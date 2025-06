Alfonso Herrero: «Me parece importante que Carlos López juegue, sea cual sea su decisión le apoyaremos a muerte»

Con motivo del 'Media Day', este periódico tuvo la oportunidad de conversar con Alfonso Herrero, el guardameta del Málaga. Acostumbra a ejercer de portavoz del ... vestuario, siempre con un tono sereno a la par que firme, y sus palabras reflejan honestidad y criterio. Primero contestó dos preguntas enfocadas a la actualidad de la portería malaguista y después, como ya hicieran algunos de sus compañeros aquel día, Herrero puso nota al rendimiento del conjunto blanquiazul esta temporada; las diferencias que ha visto con el salto de categoría; a qué cree que se debió la sensible caída del equipo en la segunda vuelta; si se llegó a sentir miedo en el vestuario de no conseguir la permanencia; su visión del proyecto de cantera de Loren Juarros y a qué cree que debe aspirar el Málaga en la temporada 2025-26.

- Tratemos primero la actualidad. Como Pellicer afirmó días antes que haría, usted fue suplente en el último choque ante el Burgos, premiando así a Carlos López, pero también poniendo fin a su racha de 83 partidos ligueros jugados consecutivos.

- A nivel personal, yo quiero jugar todos los partidos, siempre, porque en cada partido me veo con la capacidad de ayudar al equipo a ganar. Pero obviamente tengo el máximo respeto y admiración a Carlos por la temporada que ha hecho en el papel que le ha tocado tener, a veces es difícil estar en ese papel. Carlos es un profesional como la copa de un pino, es una persona de 10. Yo soy uno más del 'Team Carlos' y todo lo bueno que le pase a Carlos también lo será para el resto del equipo.

- ¿Usted cree que una cesión puede ser la mejor opción para él?

- Es una decisión muy personal, es algo que él tendrá que valorar. Yo creo que no hay que menospreciar lo que tiene hoy en día, porque es complicado estar en el rol que ha estado esta temporada, no hay tantos porteros que estén en su situación. Yo creo que, dentro de que no ha jugado apenas, es un afortunado en el mundo del fútbol. Hablaré con él y le daré el mejor consejo posible en función de las opciones que tenga. Obviamente me parece importante que juegue con continuidad, pero sea cual sea su decisión le apoyaremos a muerte y estoy seguro de que Carlos va a ser un gran portero en el futuro.

- ¿Qué nota le pone y qué valoración hace de la temporada?

- Viendo las circunstancias de la temporada, siendo el año después del ascenso... Le doy un 7,5 a la campaña del equipo. Ha sido una temporada en la que hemos tenido momentos buenos y momentos peores, pero creo que en términos generales el equipo ha dado un paso adelante. Hemos conseguido una estabilidad, sobre todo en los últimos partidos, que la necesitábamos. Y creo que ha servido para poner las bases del Málaga del futuro.

- ¿Qué diferencias ha notado con el salto a Segunda División? El suyo es un caso llamativo ya que contaba ya con más de 100 partidos en la categoría de plata antes de llegar al Málaga.

- La principal es que Segunda División admite muy pocos errores y te los hace pagar más caros. En lo personal y colectivo, te diría que he visto madurez. Hemos ido conociendo la categoría y mejorado en cómo afrontar según qué partidos. Otra de las grandes diferencias son los estadios en los que juegas. Ir a campos de clubes históricos de la categoría, con casi 25.000 espectadores, sientes esa presión que creo que es bonita. Luego también venir aquí (La Rosaleda) debe hacer sentir eso a los rivales y está claro que nos ha venido bien.

- ¿A qué cree que se pudo deber el 'bajón' del Málaga en la segunda vuelta?

- No lo achacaría a nada en particular. Creo que todos los equipos tienen dinámicas mejores y peores durante la temporada. Lo importante es conseguir que esas malas rachas lleguen en momentos que hagan el menor daño posible, y también es importante el cómo te repones de ellas. Yo creo que el equipo, con trabajo y manteniendo los pies en el suelo, ha conseguido darle la vuelta a la situación y hemos recuperado nuestra mejor versión. Incluso cuando hemos perdido hemos hecho buenos partidos.

- ¿En el vestuario se llegó a temer por la permanencia?

- Yo te diría que no, porque estábamos convencidos de que sacaríamos los partidos importantes. El equipo estaba tranquilo, confió en sí mismo y en ningún momento miramos hacia abajo, siempre miramos hacia arriba, intentando acabar lo más alto posible.

- ¿Qué le parece el proyecto del Málaga, fundamentado en la cantera y la adición de piezas específicas 'de fuera', como sería su caso?

- Pues mira, ni más ni menos, es lo que me contó Loren antes de venir hace dos años. A mí me convenció completamente porque es una manera de trabajar en la que yo creo, y creo que a nivel de gestión deportiva es una idea acertada. Yo estoy muy contento porque además este es un vestuario en el que se respira esa juventud, esa ilusión y ese desparpajo que yo creo que es necesario en el fútbol para el éxito.

- ¿A qué cree usted que debe aspirar el Málaga la próxima temporada?

- Es una pregunta difícil de responder en estos momentos. Cuando empiece la temporada veremos en qué situación está el club, en qué situación se encuentra la plantilla y a partir de ahí podremos llegar a conclusiones en ese aspecto. Yo soy de los que prefiere tener los pies en el suelo. No dar tiros al aire, sino esperar. Vamos a ver de qué manera empezamos la temporada y a partir de ahí podremos fijar objetivos.