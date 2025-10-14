Así será la reforma integral del Parque del Oeste en Málaga

Inaugurado en 1992, el Parque del Oeste de Málaga se ha convertido de uno de los espacios urbanos más reivindicados y usados por los vecinos de Carretera de Cádiz y de toda la ciudad como lugar de esparcimiento y contacto con la naturaleza en un entorno especialmente masificado por la construcción de viviendas que experimentó esta zona de la capital en los años setenta y ochenta. Abierto al mar por el nuevo paseo marítimo de Poniente, la ejecución de este parque de 74.000 metros cuadrados hace más de treinta años, bajo el mandato del alcalde Pedro Aparicio, supuso una respuesta a la necesidad de generar verde en un entorno excesivamente dominado por el cemento.

1992 Es el año en el que se inauguró el Parque del Oeste como una zona de esparcimiento, bajo el mandato del alcalde Pedro Aparicio.

Desde entonces, los vecinos han hecho especialmente suyo este recinto, reivindicando su uso y su correcto mantenimiento por parte del Ayuntamiento, como ha sucedido en los últimos meses con la creación de una plataforma que se puso en marcha a raíz del rechazo que supuso la ocupación de buena parte del parque para un espectáculo privado de luces chinas las pasadas navidades.

74.000 Son los metros cuadrados de superficie de este recinto, que cuenta con varios lagos.

El equipo de gobierno municipal ya ha asegurado que no se va a volver a ocupar el parque para un evento de esas características. No obstante, los planes del Consistorio para este lugar van más allá, y tiene en cartera un proyecto para su reforma integral que ha sido encargado por la Gerencia Municipal de Urbanismo al estudio del arquitecto Eduardo Rojas Moyano, que fue quien diseñó la remodelación acometida en 2005.

6,7 Millones de euros que suponen el presupuesto total de la mejora integral del parque.

Esta intervención, para la que se ha estimado un presupuesto de casi siete millones de euros, se ha estructurado en cuatro partes que permiten su ejecución por fases en los próximos años. El objetivo es ganar en zonas verdes (un 20% más aproximadamente), generar un recorrido seguro para bicicletas, implementar espacios culturales y realizar espacios que faciliten y hagan agradable la estancia de los ciudadanos.

Estas son las diferentes actuaciones que se proponen en un proyecto que el Ayuntamiento prevé ejecutar en los próximos años.

El nuevo Parque del Oeste Málaga Parque del Oeste Selecciona cada sector para verlo en detalle Sector Sector A Sector B Sector C D

Zona A Nuevo edificio para Limposam y pérgola florida

Aseos y vestuarios Nueva pérgola vegetal que se ubicará en la entrada principal del parque Espacios de interacción social Edificio Limposam Nueva vegetación Rehabilitación de edificio para almacén Edificio Limposam Redistribución de espacios deportivos en el antiguo campo de fútbol

La primera parte de la actuación abarca la zona norte del parque, la más próxima a la calle Realenga de San Luis. Sobre el edificio que actualmente alberga varios locales comerciales se plantea la realización de una construcción superpuesta, a modo de primera planta, para acoger la sede de la empresa municipal Limposam, actualmente ubicada en el camino de San Rafael pero que tiene su origen en el Parque del Oeste, ya que fue creada para mantener este espacio, si bien luego amplió sus servicios a la limpieza de colegios y otros edificios del Ayuntamiento. Eduardo Rojas propone junto a esa ampliación una zona de aparcamientos en superficie para los usuarios de las oficinas, cubierta con una pérgola vegetal que las integre en el parque.

El nuevo edificio de Limposam.

Para ello, se ocuparía parte de las pistas deportivas que existen en esta zona, que se remodelan y se mejoran con nuevos aseos y vestuarios. El actual edificio de vestuarios, que no se utiliza, se convierte en una zona de almacenes para el parque.

Pérgola floral en la entrada norte.

Asimismo, se introduce una nueva pérgola con especies florales en la entrada por este flanco norte, y también se incorpora más vegetación en un espacio que separa las pistas deportivas.

