Así canta Málaga: el mapa sonoro de sus pájaros

Por una ventana abierta, en un parque, en plena naturaleza o al lado del mar. Más allá del ruido del tráfico, las conversaciones o el vuelo de los aviones, una banda sonora se reproduce en bucle: el canto de las aves. Pero descifrar a qué especie pertenece cada sonido es una tarea difícil para los ajenos a la ornitología. Desde 2005, la web xeno-canto recopila grabaciones de pájaros de todo el mundo y ofrece, además del archivo de audio, datos de la localización del sonido, nombre de la especie, género al que pertenece... Un completo compendio de un millón de registros gracias a la altruista contribución de 11.000 usuarios de todo el planeta.

En la provincia de Málaga, la web localiza 654 grabaciones de aves captadas en 40 años (desde 1985 a 2025). Este es el mapa de Málaga cantado por sus pájaros:

La Serranía de Ronda concentra el mayor número de contribuciones en xeno-canto, donde también se suben archivos sonoros de saltamontes, grillos, murciélagos, mamíferos terrestres y ranas. En el caso de las aves captadas en la provincia, se representan 138 especies diferentes. Estas son las cinco que más cantan en Málaga:

Curruca cabecinegra Con 25 grabaciones, es el ave más cantarín en Málaga. Es habitual del paisaje mediterráneo y es una especie en expansión. Ruiseñor común Un clásico del piar de las aves, tiene 19 registros en el mapa malagueño. Su canto inconfundible es potente y constante. Mirlo común Un pájaro muy extendido no solo en la naturaleza peninsular, sino también dentro de las ciudades. En el mapa, está presente en 18 ubicaciones. Escribano triguero Con un cantar incansable y claro, suele sonar más en primavera y en zonas donde abunde su dieta principal: el grano. En Málaga tiene 15 sonidos guardados. Piquituerto común Con uno de los picos más extraños de la avifauna europea, esta especie suele habitar los bosques, preferiblemente pinares. 14 grabaciones atestiguan su presencia en la provincia.

El resto de especies, así como los géneros, de pájaros que se documentan en xeno-canto, y cuyas localizaciones se encuentran dentro de los límites provinciales malagueños, van desde gorriones comunes hasta búhos o buitres.

En el inicio del otoño se produce el paso de millones de especies criadas en Europa al sur continental o a África para invernar. Precisamente, el Día Mundial de las Aves Migratorias se celebra en el segundo sábado de mayo y de octubre, por lo que este mes es el idóneo para observar y conocer las diversas especies de pájaros.

Metodología y fuentes: Mediante la API (Application Programming Interface) de la web xeno-canto.org se han extraido todas las grabaciones de aves cuya geolocalización se encuentra dentro de la frontera provincial de Málaga. Aunque esta web está operativa desde 2005, algunos registros fueron grabados en años anteriores (los más antiguos, en 1985). Las ilustraciones de cada especie son de SEO BirdLife (Sociedad Española de Ornitología) y las animaciones de los cinco tipos de aves más numerosos en Málaga están realizadas con herramientas generativas de vídeo con inteligencia artificial.

