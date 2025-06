El mapa de la natalidad en Málaga: ¿dónde nacen más y menos bebés?

La media de hijos por mujer en Málaga capital es de 1,12 hijos por mujer. Pero esta media es una entelequia: detrás se esconden grandes diferencias entre unas barriadas y otras. Hay zonas donde los bebés son una especie en extinción y otras que tienen el reemplazo generacional más que garantizado. Baste un ejemplo: en la zona con menor índice de natalidad de Málaga, que está en Pinares de San Antón, la media de hijos por mujer es de 0,63. En La Corta, que marca la máxima, llega casi a 3. Un contraste que se ha agudizado en los últimos años, como evidencian los mapas elaborados por SUR basándose en las 'Estadísticas longitudinales de biografías reproductivas en Andalucía' que publica el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

Dentro de estas diferencias territoriales pueden identificarse a simple vista varios patrones. El más claro es que las familias con hijos han huido en masa no sólo del Centro Histórico, sino de los barrios tradicionales de la ciudad: La Malagueta, Carretera de Cádiz, Ciudad Jardín, La Trinidad o El Palo están también bajo la gran mancha roja que señala una fecundidad menor que la media. De hecho, la mayor parte del término municipal malagueño está teñida de ese color. El color verde (que marca una natalidad mayor que la media) se refugia en tres tipos de zonas: barrios periféricos como Churriana, Teatinos, Soliva, Jarazmín o Parque Litoral; barriadas con altas tasas de pobreza como La Corta, La Palma, La Palmilla, Los Asperones o García Grana; y, ya fuera de la ciudad, en municipios del área metropolitana: Alhaurín de la Torre, Cártama y Rincón de la Victoria. También dentro de estas localidades hay diferencias entre los diferentes barrios que suelen seguir el mismo patrón: mayor natalidad en los barrios nuevos, donde se afincan las familias jóvenes.

Fecundidad

El rojo (baja fecundidad) baña el mapa de Málaga, sobre todo la zona del centro de la ciudad. El barrio con mayor índice de fecundidad (4,66) se encuentra en La Corta, al noroeste de Málaga. Y al otro lado, el barrio con menor fecundidad (0,21) se localiza en la urbanización de Pinares de San Antón

En el siguiente mapa interactivo, se pueden consultar los datos de todos los barrios de la provincia y, además, buscar una dirección en concreto.

Los mapas comparan varios indicadores (intensidad de la fecundidad respecto a la media andaluza, edad media a la maternidad y número medio de hijos) en celdas de 250 por 250 metros. Este nivel de detalle permite acercar mucho la lupa dentro de cada barrio. Los datos son un promedio de los años 2012-2021 y en algunos se puede comparar con el de 2002-2011, lo que revela el aumento de zonas de baja natalidad.

Málaga, por debajo de la media en natalidad

María Miyar, directora de Estudios Sociales de Funcas y profesora de Sociología en la UNED, explica que la caída de la fecundidad «es un proceso global» que comparten «todos los países mundo desarrollado y también cada vez más los países en desarrollo». «Sí que es verdad que dentro de España hay diferencias bastante llamativas», apunta, señalando que Málaga, con 1,08 hijos por mujer, se sitúa por debajo de la media andaluza (1,20) y de la española (1,12).

Luis Ayuso, catedrático de Sociología de la UMA, comparte que la caída de la natalidad es un proceso global, pero con variaciones geográficas que dependen de «factores demográficos, económicos, de la existencia o no de políticas de ayuda a las familias, y de factores culturales». Él considera que en Málaga, gracias a su capacidad de atraer población joven, la natalidad está resistiendo mejor que en otras provincias: de hecho, en 2024 aumentaron levemente los nacimientos. Lo que es indiscutible para el sociólogo, a la vista de los mapas, es que Málaga «no es una ciudad amigable para tener hijos» y apunta al precio de la vivienda como principal causa del fenómeno de «expulsión de los jóvenes y las familias a la periferia». Matiza, eso sí, que este proceso no es exclusivo de Málaga ni se debe sólo a la crisis habitacional. «Es un fenómeno que caracteriza a las grandes ciudades globales: el Centro se queda reservado a las actividades económicas y el turismo y los suburbios quedan como las zonas para vivir», explica.

