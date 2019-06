Manos Unidas convoca este domingo una marcha por las mujeres de la India SUR MÁLAGA. Martes, 11 junio 2019, 00:04

Manos Unidas Málaga conmemorará el próximo domingo los 60 años de lucha contra el hambre y de trabajo constante por la igualdad y la dignidad de las personas de los países del Sur con el evento solidario 'Manos Unidas se pone en marcha'. La primera convocatoria se tuvo que cancelar por causas ajenas a la Organización.

Con un recorrido de 5 kilómetros, que empezará en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, este evento dirigido a toda la familia tendrá un marcado carácter benéfico: los fondos recaudados se destinarán a un programa de emprendimiento laboral para más de 300 mujeres indias en situación vulnerable, capacitándolas para desarrollar negocios propios (como la cría de vacas, la fabricación de cuerda o la producción de encurtidos de pescado, entre otros que les permitan obtener beneficios y mejorar, así, sus vidas y las de sus familias, señalan en un comunicado.

La marcha, que forma parte de las actividades que la Delegación diocesana de la ONG está llevando a cabo este año, ha contado con el apoyo de algunos rostros conocidos de la sociedad malagueña, como Manuel Luigi 'Moli', entrenador del Be Soccer UMA de Antequera, Sebastián Fernández 'Basti', ex futbolista del Málaga CF, o Víctor Leiva, Campeón de Andalucía de Golf de 2o categoría 2018 y Campeón de Andalucía de Pitch and Putt sub-12 2018. Además, para la puesta en marcha del evento, Manos Unidas Málaga ha contado con la colaboración de la Diputación, el Ayuntamiento, la UMA, el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Andalucía y El Corte inglés, entre otros.