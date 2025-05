Las cosas de Paco: desde los 11 litros para bañarse hasta su 'idilio' con Manuela Carmena

Pilar R. Quirós Málaga Domingo, 4 de mayo 2025, 00:30 | Actualizado 00:45h. Comenta Compartir

Un cuarto de siglo en el poder siendo alcalde de Málaga. Un cuarto de siglo gobernando la ciudad bien podía ser el tiempo de un reinado, pero aquí no cuadra la figura porque los reyes son elegidos de cuna, y Paco de la Torre ha sido designado por el pueblo de Málaga, y en las últimas elecciones de 2023 ha recuperado una holgada mayoría absoluta. En estos años, no ha dejado indiferente a nadie: desde acontecimientos a entuertos, y un amplio repertorio de bailes, piropos e indirectas, que hacen que sea un alcalde de lo más peculiar, cuyas cosas han dado varias veces la vuelta al país. 25 años, 25 anécdotas.

1 La sonada caída de una bici en un skate park

La caída en la bici BMX en un skate park fue bastante sonada, se hicieron memes y se convirtió en viral. SUR

Asistía a los entrenamientos del Mundial BMX Vans Pro Cup en mayo de 2017, momento en el que se vio capaz, con 74 años por aquel entonces, de darse una vueltecita con una bici de competición en las rampas del skatepark Rubén Alcántara (en el distrito Bailén-Miraflores). Tras subirse acabó en el suelo sin contusiones. Se lo tomó bien y lo mejor fue una legión de memes del suceso, que saltaban de forma masiva por los Whatsapps de los malagueños y españoles incluso.

2 Su baile en la Feria, del que quedó un sticker para la posteridad

Es el mejor 'sticker' animado del alcalde. Ocurrió en la Feria 2022, y aún sigue dando vueltas. Era la primera feria post-pandemia, y De la Torre lo dio todo. Con la canción 'Follow the leader', se animó a bailar detrás de la barra de una caseta, con los camareros, marchando de una punta a otra. Y además de bailar, también la cantaba. Es estupendo que no maneje el odioso sentido del ridículo español, y sea capaz de pasárselo bien sin pensar más allá.

3 El cabreo de Rosa Francia: «Estoy fastidiada y contrariada»

Era febrero de 2018 y días atrás, el alcalde había afirmado que su decisión de presentarse a las elecciones de 2019 estaba tomada «mitad, mitad». En una entrevista a este periódico, su mujer, Rosa Francia, decía sin dar rodeos: «Estoy fastidiada y contrariada». Aún así intentó convencer 'in extremis' a su marido con una frase demoledora: «Quiero por favor que te lo pienses hasta el último minuto y que me hagas caso». Se ve que Francia sigue teniendo poco éxito en esta empresa.

4 Su 'idilio' con Manuela Carmena

De la Torre y Manuela Carmena, captados en el programa en el momento de la 'declaración'. SUR

Fue un 'idilio' televisado. En el programa de televisión de la Sexta, 'El Intermedio', Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid de izquierdas, le decía a De la Torre: «No tendría ningún temor en votarte a ti». Era un 'cara a cara' entre los políticos el 8 de mayo de 2019 y las elecciones municipales serían el 26 de ese mes. Carmena, que era candidata a la reelección por 'Más Madrid' fue incluso más allá: «Te conozco y me parece que eres una persona interesante, que tiene claro cuál es la función que debe ser la gestión de lo público», subrayó. De la Torre y los populares quedaron encantados. ¡Qué mejor cartel electoral!

5 Pide «hablar bajito» para evitar el ruido en las calles

Era otro foro económico, y en esta ocasión el alcalde de Málaga se refería a que en la cultura mediterránea se habla muy alto y que había que educarse a hablar más bajo para que reinara el silencio. 'Hablar bajito' acabó siendo, de forma ficticia, una 'superproducción' de la Asociación de Vecinos del Centro Antiguo y un sticker maravilloso, que sigue rulando por la Casona del Parque.

6 El piropo de Tamara Falcó: «Málaga está que lo peta»

Tamara Falcó aprovechó una de sus intervenciones en la mesa de debate de 'El Hormiguero' para decir lo siguiente: «Málaga está que lo peta», a lo que añadió que el alcalde y Antonio Banderas estaban haciendo un montón de cambios. De la Torre, encantado con la referencia, le agradeció sus palabras en redes.

7 Confinado diez días por un covid que no tuvo

Cuando coger el coronavirus aún era poco menos que estigmatizante, el alcalde tuvo que estar confinado diez días por haber tenido un contacto estrecho con un colaborador. De la Torre no desarrolló la enfermedad. Era en enero de 2021, y aún llevábamos mascarillas.

