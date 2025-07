Trump y Netanyahu amenazan a Hamás para que acepte un alto el fuego temporal

El presidente estadounidense, Donald Trump, puso el martes la pelota en el tejado de Hamás al anunciar que Israel acepta una tregua de sesenta días ... en Gaza. El grupo islamista respondió este miércoles que está «dispuesto a aceptar cualquier iniciativa que conduzca claramente al fin total de la guerra», en palabras de Taher Al Nunu, uno de los altos cargos políticos de la organización en el extranjero.

La milicia palestina envió una delegación a El Cairo para revisar la propuesta anunciada por Trump, mientras que el primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu -que el lunes regresará a la Casa Blanca-, aseguró que en el futuro de la Franja «no habrá Hamás. No vamos a volver a eso. Se acabó. Liberaremos a todos nuestros rehenes».

El plan del primer ministro de Israel es conseguir el regreso de los cautivos sin renunciar a la destrucción del grupo islamista. «Espero, por el bien de Oriente Medio, que Hamás acepte este acuerdo porque no va a mejorar, sino que empeorará», avisó el presidente de EE UU.

Superados los veinte meses de venganza por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023, Netanyahu no ha logrado ni acabar con Hamás, ni liberar a los rehenes. Los israelíes estiman que quedan unos cincuenta en la Franja y que de ellos al menos veinte estarían con vida. Tras conseguir hace algo más de una semana imponer el alto el fuego con Irán, Trump fijó su mirada en Gaza y pidió a su aliado que llegue a un acuerdo para llevar a los secuestrados de vuelta a casa lo antes posible. Los hebreos piensan que puede ser un paso previo a la normalización de relaciones con otros países de la región como Siria o Arabia Saudí, el sueño del magnate republicano.

El texto que plantea el presidente estadounidense no difiere mucho de propuestas anteriores, según fuentes oficiales consultadas por el diario 'The New York Times', pero ofrece a Hamás garantías más amplias de que los mediadores, incluido Washington, garantizarán que las conversaciones continuarán durante la tregua para poner fin a la guerra.

El gran caballo de batalla entre las dos partes es la duración de ese acuerdo. Mientras Israel se niega a firmar el final definitivo del conflicto, Hamás no acepta un pacto temporal y teme que, después de la liberación de todos los rehenes, el enemigo vuelva a lanzar un ataque.

Desconfianza total

Los islamistas no olvidan que Netanyahu rompió en marzo de forma unilateral el acuerdo alcanzado en enero, con la mediación de EE UU, y que se negó a avanzar hacia la segunda fase del pacto, en la que debían negociar el final de la guerra y la retirada de las tropas hebreas. La desconfianza es total, por lo que los mediadores, Egipto y Catar, tienen un trabajo enorme por delante.

Este nuevo intento de Trump recoge los términos de la última propuesta de su enviado especial a Oriente Medio, Steve Witkoff, y consiste en un alto el fuego de sesenta días que incluiría la entrega de diez rehenes vivos y los restos de quince cautivos, a cambio de la puesta en libertad de presos palestinos y la entrada de ayuda humanitaria en Gaza.

Desde Hamás tratan de lograr también que la distribución de alimentos vuelva a manos de Naciones Unidas y se suspenda el trabajo de la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), grupo impulsado por Estados Unidos e Israel cuyos puntos de distribución se han convertido en trampas mortales con más de 400 palestinos muertos por disparos del ejército hebreo en cinco semanas.

Desde el 7 de octubre de 2023, Israel y Hamás han acordado dos breves ceses de las hostilidades. Durante la última tregua, rota en marzo, el Estado judío liberó a más de 1.500 prisioneros y Hamás entregó treinta rehenes y los cadáveres de ocho más. Estos periodos en los que han callado las armas han sido la forma segura que ha tenido Tel Aviv de conseguir el regreso de los cautivos y las familias presionan cada día al primer ministro israelí para que acepte un nuevo alto el fuego. El líder hebreo ha priorizado hasta ahora el uso máximo de la fuerza contra los islamistas y todos los gazatíes y ya son al menos 56.000 los muertos, la mayoría mujeres y niños.

Divisiones internas

A la espera de la nueva visita de Netanyahu a la Casa Blanca, donde podría formalizarse la propuesta de Gaza, Gideon Saar, ministro israelí de Exteriores, defendió que un acuerdo para liberar a los cautivos gozaría de «una gran mayoría en el Gobierno y entre el público». La gran incógnita es conocer la posición de los aliados ultranacionalistas de la coalición como Itamar Ben Gvir, titular de Seguridad Nacional, y Bezalel Smotrich, de Economía, que siempre se han negado a un cese de las hostilidades y amenazan con retirar su apoyo al primer ministro si llega este momento.

La emisora pública Kan citó a Ben Gvir explicando que quería la ayuda de Smotrich ya que él solo «no puede detener este proceso, pero juntos tienen suficientes votos en el Parlamento para frenar del acuerdo». Ante esta advertencia, el líder de la oposición, Yair Lapid, ofreció a Netanyahu el apoyo de sus diputados «como red de seguridad para lograr un acuerdo que permita el retorno de los rehenes. Necesitamos traerlos a casa de vuelta ahora».