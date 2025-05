El alcalde de los 9.131 días

Antonio M. Romero Domingo, 4 de mayo 2025, 00:28 | Actualizado 00:49h. Comenta Compartir

Fue Pedro Arriola quien sugirió a su mujer, Celia Villalobos, que en la candidatura que encabezaba del PP a la Alcaldía de Málaga en las elecciones municipales de 1995 incluyera a Francisco de la Torre, quien en esos momentos trabajaba como funcionario y estaba alejado de la primera línea política tras haber jugado un papel protagonista -en las filas de UCD- en la etapa de la Transición. Cinco años después, aquel fichaje como independiente se convirtió en el tercer regidor de la democracia en la capital tras el socialista Pedro Aparicio y la propia Villalobos.

Fue el jueves 4 de mayo de 2000 poco antes de las once de la mañana cuando De la Torre, de profesión ingeniero agrónomo y sociólogo, asumió la vara de mando en sustitución de Celia Villalbobos, quien unos días antes, el 27 de abril, fue nombrada ministra de Sanidad. En un pleno extraordinario los 18 concejales del PP votaron a favor de quien hasta ese momento era primer teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, mientras que el PSOE respaldó a su aspirante, Francisco Oliva, e IU lo hizo con Rafael Rodríguez.

Este domingo, Francisco de la Torre cumple un cuarto de siglo, 9.131 días, al frente del timón de la ciudad, convirtiéndose en el regidor que más tiempo lleva al frente del Ayuntamiento de Málaga y el segundo alcalde de capital de provincia con más años en el cargo durante la etapa democracia. Sólo le supera su homólogo de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), que accedió al cargo en 1999. El malagueño sí ha rebasado a otros alcaldes que estuvieron más de dos décadas en el puesto: Rita Barberá en Valencia (24 años); Joaquim Nadal en Tarragona y Francisco Vázquez en La Coruña (23) o Gabino de Lorenzo en Oviedo.

Primera investidura Fue elegido por primera vez alcalde en el pleno del jueves 4 de mayo de 2000. Última investidura En las elecciones municipales del 28 de mayo de 2023, De la Torre recupera la mayoría absoluta. AUX STEP FOR JS

En este cuarto de siglo la gestión de Francisco de la Torre ha tenido sus luces y sus sombras. En el haber como alcalde está el despegue de la ciudad como referente cultural, tecnológico y turístico, la transformación urbana y la proyección internacional de Málaga. En el lado opuesto, se encuentran episodios como las huelgas de limpieza -una situación que llevó al regidor a municipalizar el servicio en 2020-, proyectos que no salieron adelante o se encuentran empantanados en la burocracia, los tribunales o la indefinición o el enfrentamiento institucional.

Los logros Del impulso a sectores estratégicos a la proyección internacional pasando por la transformación urbana

Durante su mandato, el impulso a la tecnología para convertir a Málaga en referente en este campo ha sido uno de los ejes de la gestión de Francisco de la Torre con apuestas como el Polo de Contenidos Digitales, los foros Greencities (Inteligencia y Sostenibilidad Urbana) y Transfiere, el desarrollo en colaboración con el Gobierno de Japón del proyecto de movilidad sostenible Zem2All o el respaldo municipal a la Junta y el Gobierno para que la ciudad sea sede del IMEC, un centro puntero en investigación y fabricación de semiconductores que se instalará en el PTA. En esta línea y para contribuir al desarrollo, está el impulso del Ayuntamiento al crecimiento de la Universidad con la cesión de un millón de metros cuadrados para su ampliación y del PTA.

En estos 25 años Málaga se ha posicionado como referente cultural con la apertura de museos impulsados por el Ayuntamiento como el CAC -que ahora se reinventa y abrirá en 2026 como MuCAC al absorber al Museo del Patrimonio Municipal, también inaugurado bajo su mandato-, el Thyssen, el Pompidou o el Ruso -que pasa por su peor crisis al quedarse sin colección por la guerra en Ucrania y tener que cerrar por goteras- además de la consolidación del Festival de Cine de Málaga y de Teatro. A lo que se suma la oferta museística impulsada por otras administraciones como el Museo Picasso o el Bellas Artes y Arqueológico.

Esta oferta cultural y las campañas de promoción, unido a la mejora de los transportes públicos como la llegada del AVE -donde De la Torre batalló para que llegara soterrado-, la ampliación del aeropuerto -en cuya expansión colaboró el Ayuntamiento expropiando terrenos-, el dique de Levante o la nueva ronda para la llegada de cruceros, han hecho que Málaga se haya convertido en un referente turístico urbano. En este cuarto de siglo el crecimiento ha sido exponencial y se mantiene como el destino urbano que más crece. En 2024 terminó con 1,6 millones de viajeros hoteleros con casi 3,5 millones de pernoctaciones, lo que supuso un incremento del 6,31% en viajeros y del 4,64% en pernoctaciones respecto al año anterior.