8 Su doble en el Carnaval

El alcalde y su doble en el pasado Carnaval de Málaga. J. S. T.

El Carnaval de 2025 pasará a los anales por el 'doble' del alcalde. Aunque Idígoras ya había hecho famosos a sus 'dobles' en las viñetas de este periódico, en esta ocasión el famoso carnavalero Pepe León lo bordó. Cuando ambos se encontraron, el segundo, caracterizado, que había hecho las delicias del Teatro Cervantes, le dijo al regidor: «Nos parecemos una jartá».

9 La medalla de Putin, que le puso en un brete en la invasión a Ucrania

Putin hace entrega a De la Torre de la medalla Pushkin en 2018. SUR

Cuando Putin, invadió Ucrania en febrero de 2022, lo que antes había sido un homenaje a De la Torre, al que le había entregado la medalla Pushkin, se volvió en su contra. El alcalde se enrocó unos días y no quería cortar relaciones con Rusia, mantener las exposiciones en el Museo Ruso, y no devolver la medalla. Finalmente, Juanma Moreno, la entonces concejala de Cultura, Noelia Losada y la oposición le forzaron a cambiar de postura, y en marzo aseguró que iba a devolver la distinción.

10 El 'embajador' de las guayaberas

El presidente del Gobierno, Sánchez, proponía en agosto de 2022, que los hombres se despojaran de la corbata para contribuir al ahorro energético, pero De la Torre no estaba de acuerdo. Ahí, además de llevarlas, se hizo 'embajador' de las guayaberas, que consideró más eficaces en verano.

11 La campaña electoral de Paco

Eran años de desgaste del PP, en el que se lanzaba la campaña más personalista que el alcalde hubiese tenido nunca. 'Paco de la Torre, sí', que aunque había perdido su mayoría absoluta en 2015, quedaba como el último gran reducto de los populares. En las elecciones de 2019, le arañó un edil a Cs, y selló su gobierno con ellos, aunque luego Cassá le obligó a dar varios giros de guión.

12 El SARE genera felicidad

La puesta en marcha del SARE en distintas zonas de la ciudad generaba y genera polémica, y en una entrevista a este periódico, en la que tocaba preguntarle, abría la caja de Pandora: «No buscamos la recaudación con el SARE. Siempre buscamos la calidad de vida y la felicidad de los malagueños». Esta felicidad fue bastante discutida.

13 Sus duchas de once litros cronometradas dieron la vuelta al país

Una de sus anécdotas más famosas fue su famosa ducha con 11 litros de agua, que fue medida con un barreño y con ayuda de su mujer, Rosa Francia. Contaba el experimento casero, en enero de 2014, en un foro económico, en el que hizo las delicias y risas de los presentes. Era la polémica de la subida de las tarifas del agua y el alcalde explicaba que su esposa le había ayudado a medir los segundos que necesitó para mojarse y aclararse y, más tarde, dejaron caer el agua los mismos segundos sobre un barreño, y ahí es cuando dijo que corroboró que sólo había gastado once litros. Genio y figura.

14 Su sensibilidad de centro izquierda

En una entrevista en este periódico, el alcalde se 'redefinía' a ojos del ciudadano: «Soy de centro, aunque tengo una gran sensibilidad con el centro izquierda». De la Torre explicaba que llegó a UCD desde el Partido Socialdemócrata Andaluz, y que estaba cercano a posiciones democristianas y al PP. Así que casi que le da a todos los palos.

15 La época de la guerra fría con Elías Bendodo: 'Son las cosas de Paco'

Corría el año 2015, Paco de la Torre abría extrañamente el melón de su sustituto para las elecciones de 2019. Elías Bendodo, entonces presidente provincial del PP, sonaba con fuerza para ser su sucesor. El alcalde proponía que se hiciese una encuesta entre los malagueños para decidirlo, y de esto le preguntaban los medios de comunicación a Bendodo. Él contestaba lo siguiente: «¿Qué quieren que les diga? Son las cosas de Paco. No les digo más. Con eso lo digo todo'. De la Torre, más tarde, al ser cuestionado por este tema de nuevo, eludía pronunciarse sobre si creía que Bendodo era el mejor candidato, y se reiteraba en que hacer una encuesta ciudadana sobre su sustituto es algo que ya estaba inventado.

16 El alcalde habla inglés cuando toca

De la Torre se lanza a hablar en inglés siempre que se lo piden, aunque su conversación no sea tan depurada como en francés, que domina porque estudió en un máster en el país vecino. Reconoció en la entrevista concedida a SUR, en 2015, que llevaba dos años aprendiendo inglés y no tuvo reparos a la hora de responder algunas cuestiones en la lengua de Shakespeare.

