Mapa | Las otras 'Málaga' en el mundo Desde California hasta Filipinas, en el mundo existen otras ciudades o pueblos que llevan el mismo nombre que la capital de la Costa del Sol

Encarni Hinojosa Domingo, 31 de agosto 2025, 13:53 Comenta Compartir

Málaga es irrepetible. Pero no así su topónimo. El nombre de 'Málaga' o 'Malaga' (sin la tilde) luce en grande en los carteles de bienvenida de algunas ciudades y pueblos salpicados por el mundo. Lógicamente como vestigio de la época colonial, muchos de ellos se ubican en el continente americano. Según el 'World Cities Database' de la compañía MaxMind, con algo más de tres millones de registros, son siete las otras 'Málaga' −obviando otras localizaciones que pertenecen a zonas muy diseminadas o incluso despobladas−. Este es el mapamundi de estas 'Málaga'.

EEUU México Filipinas Colombia EEUU México Filipinas Colombia EEUU México Filipinas Colombia EEUU México Filipinas Colombia

Proponemos a continuación un paseo virtual por estos tocayos urbanos y rurales, comenzando por la colonia histórica española en el sudeste asiático: Filipinas.

Filipinas Pequeño pueblo costero

Filipinas Provincia de Samar

En la desembocadura del 'Malaga River' se encuentra este pequeño pueblo de la ciudad de Calbayog, perteneciente a la provincia Samar de Filipinas. A pesar de ser un asentamiento pequeño y humilde, cuenta con un puente, llamado 'Malaga', que cruza el río homónimo y un instituto nacional.

California, EEUU Una pequeña comunidad en Fresno

EEUU Comunidad de Fresno, California

La Malaga californiana es una pequeña comunidad (barrio o localidad) de la ciudad de Fresno, estado de California. Una típica zona residencial americana con iglesia católica llamada 'Cristo Rey' y su propia oficina municipal de suministro de agua.

Nueva Jersey, EEUU Un pueblito de la coste este

Al otro lado del mapa estadounidense se encuentra esta pequeña localidad de menos de dos mil habitantes dentro del estado de Nueva Jersey, al sur de Filadelfia. A pesar de ser un pueblo con casas muy diseminadas, cuenta con amplios parques naturales, un lago y varias iglesias.

Nuevo México, EEUU Un asentamiento a lo 'Breaking Bad'

Al sur de la ciudad de Alburquerque, localizacion de la famosa serie que narra la historia de Walter White, se encuentra Malaga, un pequeño asentamiento desértico dentro del estado de Nuevo México. Además de sede municipal de sumimistro de agua y oficina postal, cuenta con estación de bomberos e iglesia.

Washington, EEUU Otra comunidad, esta vez norteña

Casi en la frontera con Canadá, en el estado de Washington, se encuentra la comunidad de Malaga. Separada en dos asentamientos de casas diseminadas, se sitúa en el cruce de la autopista 'Malaga Alcoa' y de la carretera 'W Malaga'. Al igual que otras localidades americanas, con oficina municipal de aguas, estación de bomberos, iglesia... Aunque llama la atención un taller de coches llamado 'El Chacharas'.

Colombia La otra capital

Colombia La otra 'Málaga' capital

Dejamos EEUU, que no el continente americano, para encontrar la primera ciudad grande tocaya de Málaga. Es la capital de la provincia de García Rovira, dentro del departamento de Santander de Colombia. Con una gran plaza central con catedral, la de la Inmaculada Concepción, hospital regional, universidad y aeropuerto. Con una población de algo más de 20.000 habitantes, comparte con la Málaga original el gentilicio: malagueño, malagueña.

México Pequeño poblado en Durango

Justo al lado del aeropuerto de la ciudad mexicana de Durango, se encuentra este asentamiento sin asfaltar con escuela primaria y algunas instalaciones deportivas humildes.

Las otras 'Málaga'

Aunque no son localizaciones que exactamente repitan toponimia con la capital de la Costa del Sol, en España existen otras tres poblaciones que se nombran con combinaciones o derivaciones de la palabra 'Málaga'.

Malaguilla Guadalajara Málaga del Fresno Malagón CIUDAD REAL Malaguilla Guadalajara Málaga del Fresno Malagón CIUDAD REAL Malaguilla Guadalajara Málaga del Fresno Malagón CIUDAD REAL Malaguilla Guadalajara Málaga del Fresno Malagón CIUDAD REAL

Málaga del Fresno y Malaguilla son dos pequeños pueblos manchegos −alrededor de 200 habitantes− de la provincia de Guadalajara. También manchega, Malagón es una ciudad de casi 8.000 habitantes de la provincia de Ciudad Real.

Argentina Malagueño

De nuevo en el continente americano, se encuentra la ciudad argentina de Malagueño, dentro del departamento de Santa María de la provincia de Córdoba. De unos 25.000 habitantes, no tiene obviamente como gentilicio malagueño o malagueña, sino malagueñense.

De las diez ciudades más grandes de la provincia de Málaga, sólo la capital y la segunda con mayor población tienen su nombre exactamente repetido en otra localización del mundo.

Costa Rica La Marbella humilde

De nuevo en América, concretamente en Costa Rica, encontramos la otra Marbella. Aunque también se ubica al lado del mar, poco tiene que ver con la postal de lujo de Puerto Banús. Se trata de un pequeño poblado de la ciudad de Santa Cruz, en la provincia de Guanacaste.

A pesar de no ser una población, 'Málaga' también está en el nombre de un importante entorno natural y de conservación de Colombia con gran riqueza tanto de flora como de fauna: Bahía Málaga.

Fuente y metodología: 'World Cities Database', MaxMind. Con 3.047.000 registros de poblaciones con datos de su toponimia y de su geolocalización (latitud y longitud). Para este reportaje se han excluido todos los datos que se ubican en zonas repetidas, con casas muy diseminadas, despobladas o entornos naturales.

Comenta Reporta un error