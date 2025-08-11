Todos los caminos (andaluces) conducen a Santiago

Encarni Hinojosa Málaga Lunes, 11 de agosto 2025, 00:31 Comenta Compartir

El Camino de Santiago no sólo se compone de las populares rutas del Camino Francés, el Camino Primitivo o el Camino del Norte. Las ramificaciones de la vía de peregrinación más conocida de Europa llegan hasta los límites más septentrionales y orientales del continente. También a Andalucía.

Desde el corazón de Málaga, concretamente desde la iglesia de Santiago situada en la calle Granada, se puede iniciar el camino hasta la casa del apóstol por el llamado Camino Mozárabe. Un total de 1.480,33 kilómetros que suben hasta la frontera norte de la provincia, cruzan Córdoba hasta Mérida y continúan por la Vía de la Plata hasta llegar a Santiago de Compostela. Este es el mapa de las rutas andaluzas del Camino de Santiago:

Un total de 71 etapas que discurren por Andalucía, siendo Almería la provincia con mayor número de tramos. Aunque en longitud, es Córdoba el territorio donde se concentran más kilómetros de recorrido.

En el caso de la provincia de Málaga, son 8 las etapas diarias a recorrer hasta cruzar la frontera con Córdoba. Casi 100 kilómetros que dejan la capital por el barrio del Puerto de la Torre y pasan por municipios como Almogía, Villanueva de la Concepción, Antequera, Villanueva de Algaidas y Cuevas Bajas.

Cuánto se tardaría de Málaga a Santiago

La labor de las asociaciones jacobeas es fundamental para poder trazar estas rutas que están fragmentadas en etapas diarias, adaptadas al terreno por el que discurren y pensadas para que los kilómetros diarios no sean físicamente exigentes. La Asociación Jacobea de Málaga cifra en 50 las etapas diarias desde la capital de la Costa del Sol hasta la ciudad gallega. Es decir, 50 días. Pero además de ser un viaje espiritual, el Camino de Santiago también es un reto deportivo para los aficionados al senderismo. ¿Sería posible reducir el tiempo del viaje?

Lo primero sería tener la longitud total del recorrido desde Málaga hasta Santiago de Compostela. En la provincia de Málaga, serían 237,58 kilómetros del Camino Mozárabe los que habría que recorrer. Sumados a otros 308,04 kilómetros de etapas que discurren por la provincia de Córdoba. Y añadiendo finalmente los 934,71 kilómetros del Camino Mozárabe - Vía de la Plata desde Mérida hasta Santiago. Lo que darían un total de 1.480,33 kilómetros según la cartografía del Instituto Geográfico Nacional. AUX STEP FOR JS

Esta longitud total se podría recorrer en las 50 etapas diarias establecidas por la Asociación Jacobea de Málaga o bien caminarlas con una organización propia. Para poder calcular las etapas, es importante establecer primero un ritmo de marcha. Éste se indica registrando los minutos transcurridos, mientras se anda o corre, en un kilómetro.

Por ejemplo, una caminata relajada tiene un ritmo de 15 minutos el kilómetro. Al tener esta referencia, es fácil calcular cuántos minutos equivaldrían la longitud total del recorrido. Y, teniendo los minutos, se puede hacer la conversión en días. Pero este cálculo sería con el supuesto de que se andaría 24 horas sin descanso ni paradas. Obviamente, esto es imposible. Pero sí que podríamos hacer dobles los días, al reducir a la mitad las horas diarias de marcha. Eso sí, 12 horas siguen siendo exigentes. AUX STEP FOR JS

Por lo que, forzando un poco la marcha y el descanso, sin contratiempos, sin lesiones y sin pararse demasiado por el trayecto, se podría hacer el Camino de Santiago en 30 días. Pero ésta es una experiencia más que deportiva. Es, además, espiritual, turística y vital, por lo que lo aconsejable es seguir la estructura de 50 etapas diarias que recomienda la Asociación Jacobea de Málaga.

Metodología y fuente: Los datos han sido extraídos, y calculados, de los recursos cartográficos del Camino de Santiago que ofrece el Instituto Geográfico Nacional.