17 Las cartas a los ministros y a Pedro Sánchez

El alcalde se ha hecho famoso por mandarle cartas a los ministros y por 'cogerles al vuelo' por los pasillos para requerirles cosas para Málaga. Dicen que el que no llora, no mama. El último episodio de literatura epistolar de De la Torre fue al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los ministros de Cultura, Jordi Hereu, y de Vivienda, Isabel Rodríguez, para pedirles un impuesto turístico con el que aliviar la carga de la vivienda a las familias más necesitadas. Por ahora, no ha tenido suerte.

18 Cuando Celia Villalobos dijo que algunos compañeros también debían retirarse

La que fuera alcaldesa de Málaga, Celia Villalobos, se retiraba de la política en febrero de 2019: «Hay bastantes compañeros que también tendrían que irse a su casa» Explicaba que se marchaba porque ya tenía una edad, 70 años. Aunque no especificó a quién se refería, los que saben leer entre líneas entendieron que hablaba, sin dar muchos rodeos, de su sucesor en la Alcaldía.

19 Cuando tuvieron que operarle de urgencias en plena pandemia

Después de su operación en pandemia, lo contó Rosa Francia a este periódico. El alcalde se cayó al suelo con las manos llenas de carpetas, «por lo que no se pudo apoyar y por eso se dio en la cabeza». Eso concuerda con el antecedente del hematoma subdural crónico, que especialistas indicaron que es una acumulación antigua de sangre, motivo por el que le intervinieron de urgencias en abril de 2020, en pleno confinamiento por el covid. Fue un susto para la ciudad, pero se recuperó con cierta rapidez.

20 Su baile en el Día del Pueblo gitano, que se hizo viral en Tik Tok

No hace tanto, en el Día del Pueblo Gitano, de 2024, acabó siendo viral en Tik Tok. Acto solemne, en el que el regidor, que nunca defrauda en fiestas y acontecimientos, primero se resistió un poquito y luego se lanzó a bailar una rumba. Los presentes, entre palmas, comenzaron a entonar: «Ali ali ohh, ali ali ali, se la llevó...». Pues otro vídeo para la historia.

21 Un patinete le atropellaba delante del Ayuntamiento

Era enero de 2024 cuando el alcalde intentaba cruzar por el paso de peatones del carril bici, que hay delante del Ayuntamiento, y era atropellado por un patinete. La conductora se paró y le preguntó si se había hecho daño, pero éste le indicó que no se preocupara que se encontraba bien. Afortunadamente no pasó de ser un pequeño susto, aunque se hizo viral la noticia que adelantó este periódico y que dio varias vueltas al país.

22 Sus travesías a nado en el Puerto

El alcalde, como todos sabemos, es un consumado nadador, una actividad que también practica su mujer, Rosa Francia. Siempre dice que no nada todo lo que quiere, pero las travesías a nado en el Puerto, que dan el pistoletazo de salida a la feria, son para él un acontecimiento especial. La última, en agosto de 2024, con 81 años, que se dice pronto.

23 El día que empezó a subir por el ascensor

El alcalde es conocido por sus caminatas, por la natación y por subir las escaleras en el Ayuntamiento, que sólo una planta, con esos peldaños y los 10 metros de altura, tienen su aquel. Pues bien, en noviembre de 2020, De la Torre abandonaba esa costumbre y empezaba a usar el ascensor. Resultó llamativo. Pero con el covid, la mascarilla puesta, y la edad se ve que se hacían cuesta arriba. Ahora es común verle en el ascensor del ala este, en el que se quedaron encerrados, por tocas, seis concejales de la oposición, y tres sindicalistas. Para él resulta infalible.

24 El espionaje a la concejala popular Rosa Agüera

El 'espionaje' a Rosa Agüera, una concejala del equipo de gobierno del PP saltó en el año 2005, cuando se difundió un informe, en el que se especificaba el uso abusivo del servicio de escolta y valoraciones sobre la baja actividad laboral de la concejala del PP, lo que llevó un mando de la Policía Local a estar imputado, aunque finalmente fue absuelto. Se levantó una gran polvareda política y De la Torre apartó a Agüera de sus responsabilidades.

25 Juanma Moreno le piropeó: «Un alcalde patrimonio de la humanidad»

Gesto expresivo del alcalde de Málaga agradeciendo las muestras de afecto.

Era un acto en la plaza de la Constitución, en octubre de 2023, y las elecciones municipales, en las que obtuvo mayoría absoluta ya habían pasado. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, aprovechó para decirle al alcalde uno de los mejores piropos que se recuerdan. Afirmó que era un alcalde «patrimonio de la humanidad». Núñez Feijóo vio el envite y dobló la apuesta y lo catalogó como «el mejor» regidor de España. ¡Qué subidón!

