Denuncian el abandono de San José del Viso Cosas de la ciudad «Las calles están muy sucias, la basura está por cualquier rincón y hay malos olores» se quejan los vecinos JOSÉ MANUEL ALDAY Sábado, 5 enero 2019, 10:23

La barriada San José del Viso de la capital permanece en el olvido y tiene graves problemas, según denuncian vecinos de la zona. «La barriada está muy abandonada, no nos tienen en cuenta para nada y tenemos problemas de todo tipo», afirma Francisco Morón, uno de sus vecinos, quien señala que uno de los principales problemas que sufre el barrio es la falta de limpieza. «Las calles están muy sucias, la basura está por cualquier rincón, hay malos olores debido a la presencia de numerosos perros y gatos que ensucian las calles, y no hay una limpieza regular ni baldeos, como sería necesario». La falta de mantenimiento del arbolado es otro asunto que les preocupa. «Tenemos unos árboles en las calles que no dan más que problemas. Hay un pino en la calle Sextante que está seco y que es un peligro porque cualquier día sale ardiendo. Y junto a él hay un ficus que no vienen a podarlo y que está levantando las aceras».

Precisamente el estado de las aceras y en general del pavimento es otro motivo de queja de los residentes en esta barriada. «Las aceras están fatal, el otro día mi mujer fue a tirar la basuras, tropezó y no se partió el tobillo de milagro», indica Francisco, que explica que para arrojar la basura, los vecinos deben subir por unas escaleras que se encuentran en muy mal estado.

El acceso que tiene la barriada es otra cuestión que no acaba de mejorarse pese a existir un proyecto desde hace años. «Aquí no entran los bomberos ni las ambulancias porque las calles son muy estrechas y hay vehículos estacionados». Una situación que achaca a la falta de señalización y ordenación del tráfico, a lo que se suma el peligro que supone las altas velocidades a las que circulan algunos vehículos.

«La barriada está en una situación lamentable en todos los aspectos. Existe una dejadez total por parte de todas las administraciones, reclamamos a la oficina de Distrito del Ayuntamiento a la que pertenece el barrio, que es Cruz del Humilladero, y no nos hacen caso, nos marean con que si es competencia de unos o de otros y así no podemos seguir», señala. «Estamos desesperados», manifiesta impotente.