Zona B Salas de arte, espacios de interacción y un carril bici

Módulos de interacción social: descanso, exposiciones, huertos urbanos... Jardín Descanso Huerto Exposición Antiguas oficinas y almacenes del parque: salas de arte y espacios para talleres Generación de pradera Recuperación del géiser en el centro de la laguna Circulación de bicicletas y patinetes sobre la muralla Ecosistemas sociales para reuniones, juegos...

La siguiente zona de actuación es la que centra un estanque de planta rectangular en el que se va a recuperar el funcionamiento de un géiser que lanza el agua a varios metros de altura. Limposam va a colocar un cubículo sumergido con un sistema que va a permitir clorificar el agua que se expulsa, para cumplir con la normativa actual de este tipo de instalaciones, de forma que no suponga afección alguna a la fauna que habita el lago. Sobre su lámina también se va a realizar una casa de aves con forma de ala, diseñada por Florencia Rojas, con proyecto de la arquitecta María José Andrade y Eduardo Rojas. Se ejecutará en hierro torsionado cubierto con bambú.

Las antiguas oficinas y almacenes del parque se transforman en salas de arte y espacios para talleres.

Los edificios que enmarcan este estanque, que albergan las oficinas y almacenes del parque, van a ser totalmente remodelados y ampliados para generar galerías de arte y talleres, junto con aseos y oficinas.

No obstante, una de las propuestas más llamativas para esta zona es la realización de una especie de cubículos intercalados entre las zonas verdes que Eduardo Rojas ha ideado como «módulos de interacción social» y que podrían albergar usos tan dispares como una pequeña biblioteca, una sala de lactancia, juegos de música, espacios infantiles o espacios de apoyo a las familias que se lleven comida para degustarla en las mesas y sillas que se van a habilitar en la zona.

Módulos de interacción social: descanso, exposiciones, huertos urbanos...

Asimismo, desde este lugar, arrancando sobre un tramo de muro que enmarca las zonas ajardinadas que rodean el estanque, se plantea la realización de un carril exclusivo para bicicletas que seguiría hacia la zona sur del parque pero sobre una plataforma elevada unos 3,5 metros sobre el suelo del recinto, para separar la circulación de los ciclistas del resto de usuarios de la zona.

Zona C Escultura musical y oficina para el personal del parque

Zigurat Espacio musical escultórico Pasarela elevada para la circulación de bibibletas y patinetes conectada con el carril bici sobre la muralla Zigurat Mejora de la accesibilidad a través de rampas Edificio para el personal encargado del mantenimiento del Parque 'Pajaros en vuelo detenido'

La siguiente zona de actuación es la existente al sur del puente de la calle Luis Barahona de Soto que cruza sobre los estanques del parque. Aquí se encuentra el lugar conocido como Zigurat, en la que se prevé mejorar su accesibilidad mediante rampas. Lo que fue tortugario será transformado en las nuevas oficinas del parque, y también se realizará un edificio para el personal encargado del mantenimiento.

El zigurat contará con un espacio musical escultórico.

Asimismo, la propuesta realizada por Eduardo Rojas para Urbanismo contempla la implantación de una singular escultura musical con paneles con la forma de un pentagrama, diseñados por Sandra Martínez.

Zona D Más árboles y gradas junto al lago de la zona sur

Mejora de arbolado y sombra de las pérgolas Recuperación de dunas de césped Último tramo de la pasarela elevada para la circulación de bicicletas y patinetes Nuevo puente Diseño de grada, al borde del agua, y orientada a poniente Espacios de interacción social y cafetería

Por último, para la zona sur del parque, se prevén implantar más árboles y zonas de césped, espacios de interacción social, una cafetería, un nuevo puente hacia la calle Diamantino García Acosta, y más pérgolas para generar sombra. Asimismo, se plantea la ejecución de unas gradas para conectar la zona peatonal con la lámina de agua del estanque.

La Gerencia Municipal de Urbanismo tiene entre sus objetivos para los próximos años desarrollar este proyecto, que previsiblemente irá apareciendo en los presupuestos de los siguientes ejercicios. No obstante, todavía no existe un plazo claramente marcado para su ejecución.