Cuatro presidentes y otros tantos Papas En los veinticinco años que lleva como alcalde, en España ha habido cuatro presidentes del Gobierno -José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y Pedro Sánchez-, otros tantos mandatarios en la Junta (Manuel Chaves, José Antonio Griñán, Susana Díaz y Juanma Moreno) y en la Diputación Provincial (Juan Fraile, Salvador Pendón, Elías Bendodo y Francisco Salado) y va camino de conocerse al cuarto Papa (Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco). JUNTA DE ANDALUCÍA GOBIERNO José María Aznar PP 1996-2004 Manuel Chaves PSOE 1990-2009 José Luis Rodríguez Zapatero PSOE 2004-2011 José Antonio Griñán PSOE 2009-2013 Mariano Rajoy PP 2011-2018 Susana Díaz PSOE 2013-2019 Pedro Sánchez PSOE 2018- Juanma Moreno PP 2019- DIPUTACIÓN DE MÁLAGA PAPAS Juan Pablo II 1978-2005 Juan Fraile PSOE 1999-2003 Benedicto XVI 2005-2013 Salvador Pendón PSOE 2003-2011 Francisco 2013-2025 Elías Bendodo PP 2011-2019 Francisco Salado PP 2019- encarni hinojosa

Asimismo, bajo su mandato la ciudad recibió el edificio de Tabacalera, símbolo de la Málaga cultural e innovadora, se aprobó tras tiras y aflojas el plan Especial del Puerto, que permitió abrir a la ciudad los muelles 1 (uso comercial) y 2 (Palmeral de las Sorpresas) y que la ciudad tuviera una esquina cultural en la que se ubicó el Pompidou.

Junto a ello, la transformación urbana de la ciudad lleva la firma del regidor con proyectos como la peatonalización de la calle Larios -se inició bajo el mandato de Villalobos pero lo inauguró en 2002 el alcalde-, que dio paso al proyecto para que el peatón ganara terreno en el Centro Histórico en zonas coma Alcazabilla, el Soho, la Alameda o Carretería. Una transformación urbana que también se ha dejado sentir en los barrios con la dotación de equipamientos sociales, culturales y deportivos (pabellones, gimnasios o piscinas, algunos de ellos mediante la colaboración público-privada), aparcamientos, zonas verdes, parques infantiles o parques caninos.

En estos 25 años, Málaga también se ha proyectado internacionalmente al convertirse en un referente destacado por medios de comunicación. Además, la ciudad fue sede de la cumbre hispano-francesa en 2017 y De la Torre ha sido distinguido por el Gobierno de Japón en 2019. También recibió una distinción por parte de Vladimir Putin que devolvió a consecuencia de la guerra ruso-ucraniana.

Las decepciones Del uso de la antigua cárcel a la frustración por la Expo 2027

En estos años de gestión también ha habido decepciones. Desde que tomó posesión por primera vez, en sus discursos aparecen dos proyectos en los que prácticamente no se ha avanzado. Uno es el de la integración del Guadalmedina en la ciudad, donde el proyecto de los puente-plaza tras varias vicisitudes aún no se ha materializado, y soterramiento del eje litoral que se encuentra paralizado.

Son dos de las asignaturas pendientes de su gestión. A ellas se suman otras como el inicio de la actuación en los antiguos suelos de Repsol para un parque, uso residencial y de oficinas, que se encuentra en el ámbito judicial; la rehabilitación de la antigua cárcel para la que, desde su cesión en 2012, se han barajado varios uso sin que por el momento ninguno se haya materializado; los vaivenes municipales sobre su destino han propiciado que desde 2010 no se haya definido el proyecto para la manzana de los antiguos cines Astoria y Victoria, donde se negocia con la Fundación Unicaja para que instale su sede en esos suelos.

Otro de los puntos negros de su gestión es el Museo de las Gemas en la antigua Tabacalera que apenas abrió dos horas y que se vio envuelto en un cruce de reclamaciones millonarias entre el Ayuntamiento y la promotora de Art Natura. A ello se une que el Convento de la Trinidad sigue sin uso y que la incertidumbre se cierne sobre el proyecto de la Torre del Puerto, dada la oposición en Málaga de los partidos que sustentan el Gobierno central, que debe dar la aprobación definitiva.

