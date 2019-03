Detenido el expresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga acusado de desviar de una comunidad a sus cuentas más de 100.000 euros 00:53 Fernando Pastor. / SUR Los investigadores de la Policía Nacional aseguran que el sospechoso habría cobrado cheques al portador para pagar sus deudas y gastos personales ALVARO FRÍAS y JUAN CANO Málaga Jueves, 28 marzo 2019, 17:23

La Policía Nacional ha detenido en Málaga al expresidente del Colegio de Administradores de Fincas de la provincia Fernando Pastor. Según han informado desde el cuerpo, Pastor está acusado de haber desviado más de 100.000 euros de una comunidad de propietarios de 'La Alcaidesa', en Cádiz, hacía sus propias cuentas bancarias. Los investigadores consideran que el sospechoso habría cobrado cheques al portador para pagar sus deudas y gastos personales.

Se trata de una investigación que se inició en junio de 2018, cuando el presidente de una comunidad de propietarios de La Línea de la Concepción denunció que en la cuenta bancaria de la comunidad «aparecían reflejadas multitud de transferencias con elevadas sumas de dinero a la cuenta personal de la persona encargada de la administración de dicha comunidad». Se trataba de Pastor. Desde la Policía Nacional han explicado que las transferencias realizadas por el administrador, que se habrían efectuado sin autorización alguna, así como el cobro de un cheque bancario al portador llegaron a acumular una deuda total con la comunidad de casi 120.000 euros.

Arrancaban así unas pesquisas que rápidamente apuntaron hacia el expresidente de la entidad colegial malagueña. Los policías nacionales descubrieron que Pastor, supuestamente, hacía un uso irregular de varias de las cuentas bancarias que administraba, disponiendo del dinero de los propietarios a su libre discreción.

Desde el cuerpo de seguridad han señalado que el sospechoso habría realizado transferencias a su cuenta personal con fines privativos «para hacer frente a las deudas personales que tenía contraídas». Además, tras recabar los indicios y pruebas incriminatorias suficientes, los investigadores procedieron a solicitar los mandamientos de entrada y registro tanto en su domicilio particular como en las oficinas en las cuales desempeñaba su profesión.

En el dispositivo de registro, los policías nacionales han localizado más de 6.000 euros en efectivo, un vehículo a nombre de la empresa, diversos dispositivos electrónicos, así como gran cantidad de documentación relacionada con las comunidades de propietarios, que será sometida a «un exhaustivo análisis para determinar si podrían haberse cometido otros hechos similares a los denunciados», siempre según la Policía Nacional.

Dimisión del entonces presidente

Hay que recordar que Pastor dimitió en el pasado mes de noviembre como presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga. Esta decisión se tomó tras la apertura de dos expedientes sancionadores por parte del Consejo Andaluz de Colegios de Administradores de Fincas relacionados con denuncias de comunidades de propietarios que tienen que ver con la gestión económica de sus fondos.

Una de estas denuncias fue la interpuesta ante la Policía Nacional por la comunidad de la Línea de la Concepción, que ha desembocado en el arresto del sospechoso. Según informó Efe, la otra comunidad denunciante era de Benalmádena.

No obstante, desde el colegio malagueño no han querido pronunciarse sobre esta detención, ya que han insistido en que no les afecta. Eso sí, sobre los expedientes abiertos por el consejo andaluz, han informado de que estos se encuentran en Málaga y en fase de alegación, por lo tanto aún no han sido resueltos.