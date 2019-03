Así se destapó el caso contra el expresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga 00:53 Registro realizado en una de sus oficinas. Arriba, a la derecha, Fernando Pastor. / SUR Fernando Pastor se encuentra en libertad tras su arresto, aunque investigado por los supuestos delitos de administración desleal y apropiación indebida ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Viernes, 29 marzo 2019, 12:59

Durante un fuerte dispositivo, en el que participaron más de una docena de policías nacionales, el que fuera presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, Fernando Pastor, fue detenido el pasado martes. Culminaba así la fase de explotación de una investigación que acusa a Pastor de haber desviado a sus cuentas personales más de 100.000 euros de una comunidad de propietarios de La Alcaidesa, situada en la Línea de la Concepción.

Para conocer el origen de este arresto hay que remontarse al año pasado. William Arthur Gómez, presidente entonces de la citada comunidad y la persona que denunció ante la Policía Nacional a Pastor, asegura que el administrador de su comunidad «se aprovechó de que el anterior presidente estuvo como ausente».

Todo surgió cuando se preparaba la Junta General de Propietarios. William indica que se estaba revisando documentación, cuando se percataron de que faltaban 112.000 euros, más otros 5.000 euros, que pertenecían a la comunidad.

El ya expresidente de la comunidad relata a SUR que se puso inmediatamente en contacto con Pastor para exigirle explicaciones por esta situación: «Me contó que ese dinero se había puesto en unos fondos de inversión y que nos estaba dando una rentabilidad».

Pero William señala que siguió investigando y acudió a diversas entidades bancarias para realizar varias consultas. Insiste en que fue entonces cuando supo que el dinero se encontraba en cuentas personales del que entonces era su administrador, que habría llegado incluso a cobrar un cheque al portador de 30.000 euros en efectivo.

Tras acudir al despacho en Marbella de Pastor y un socio, asegura que fue éste último el que le devolvió el dinero. «Él no sabía nada de lo ocurrido, y le creo, además me dijo que su compañero ya no trabajaba con ellos», apunta.

Sin embargo, William expone que decidió acudir a una comisaría de la Policía Nacional para denunciar los hechos. A través de una nota de prensa, desde el cuerpo de seguridad explican que fue esa denuncia la que dio origen a la investigación.

Arrancaban así unas pesquisas que rápidamente apuntaron hacia el expresidente de la entidad colegial malagueña. Los policías nacionales descubrieron que Pastor, supuestamente, hacía un uso irregular de varias de las cuentas bancarias que administraba, disponiendo del dinero de los propietarios a su libre discreción.

Desde el cuerpo de seguridad señalaron que el sospechoso habría realizado transferencias a su cuenta personal con fines privativos «para hacer frente a las deudas personales que tenía contraídas» y otros gastos propios. Las pesquisas, que aún continúan abiertas, dieron lugar a la detención de Pastor, tras lo que fue puesto en libertad por orden judicial, aunque investigado por los supuestos delitos de apropiación indebida y administración desleal.

Por su parte, el abogado que representa a Pastor, Francisco Javier Lara, que acomete esta labor junto a su compañero Guillermo Jiménez, explica que existe un pacto con el anterior presidente al que denunció a Fernando, por el que éste último disponía de ese dinero, eso sí, a cambio de unos intereses del cuatro por ciento y un compromiso de devolverlo en un plazo máximo de 15 días a partir de que fuese solicitado por la comunidad.

Los problemas surgen, según indica, cuando William entra como presidente, ya que asegura que no le gusta la situación en la que se encontraba ese dinero. «Se intercambian unos correos y mi cliente le devuelve la cantidad más los intereses, tal y como estaba acordado», precisa Lara.

En este sentido, señala que se trataba de un préstamo personal a Pastor y que fue él quien lo devolvió a la comunidad y no su socio, como mantiene William. Además, recuerda que, cuando el entonces presidente de la comunidad presenta la denuncia contra su cliente, ésta fue archivada por la Policía, por lo que no sabe qué ha dado lugar al arresto. «Lo averiguaremos durante la instrucción», añade.

Para concluir, Lara insiste en que Pastor explicó la situación del dinero en Junta General de Propietarios y que esto se encuentra recogido en el documento, que fue aprobado. Por su parte, William afirma que éste nunca llegó a firmarse.