Dani Lorenzo, un 'fichaje' anticipado para Pellicer

Dani Lorenzo comienza a ver la luz al final del túnel. El canterano llegaba a esta temporada en una clara dinámica ascendente, tras ser ... clave en el tramo final en Primera RFEF. Sus cualidades, como consideró el propio Pellicer, se ajustaban mejor al juego que se practica en Segunda que al de la categoría 'de bronce'. Es por todo esto que se esperaba un paso hacia adelante del marbellí esta campaña, como el que ha acabado dando Larrubia, pero las lesiones han impedido verle con regularidad. Tras seis meses en el dique seco, Dani Lorenzo jugó unos minutos frente al Elche, y es el primer 'refuerzo' para Pellicer cara al próximo ejercicio, que espera recuperar a un futbolista que, en plenitud, le ofrece un abanico de posibilidades interesantes en el centro del campo.

El pasado curso acabó de la mejor manera para el Málaga y el propio Dani Lorenzo: si bien no marcó ni asistió en los 'play-off' (bien podría decirse que dio el pase a Roberto frente al Celta B), fue una pieza importante en la consecución del ascenso, participando en los cuatro encuentros. En cuanto a números, dejó cuatro tantos y tres asistencias.

Dispuesto a construir sobre lo cimentado la pasada temporada, Dani Lorenzo tuvo minutos en los primeros cuatro compromisos, pero muy lejos de su mejor versión, evidenciando problemas físicos (los que trascendieron fueron en el pie. Pellicer continuó apostando por él, pero se notaba que carecía de su chispa y cambio de ritmo habituales a causa de estas molestias. Anotó en el Ciutat de Valencia el tanto que suponía el empate momentáneo frente al Levante, pero no volvió a saltar al césped tras el paso por los vestuarios. Era el 27 de noviembre. Llevaba apenas 465 minutos, repartidos en 11 encuentros, seis de ellos como titular.

Ampliar Dani Lorenzo coge a Kevin después de que el marbellí anotara frente al Levante en el Ciutat de Valencia. AGENCIA LOF

Se optó por un tratamiento conservador, pero poco tiempo después Pellicer informó que el medio centro malagueño sufría una pubalgia, una dolencia que a menudo lastra las carreras de los deportistas debido a la ubicación de la afectación, dado que dificulta la explosividad en los movimientos y cuyo 'remedio' habitual suele ser pasar por quirófano. Dicho y hecho: fue operado en enero. Pellicer dijo en varias ocasiones que, bajo la situación 'cómoda' que atravesaba su equipo aunque sin tener todavía sellada la permanencia, no iba a forzar su regreso hasta que no lo viera plenamente recuperado y capaz de aportar, incluso dando por sentado que quizá no volvería hasta la siguiente temporada.

Tras varias semanas de reincorporación progresiva a la dinámica del grupo, en el tramo decisivo de la temporada, Pellicer decidió convocarle frente al Sporting, a modo de 'recompensa' por los esfuerzos realizados por el joven futbolista. No saltó al césped debido al resultado ajustado y lo que había aún en juego para el conjunto blanquiazul, pero sí que optó por darle entrada en el siguiente, ya con la permanencia certificada.

El centrocampista de Marbella entró en el minuto 86 por Luismi con el 1-0 en el marcador en un partido en el que, si bien el Málaga llegaba al envite habiendo cumplido el objetivo, Pellicer quería mantener la tensión competitiva y evaluar a su equipo en un escenario de alta exigencia, con su rival jugándose el ascenso. Muy falto de ritmo de competición (también es difícil entrar a un encuentro de estas características, especialmente tras un largo tiempo sin actuar), de ahí las tres posesiones perdidas en pocos minutos de juego aun con el Elche echado atrás en busca de amarrar el triunfo, Dani Lorenzo ocupó el puesto del 'pivote' gaditano y aportó su gran criterio en el pase: sólo falló dos de los nueve que intentó, un 78 por ciento de acierto.

Volver a ser importante

Ha comenzado la 'pretemporada' para Dani Lorenzo (probablemente vuelva a tener minutos este sábado frente al Burgos), su puesta a punto cara a la próxima campaña, en la que espera volver a hacerse con un hueco como titular en la medular blanquiazul, en la que hay un claro 'overbooking', si bien se espera que durante el mercado estival algunos de los centrocampistas salgan y dejen espacio para acometer refuerzos en otras posiciones. Dani Lorenzo es capaz de actuar tanto de medio punta, ofreciendo su magnífico último pase, una faceta del juego que ha echado en falta el Málaga este curso, y como medio centro menos posicional, complementando las labores que desempeña Luismi, lo que le convierte en un jugador muy útil.

En un verano en el que no se espera mucho movimiento en materia de llegadas, Pellicer ha recibido el primer 'fichaje' para la próxima temporada, Dani Lorenzo.