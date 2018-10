El extraño siniestro con varios heridos de la línea 6 de la EMT Ambulancias trasladaron a los heridos al hospital. / SUR Al menos 14 jóvenes se subieron –parece ser que se habían citado a través de un grupo de WhatsApp– en la misma parada de la Alameda Principal JUAN CANO y ALVARO FRÍAS Málaga Miércoles, 31 octubre 2018, 00:34

Lunes, 15 de enero de 2018. Tres de la tarde. Un coche de la marca Ford en el que viajaban dos personas se empotró contra la parte trasera de autobús de la línea 6 de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) que estaba parado en un semáforo de la esquina entre el Camino de Suárez y la calle Ibrahim. El suceso, tal y como publicó SUR en su edición digital, se saldó con 16 heridos.

Aquel fue el último de los que se imputan a una red que supuestamente provocaba accidentes para cobrar indemnizaciones de las compañías aseguradoras. Y fue, además del más sospechoso, la piedra angular de la investigación, la 'operación Mirlo', que se ha saldado ahora con 82 detenidos por su presunta implicación en la trama.

Los agentes de los Grupos I y II de Delitos Económicos de la Policía Nacional no tardaron en descubrir que el coche que se estrelló contra el autobús había sido alquilado en un rent a car por los principales sospechosos. Pero el ardid no acabaría ahí. Según las pesquisas, en el autocar viajaban 14 jóvenes, varios de ellos menores, presuntamente implicados en la trama. De hecho, de los 16 heridos, solo una pasajera (una señora mayor) y el conductor eran ajenos a la red. Varios tuvieron que ser trasladados en ambulancias al hospital.

Los investigadores descubrieron más datos llamativos al interrogar al chófer del autobús. Para empezar, los 14 jóvenes se subieron –parece ser que se habían citado a través de un grupo de WhatsApp– en la misma parada de la Alameda Principal donde, dijo, no solía recoger a mucha gente. Según su declaración, no percibió un choque brusco, solo un golpe leve en la parte trasera del vehículo. Sin embargo, cuando miró por el espejo retrovisor, vio a un grupo de jóvenes caerse de forma «bastante aparatosa». Los agentes creen que la finalidad de éstos era incrementar la lesividad del siniestro para conseguir la mayor indemnización posible.