Asimismo, durante este cuarto de siglo Málaga ha fracasado en sus intentos de ser sede de actos internacionales: no pasó la preselección para ser capital cultural europea en 2016; no fue subsede olímpica de Madrid en 2020 al no ganar la capital española; se quedó sin aspiraciones para acoger la Agencia Europea del Medicamento y en junio de 2023 llegó la gran decepción al no obtener la sede para acoger la Expo 2027, uno de los proyectos donde De la Torre había puesto más empeño en los últimos años.

En los últimos tiempos la problemática de la vivienda ha irrumpido con fuerza en la agenda municipal y la ciudad ha vivido tres manifestaciones exigiendo medidas.

Resultados electorales Cuatro mayorías absolutas y un gobierno en coalición

Francisco de la Torre accedió a la Alcaldía un año después de las elecciones municipales de 1999 que ganó Celia Villalobos. Desde entonces, el regidor ha encabezado en seis ocasiones la lista del PP obteniendo cuatro mayorías absolutas mientras que en las otras dos ocasiones mantuvo el cargo gracias al apoyo de Ciudadanos.

Tras tres años en la Alcaldía, donde desarrolló una campaña para darse a conocer entre una ciudadanía que valoró en él tres de las cualidades que han definido su mandato: capacidad de trabajo, cercanía y honradez, en 2003 logró mantener la mayoría absoluta con 17 concejales; el mismo resultado que obtuvo cuatro años después. En 2011 obtuvo su mejor resultado con 19 concejales.

En 2015, el tablero político español había sido sacudido por la crisis del bipartidismo y la implosión de nuevos partidos. El PP perdió la mayoría absoluta y De la Torre se tuvo que fajar para lograr un acuerdo de investidura con Ciudadanos para ser reelegido. Cuatro años después y aunque mejoró los resultados con un edil más en la corporación, negoció un acuerdo con la formación naranja que se integró en el gobierno en el primer ejecutivo de coalición en la capital desde 1983. Hace dos años y con un Ciudadanos en descomposición y pese a la irrupción en el Ayuntamiento, en el espacio ideológico de la derecha de Vox, Francisco de la Torre logró una nueva mayoría absoluta.

Política De los fichajes que no cuajaron al debate sobre su sucesión

En estos años como alcalde, Francisco de la Torre no ha sido un político interesado en los entresijos de las cuestiones orgánicas del PP, lo que en ocasiones le ha situado como un verso suelto dentro de su partido e incluso le llevó a enfrentarse a miembros de su formación como ocurrió con Francisco Álvarez Cascos cuando era ministro de Fomento, tuvo unas relaciones que no fueron fáciles con el expresidente provincial Joaquín Ramírez, se distanció de la posición de la dirección del PP de Málaga en el proceso de relevo de Mariano Rajoy, donde la cúpula apostó por Soraya Sáenz de Santamaría, y él se decantó por Dolores de Cospedal, en primer lugar, y después por Pablo Casado.

A ello se une el momento de tensión vivido en 2016 cuando los entonces líderes del PP en Málaga y Andalucía, Elías Bendodo y Juanma Moreno, propusieron a De la Torre que encabezara la lista al Congreso de los Diputados -dos años antes había dejado de ser senador-. Una oferta rechazada por el regidor y que se interpretó como una operación para facilitar su relevo al frente de la Alcaldía.

Y es que la sucesión de Francisco de la Torre es una de las cuestiones que está encima de la mesa del PP desde hace años y que cada vez que se acerca unas elecciones monopoliza gran parte de los debates y análisis políticos. Sin embargo, el regidor, incluso desoyendo las peticiones de su familia, ha continuado cada vez que se hablaba de su 'jubilación' política. Así en este cuarto de siglo se han ido 'ahogando' algunos de los delfines que intentaron emerger a su sombra. Ahí están los nombres de Manuel Díaz, Damián Caneda, Carolina España o Elías Bendodo -aunque estos dos vuelven a estar en las quinielas-.

En estos 25 años como regidor, De la Torre recurrió en varias ocasiones a los fichajes 'estrella' en sus listas, pero ninguno ha cuajado ya que terminaron marchándose por discrepancias con el alcalde o tras su paso por el Ayuntamiento decidieron volver a la actividad privada. Fueron los casos del juez Bernando Pinazo, Patricia marín, María del Mar Martín Rojo, Ana Navarro, Elvira Maeso, Susana Carillo o María Rosa Sánchez Jiménez. Las últimas, actualmente en el cargo, son Alicia Izquierdo, Mariana Pineda, Trinidad Hernández y Penélope Gómez.

Créditos Ilustración Hugo M. Rodríguez

Diseño y formato Encarni Hinojosa

