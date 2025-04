Aarón Ochoa finalmente entra en la convocatoria del Málaga ante el Huesca El canterano completó el último entrenamiento con el grupo y viajará a Huesca; a pesar de haberse ejercitado parcialmente con el grupo durante la semana, Dani Lorenzo no entró en la lista de 22 futbolistas, igual que Luismi (lesión) y Kevin y Dani Sánchez (sancionados)

Jorge Garrido Málaga Domingo, 13 de abril 2025, 17:35 | Actualizado 17:52h. Comenta Compartir

Aarón Ochoa, la principal duda en la convocatoria debido a sus problemas físicos en los últimos días, entró finalmente en la lista de 22 futbolistas en lugar de los 23 permitidos que confeccionó Pellicer cara al crucial partido en Huesca del lunes (20.30 horas). El canterano se ejercitó con el resto de sus compañeros en la última sesión antes de viajar, en La Rosaleda, y ha sido citado por el técnico malaguista, aunque es posible que no actúe desde el inicio. Otra novedad fue la entrada en la convocatoria de Rafa, jugador del Malagueño, que ya dispuso de minutos en Oviedo hace dos jornadas.

Dani Lorenzo fue la nota positiva durante la semana de entrenamientos antes del duelo frente al Huesca, realizando las sesiones con el grupo de manera parcial, lo que supone un avance significativo en su recuperación. No obstante, el marbellí no viajará a Huesca debido a que, a pesar de haber recibido el alta médica, no dispone todavía del alta competitiva, y es posible que su retorno se produzca ya la próxima temporada, aunque tampoco es descartable que ocurra en las siguientes ocho jornadas (dependerá de la situación en la que se encuentre el equipo malaguista). Tampoco viajaron Luismi, por lesión; Dani Sánchez y Kevin, ambos por acumulación de tarjetas amarillas y Ramón y Haitam, lesionados de larga duración.

El principal foco de debate con respecto a la alineación blanquiazul del lunes reside en quién será el elegido por Pellicer para sustituir al lesionado Luismi. Habitualmente, ha sido Izan Merino el designado por el preparador malaguista, pero Juanpe entró por el gaditano cuando se retiró del terreno de juego lesionado, y es un futbolista que Pellicer ha recuperado para la causa en estas últimas semanas.

De esta forma, la convocatoria de 22 futbolistas del Málaga para medirse al Huesca en El Alcoraz está compuesta por Alfonso Herrero y Carlos López en la portería; Gabilondo, Murillo, Galilea, Nelson, Álex Pastor y Víctor como defensas; Juanpe, Sangalli, Izan Merino, Manu Molina, Larrubia, Rafa, Rahmani, Antoñito, Lobete y Aarón Ochoa y Dioni, Baturina y Chupete como delanteros.