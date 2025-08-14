Una segunda vida para las cabinas de teléfono en Málaga: mini bibliotecas Moclinejo, Alfarnate y Genalguacil han dado esta nueva utilidad a estas instalaciones urbanas que hace años que cayeron en desuso

Hace ya décadas que cayeron en desuso y para muchos empezaron a estorbar. Las cabinas de teléfono perdieron todo el sentido con la irrupción generalizada del móvil. Telefónica comenzó a retirar hace años estas instalaciones de todo el país, aunque hay algunos pueblos que decidieron darle una segunda vida transformando ese pequeño espacio en una mini biblioteca.

Esta metamorfosis comenzó a gestarse en distintos puntos de España en los inicios de esta década, aunque la idea venía importada de países como Alemania y Reino Unido. Poco a poco, ha empezado a llegar también a la provincia de Málaga. Moclinejo, Alfarnate y Genalguacil son tres de los pueblos que han decidido indultar a sus cabinas a cambio de que sean espacios donde se intercambien libros.

El pueblo de Moclinejo, en la comarca de la Axarquía, ha sido el último en convertir la única cabina de teléfono que tenía, junto a la parroquia de Nuestra Señora de Gracia, en pleno centro de la localidad. En la calle Iglesia, hoy allí no hay alusión ninguna a Telefónica. De hecho, allí reza un cartel que adelanta lo que hay en su interior: «Libros libres». Ahora desde primeros de julio hay un lugar público y gratuito para que los vecinos del pueblo puedan dejar ediciones impresas que ya han leído. Hay de todo, desde cuentos infantiles a novelas de publicación relativamente reciente.

La iniciativa partió de la Asociación Arte y Naturaleza de Moclinejo y fue apoyada por el Ayuntamiento. De hecho, el alcalde, Antonio Muñoz, ha adelantado que próximamente quieren instalar un banco justo al lado para quienes quieran leer allí mismo. «Queremos ponerle una luz que se active con sensor para que incluso se pueda usar por la noche», afirma Muñoz.

Tres años antes, en el verano de 2022, el Ayuntamiento de Alfarnate convirtió la antigua cabina de teléfonos que había en la calle Parras en una mini biblioteca. En este caso, la instalación fue mejorada con respecto a la anterior. De hecho, fue una de las actuaciones en la mejora de esta zona céntrica del pueblo -próxima al río-. Hoy se conoce como el 'Rinconcito de calle Parras' y cuenta incluso con bancos cercanos para quienes quieran leer los libros que tomen prestados de este pequeño espacio allí cerca.

Por su parte, en Genalguacil, un pueblo que es un auténtico museo al aire libre desde principios de este siglo, también le han dado un uso como pequeña biblioteca a la antigua cabina de teléfonos, ubicada en una de las calles céntricas del municipio. El Ayuntamiento en colaboración con la asociación cultural Genial Genal decidieron transformar este espacio en un rincón donde compartir libros de todo tipo. Además, ese uso se ha extendido a la parada de autobús.

Aunque no se usen como bibliotecas, hay otros municipios malagueños que han apostado por poner en valor estas antiguas cabinas. Es el caso de Cartajima, donde se ha ornamentado dentro del proyecto 'Fachadas creativas', que arrancó en el verano de 2020 y ha convertido a este pueblo en una exposición permanente de decenas de murales en sus paredes.