Los barrios de toda la vida se quedan sin bebés

Esa huida de las familias que se observa en los mapas va más allá del casco histórico: afecta a todo el entorno urbano tradicional, a los barrios de toda la vida. «Esto tiene consecuencias sociológicas: perdemos la vida en los barrios. La gente se va a vivir al extrarradio y los barrios que son los que han dado su identidad a Málaga pierden esa identidad», afirma Luis Ayuso. Otro claro desafío que genera este movimiento centrífugo de la población autóctona es el de la movilidad: «El desarrollo de la ciudad hace que cada vez más gente viva lejos del centro y ni el transporte público ni las carreteras están preparadas para facilitarles los movimientos», afirma.

Para María Miyar, la crisis de la vivienda es un factor «muy importante» en la crisis de natalidad. «Cuando hablamos de fecundidad, hablamos de dos cuestiones: primero de si se tienen o no tienen hijos y segundo, de cuántos se tienen. Un hijo lo puedes tener en una vivienda pequeña, pero si quieres tener dos o más, necesitas una vivienda más grande», reflexiona.

Muchos bebés en barrios pobres y pocos en barrios ricos

Hay una realidad que queda patente en los mapas que contradice, al menos aparentemente, la teoría de que la gente no tiene hijos por causas económicas. Las mayores tasas de fecundidad, el mayor promedio de hijos por mujer y la menor edad media a la maternidad se localizan en los barrios de la ciudad que están a la cola de la renta per cápita y a la cabeza en tasas de pobreza: La Corta, Los Asperones o La Palma-Palmilla. Y por el contrario, son las zonas con mayor renta (Pinares de San Antón o El Limonar) las que marcan los mínimos de natalidad.

Conciliación

¿La afiliación de las mujeres hace bajar la natalidad? La zona inframunicipal con mayor número de afiliadas (642) de toda la provincia es una de La Luz (en los alrededores del CEIP Nuestra Señora de la Luz). Su índice de fecundidad: 0,85 Y en el caso de la inmigración, el área con mayor número de extranjeros es el de los alrededores de la intersección entre las calles Ayala y Goya, en Huelin (788 inmigrantes). La fecundidad se sitúa en 0,64

María Miyar aporta una explicación que tiene más que ver con el nivel educativo que con el de ingresos. «Las mujeres universitarias son las que tienen menor tasa de fecundidad debido a que su edad media a la maternidad es más tardía. Es una cuestión de ciclo vital y también de dificultades de conciliación: dedican más años a estudiar y a impulsar su carrera profesional y retrasan el momento de tener hijos. Cuando eso ocurre, al final es fácil que se tengan menos hijos de los deseados o que no se tenga ninguno», explica. Está estudiado que existen diferencias en el número de hijos deseados según el nivel educativo: las mujeres universitarias quieren tener menos hijos que las de nivel básico de estudios. Miyar lanza la siguiente reflexión: «Las mujeres universitarias de lo que son pobres es de tiempo y el tiempo es una cosa muy necesaria para poder tener hijos».

La Encuesta de Fecundidad que hizo el INE en 2018 confirma esta teoría: entre las mujeres con estudios universitarios hay un 46% que no tiene hijos y sólo un 6% que tiene tres o más hijos. En cambio, entre las mujeres con estudios básicos el porcentaje sin hijos se reduce al 40% y el de tres o más hijos sube al 15%.

Inmigración

Otro de los factores que determina una mayor o menor natalidad es la procedencia de las mujeres. La tasa de fecundidad de las inmigrantes es de casi 40 nacimientos por cada 1.000 mujeres y la de las españolas, de 28. Sin embargo, esta diferencia no se refleja en el mapa que muestra cómo se reparte la población inmigrante en la ciudad de Málaga. La única zona con alta presencia de vecinos extranjeros que tiene una natalidad mayor que la media es La Palmilla. Los sociólogos advierten de que aunque es cierto que la población inmigrante llega con mayores tasas de fecundidad, con el tiempo ajusta sus patrones a los de la población nativa. «Tú puedes venir de otra cultura, pero al final te enfrentas a las mismas condiciones estructurales que los nativos: el coste de la crianza, la vivienda, los problemas de conciliación…», afirma María Miyar.

¿Se puede revertir la caída?

