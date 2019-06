Monte de Sancha : una calle olvidada La calle Monte de Sancha tiene doble dirección pese a su estrechez y el asfato está en mal estado. Cosas de la ciudad «Somos una zona olvidada del Ayuntamiento de Málaga» se quejan los vecinos JOSÉ MANUEL ALDAY Domingo, 16 junio 2019, 12:35

La calle Monte de Sancha parece haberse quedado anclada en el tiempo, según manifiesta un vecino de esta vía que debe su nombre al ingeniero José María de Sancha, quien en el siglo XIX emprendió la urbanización de los terrenos de la Caleta, Limonar y Camino Nuevo, donde se instaló buena parte de la burguesía malagueña. Una calle que se encuentra detrás del paseo de Sancha, avenida que también adoptó el nombre del ingeniero, nombre que se extendió a las laderas urbanizadas donde se encuentra la calle Monte de Sancha.

«Desde hace más de 20 años vivo en esta calle y somos una zona olvidada del Ayuntamiento de Málaga», dice un lector que se dirige al periódico para expresar su queja por la falta de atención a esta vía. «Nunca he visto que las calles de la zona las asfalten, y la organización del tráfico es un caos, pues los coches aparcan donde no deben, no tenemos aceras, y los niños que salen del colegio de las Teresianas sortean los coches a diario», escribe.

Unas cuestiones que se observan entrado en esta calle bien sea por el paseo de Sancha o por el Ramal de Monte de Sancha, viales por donde se accede a la calle Monte de Sancha, una vía donde ciertamente se hace complicado circular debido a su estrechez y a la presencia de vehículos estacionados, y donde efectivamente no hay aceras por donde puedan circular los peatones.

Además son frecuentes los atascos a las horas de entrada y salida del colegio de las Teresianas por la cantidad de vehículos que acuden a llevar o a recoger a los niños.