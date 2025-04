Una catedrática de la UMA, detrás del cambio de la definición de «enfermería» de la RAE

El Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia puede cambiarse. De hecho, en su versión para la consulta en línea lo hace con ... frecuencia. Se introducen nuevos términos y se modifican las definiciones de las palabras ya incluidas para actualizarlas. Esto sucede en ocasiones a iniciativa de colectivos concretos. Un ejemplo lo tenemos muy reciente -data de finales del año 2024-: la Real Academia de la Lengua Española ha cambiado la definición de «enfermería» y de esta modificación ha sido partícipe una catedrática de Lengua española de la Universidad de Málaga, Susana Guerrero Salazar.

Pero empecemos por el principio. En el año 2021, tres profesoras de enfermería, Rosamaría Alberdi Castell, de la Universidad de las Islas Baleares; Nuria Cuxart Ainaud, de la Universidad de Barcelona; y Pilar Almansa Martínez, de la Universidad de Murcia, expertas cada una de ellas en diferentes ámbitos de su disciplina, contactaron con Susana Guerrero Salazar y le propusieron formar parte del proyecto que había promovido por la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Enfermería, que tenía como objetivo proponer a la RAE el cambio de la definición de «enfermería» y de «enfermero-a».

Si antes la primera acepción de «enfermería» era «local o dependencia para enfermos o heridos» ahora es «actividad profesional que consiste en la atención de enfermos y heridos»

Como explica a este periódico Susana Guerrero Salazar, la primera cuestión que querían cambiar en la definición de «enfermería» era que la primera definición no se refiriera al local en el que se ejerce la labor y se siguiera el mismo esquema que en otras disciplinas del mismo ámbito como la medicina o la farmacia, colocando en primera instancia la actividad profesional. Así que si antes la primera acepción de «enfermería» era «local o dependencia para enfermos o heridos» ahora es «actividad profesional que consiste en la atención de enfermos y heridos...» para relegar el significado de lugar a la tercera aceptación.

En la definición de «enfermero-a», que se limitaba antes a «persona dedicada a la asistencia de los enfermos» ahora se lee «persona legalmente autorizada para ejercer la enfermería», en línea también con otros casos de profesiones del ámbito sanitario.

Además, se ha incorporado también la consideración de «enfermero-a» como adjetivo y no únicamente como sustantivo, así que ahora ya es correcto hablar de «diagnóstico enfermero».

Una profesión feminizada y, por tanto, minusvalorada

A juicio de Susana Guerrero Salazar, la diferente consideración que tenía la enfermería en el Diccionario de la RAE respecto a la medicina o la farmacia puede obedecer a que tradicionalmente ha sido una profesión ejercida por mujeres, y por tanto también estigmatizada y estereotipada. «Había que hacer justicia», asegura; «que un diccionario no defina bien es tremendamente injusto, así que cuando me llamaron, me tocaron la fibra sensible y decidí colaborar». Aunque concede que sí estaba bien recogida la definición desde una perspectiva de género, puesto que ya antes de esta última modificación que data de hace pocos meses la definición de «enfermero-a» era: «persona dedicada a la asistencia a los enfermos».

Pero hay algo que no gusta de cómo ha quedado la definición: se ha eliminado la palabra «cuidados», cuando Susana Guerrero Salazar defiende que la enfermería es «la ciencia de los cuidados»

Para llegar hasta aquí, hasta estos cambios nada menos que en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, referencia para millones de hablantes a uno y otro lado del Atlántico, el equipo multidisciplinar y de cuatro universidades diferentes presentó a la RAE un trabajo muy documentado y muy bien argumentado. En julio del año 2023, la RAE informó por correo electrónico a las personas responsables de elaborarlo de que el Instituto de Lexicografía lo había revisado y que la Comisión académica de Vocabulario Científico y Técnico lo había estudiado, pero que la resolución tenía que ser corroborada por el resto de las academias de la lengua, que son 23 en todo el mundo. Una vez aprobadas, se incorporarían en la actualización anual de la versión del diccionario en línea: en noviembre de 2024 comprobaron que se habían tenido en cuenta las peticiones que habían realizado.

Pero la felicidad no es completa, porque hay algo que no les gusta de cómo ha quedado la enfermería en el Diccionario. Y es que se ha eliminado la palabra «cuidados», que consideran que es fundamental. Además, tanto la definición de «enfermería» como la de «enfermero-a» se limitan a señalar las aportaciones relativas a la atención de los enfermos y heridos, ignorando que también desempeñan un papel clave en la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad en todo el ciclo vital, ya que son responsables de los cuidados integrales. «La RAE no ha captado bien la labor de promoción de la salud que hace la enfermería y que en realidad es la ciencia de los cuidados, pero vamos a seguir dando la vara», dice Susana Guerrero