Al final, quedan en el aire dos preguntas: la primera es si influyen más los determinantes económicos o los culturales. Dicho de otra manera: ¿no tenemos más hijos porque no podemos o porque no queremos? Y la segunda es: ¿se puede corregir la caída de la natalidad o es inexorable?

Para María Miyar, que la caída de la natalidad sea un fenómeno global «apunta al cambio cultural». «La gente ha ajustado sus preferencias en cuanto al número de hijos que desea tener», apunta.

Número de hijos

Existen muchos barrios de la ciudad y de la provincia de Málaga con cero hijos. ¿Pero dónde está la zona con mayor promedio de hijos? En Los Asperones 3 se rozan los tres hijos (2,99), aunque en otras muchas zonas se llega a 3 o más (pero no se especifica la cifra en la estadística)

Ayuso aporta una reflexión: «¿Tenemos con quién tener hijos? Estamos en un mundo de relaciones cada vez más inestables». Y aporta un dato procedente de la ya mencionada Encuesta de Fecundidad: «La primera razón que aducen las mujeres de 35 a 39 años que no tienen hijos para no haberlos tenido es que no han tenido pareja o ésta no era adecuada».

Respecto a la segunda pregunta, Miyar se confiesa «pesimista», «no sólo porque no está claro cuáles son las medidas realmente eficaces para aumentar la fecundidad, sino sobre todo porque veo falta de voluntad política y de conciencia pública sobre la gravedad del problema; sobre las consecuencias que implican tasas de fecundidad tan bajas y la incertidumbre que esto abre sobre el futuro de nuestra sociedad a veinte años vista», apunta.

España, concluye la directora de estudios sociales de Funcas, es «uno de los países europeos que menos gasta en políticas familiares». «Y veo poca posibilidad de que esto mejore porque no hay una demanda clara para que esto cambie. La gran masa de votantes a la que dirigen sus incentivos los partidos políticos está formada por la población jubilada o a punto de jubilarse. Las personas que están en edad de tener hijos no tienen peso político; son voces acalladas».

La edad

¿Y dónde se encuentran las áreas con mayor y menor edad media de maternidad? En El Mayorazgo (alrededor de las calles La Fusta y Farmacéutico Antonio Mata) está el barrio con mayor edad media de maternidad: 34,85. Aunque no de la provincia. Lo supera una zona de San Pedro Alcántara con un 36,06 Para buscar las calles con menor edad media de maternidad, de nuevo, hay que desplazarse a Los Asperones, concretamente a Los Asperones 2, con 24,23 años de media.

Ayuso, por su parte, es partidario de incidir «en todos los factores: los económicos y los culturales». «Tener series y películas con mensajes positivos sobre las familias que combatan esa visión centrada en los aspectos negativos de la paternidad y la maternidad que tanto vemos ahora. Y, por supuesto, tener un reconocimiento económico hacia la gente que tiene hijos y actuar en políticas de vivienda, guarderías gratis y la gestión del tiempo en las empresas y en los colegios, que se tienen que adaptar de verdad a los horarios de trabajo».

Miyar insiste en que merece la pena «intentar darle la vuelta a natalidad». «No sólo por esos riesgos futuros para la economía, para las pensiones, para la sanidad, etc. Es que hay evidencia científica de que tener hijos aumenta el bienestar de las personas. Y estoy convencida de que una mayor presencia de niños y jóvenes enriquece a la sociedad», concluye.

Metodología y fuentes: Los mapas y datos por zonas inframunicipales son del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. Son datos basados en el RFES (Razones de Fecundidad Estandarizadas Suavizadas), un índice entre 0 y 5 donde 5 es el máximo de intensidad de la fecundidad para el primer hijo (de la malla estadística del IECA). Se hace un promedio de los años 2012-2021 (también se ofrecen los de 2002-2011) y se concentran en celdas de 250 metros por 250 metros (más pequeños que barrios). Para el ranking de áreas, se han obviado las unidades inframunicipales ubicadas en zonas de viviendas diseminadas o zonas industriales para evitar la anomalía estadística; y los barrios con el dato en cero (extranjeras y afiliadas) o con el dato de media de hijos en 3 o más, ya que así se indica en la estadística y no se especifica la cifra exacta. Los gráficos y datos que se refieren a la provincia de Málaga en su conjunto son del Instituto Nacional de Estadística.

