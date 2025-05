Antonio Góngora Jueves, 29 de mayo 2025, 15:17 Comenta Compartir

Los conocidos cambios en los contratos de Dani Sánchez, que renovó hasta 2027, e Izan Merino, que lo hizo hasta 2028, tuvieron este jueves un acto de presentación en La Rosaleda. Los dos jugadores se mostraron agradecidos, contentos y orgullosos por mantener su vinculación con el club mucho más tiempo. Comparten la opinión en casi todos los asuntos expuestos en la comparecencia. «Soñaba con llegar aquí y gracias a Dios se ha dado. Con un trabajo detrás en una proceso largo y duro. Ahora estoy disfrutando del momento y valorándolo. La renovación me ayuda a motivarme, pero no me relaja para nada. Deseando comenzar ya», señala Dani Sánchez.

«Muchas gracias a todos por venir (se refiere a compañeros, familiares, amigos...) y al club por la confianza. Llevo mucho tiempo buscando esto. No estaría aquí sin la ayuda de mis compañeros y del cuerpo técnico. La primera vuelta fue buena y la segunda, complicada, pero creo que nos vamos con buen sabor de boca. Estoy con ganas ya de comenzar», dice Dani, mientras que Izan coincide en gran parte: «Estoy contento de estar aquí junto a Dani. Gracias a mi gente y al club. Ha sido una temporada de aprendizaje para mí, en mi primer año en el fútbol profesional. Ahora, a seguir mejorando y creciendo con el club».

Los objetivos de ambos jugadores están claros, y se centran en mantener la progresión para aportar lo máximo posible al equipo. «Quiero seguir mejorando en todo, defensiva y ofensivamente. Es un orgullo seguir en el Málaga. Defensivamente he dado un pasito más. Me siento más cómodo defendiendo. Se me pidió y lo he cumplido», destaca Dani Sánchez. «Hay que mejorar y continuar con ese gran grupo que tenemos. Me he consolidado en el equipo, como decía Loren, lo que es un orgullo para mí. Sigo aprendiendo de todos», indicó Izan Merino, que confesó que no le importa el dorsal que tenga la temporada que viene: «El futbolista quiere llegar lo más lejos posible. El número no juega, juego yo. El número no me importa».

La palabra mejorar fue la más pronunciada por los dos jugadores y por el director deportivo, Loren Juarros, que los acompañó. «Quiero crecer con el Málaga y que el Málaga crezca conmigo. Decía yo en una entrevista que quería llegar a Primera y, si podía ser, a la Champions, y se reían. Ahora estamos a un pasito menos. Mi sueño es llegar a lo más alto, darlo todo en los entrenamientos. El techo del Málaga ya se verá. A ver dónde podemos llegar la temporada que viene», explica Dani.

Loren, asimismo, agradeció a los dos futbolistas que hubieran aceptado sus respectivos compromisos para continuar. Y los elogió y se dirigió a ellos de esta manera en la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda: «Fueron parte para cumplir el objetivo la pasada temporada, y esta. No sois todavía los futbolistas que podéis ser. Dani se incorporó tras un periplo fuera, y ha aprovechado la oportunidad ahora. Izan conoce el club perfectamente. Este año te has consolidado, has cumplido. Estoy agradecido, y que tengáis mucha suerte. Seguramente no estáis aquí por lo habéis hecho, que también, sino por lo que podéis hacer. A ver si sois capaces, entre todos, de llevar al club a donde debe estar. Esperamos que crezcáis vosotros y que crezca el club».

El responsable de la planificación deportiva del Málaga se refirió especialmente al joven canterano. «El proceso con Izan el año pasado fue de tiempo, de consolidar cosas, de que el proyecto del Málaga se iba a cumplir. Eso no quiere decir que todos los canteranos puedan llegar al primer equipo. No es así. Pero los que sí crecen, mejoran y quieren ser jugadores, van a tener la oportunidad de llegar. Él tuvo propuestas que le hicieron pensar, pero desde el primer día las dos partes tuvimos la voluntad de llegar a un acuerdo. Estábamos convencidos de que era lo mejor. No es casualidad. Estamos convencidos de sus posibilidades. El Málaga no es el medio para ser futbolista, sino el fin», dice.

Y Loren se permitió bromear con los contratos, las ofertas y el futuro de Izan, provocando las sonrisas de los presentes. «Ojalá que nosotros crezcamos tan rápido como ellos, pero si un día Izan se tiene que ir al Madrid, que lo haga dejando 40 millones al Málaga. Ahí yo le pondría un lacito, le daríamos las gracias … Pero mientras tanto que vean al Málaga como un fin y no como un medio», afirma.