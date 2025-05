Juanma Moreno: «España ha dejado de funcionar. Esa falta de gestión en el Gobierno la empezamos a notar en todos los servicios públicos»

Cristina Vallejo Sábado, 31 de mayo 2025, 14:32 Comenta Compartir

La maquinaria electoral está en marcha. Con vistas a las elecciones autonómicas, pero también hacia las generales. Todos los representantes del Partido Popular con poder en la provincia, las primeras espadas, se volcaron en sus críticas al Gobierno central y en la candidata socialista a la Junta, María Jesús Montero. Todos, a su vez, respaldaron expresamente a Alberto Núñez Feijóo, el presidente de los populares a nivel nacional. El escenario escogido fue la convención del PP malagueño que se clausuraba este sábado pasada la una de la tarde en el Museo Ruso.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno fue especialmente duro, quizás más de lo acostumbrado: «España ha dejado de funcionar. Tiene un Gobierno que sólo tiene una preocupación. Los departamentos ministeriales donde llamamos para solucionar problemas sólo tienen una preocupación: sobrevivir un día más, sobrevivir una semana más. Y esa falta de gestión que hay en el Gobierno de España la empezamos a notar en todos los servicios públicos».

Moreno echó mano para su argumentación de algunos acontecimientos que ha tomado como ejemplo, por ejemplo, los retrasos en los trenes -que usó también para ratificar su reivindicación de la construcción del Tren Litoral-, pero, sobre todo, el gran apagón de finales de abril, respecto al que se pronunció en términos durísimos: «No es casual que hayamos tenido el único apagón general, el primero de nuestra historia. Y no es casualidad además que en el último sitio donde se recuperaba la electricidad haya sido en Andalucía oriental, porque la inversión de Red Eléctrica es un 40% menos de la media en Andalucía», lanzó, para afear al Ejecutivo que más de un mes después no haya dado «una explicación convincente» ante un fenómeno que, enumeró, provocó que «personas perdieran la vida», que hubiera «cientos de milesde millones de pérdidas» y también «pérdida de prestigio internacional».

Asimismo, transmitió el que él considera como «deterioro de la calidad democrática» de España, que, dijo, «empieza a ser insoportable»: «Un Gobierno no puede estar todos los días dando explicaciones por casos de corrupción». Al tiempo, también se refirió al caso de Leire Díez, de quien han trascendido audios en que pide información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la Guardia Civil que investiga los presuntos casos de corrupción del PSOE. Además, también habría mostrado interés en investigar al presidente de la Junta y a otros miembros de su Ejecutivo. «Nos tendrán que aclarar por orden de quién y con qué recursos. Tenemos que saber quién autorizó a esa persona, quién la financió y quién está detrás. Lo digo sin chillar y con la máxima tranquilidad», instó Moreno.

«Montero intenta hacer la agenda que yo hago»

Además, tuvo palabras llenas de ironía para la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, a quien achacó copiarle la agenda de actos públicos en Andalucía y también que esté todo el tiempo en la región cuando es vicepresidenta y ministra de Hacienda del Gobierno de España: «Me gustaría saber qué pensarán el resto de españoles que estamos pagando a una vicepresidenta que está todo el día en Andalucía intentando hacer la agenda que yo hago».

«La democracia necesita transparencia, serenidad, verdad. Y Andalucía y España necesitan gobernantes, gestores, como Paco de la Torre que no embarren la política», guiñó el presidente andaluz. Porque Juanma Moreno aprovechó la convención del PP malagueño para dar su respaldo a Alberto Núñez Feijóo: «Hemos construido una preciosa historia de cambio y transformación en Málaga y en Andalucía y tenemos que seguir construyendo esa bonita historia también de transformación y de cambio en España con Alberto Núñez Feijóo en las próximas elecciones».

A su vez, Patricia Navarro, presidenta del PP malagueño, mucho más contundente, más clara, afirmó: «Nos queda dar un pasito, un pasito que empieza ya, hacia un camino que tiene nombre y apellido, que se llama Alberto Núñez Feijóo. El cambio de Andalucía se gestó hace treinta años en esta provincia -con la primera victoria del PP de Celia Villalobos, a quien se rindió homenaje-. Seamos Málaga, seamos los malagueños los que propiciemos el cambio en España», arengó. Manifestó el deseo de tener «un Gobierno amable, afín, que crea en Málaga, en los malagueños, que crea en nuestras posibilidades».

Dos citas para los populares malagueños

Por eso, Navarro instó al auditorio a dos «citas ineludibles», la manifestación convocada por el PP en Madrid para el próximo 8 de junio: «Ahí tenemos que hacer oír la voz de todos los malagueños en Madrid»; y la del día 15 de junio, una semana después, fecha para la que anunció un acto público que se celebrará en la provincia de Málaga con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y con Alberto Núñez Feijoó. «El cambio empieza ya», profirió: «Necesitamos ese gobierno que nos ayude, que sea cómplice de nuestros sueños, de nuestros anhelos, y que nos ayude a seguir progresando».

También el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, también tuvo duras palabras duras para el Gobierno central: «El Gobierno de España está aportando noticias que sacuden a la sociedad española y que cuando son conocidas fuera afectan a la imagen y a la marca España. No me gusta lo que la marca España está sufriendo con esas noticias de corrupción, de investigaciones. No es bueno lo que está pasando hoy en España. Por tanto, tengamos el orgullo de ser nosotros, de sentirnos alternativa a lo que no funciona bien, alternativa a lo que está hoy perjudicando a la marca España».