La ultraderecha frena el relevo de Le Pen a la espera de los recursos judiciales

El partido de extrema derecha Agrupación Nacional no contempla impulsar a corto plazo ningún candidato alternativo para las elecciones presidenciales francesas de 2027. La formación ... aún confía en que su líder Marine Le Pen la represente en la próxima carrera hacia el Elíseo, a pesar de que la inhabilitaron el lunes a efectos inmediatos hasta 2030. Sus dirigentes han asegurado que agotarán todos los recursos para contrarrestar el fallo en primera instancia sobre el caso de los falsos asistentes en el Parlamento Europeo. Primero, se centrarán en el juicio en segunda instancia, cuya sentencia está prevista para el verano de 2026. Y también contemplan llevar este proceso al equivalente galo del Tribunal Supremo.

La prioridad del lepenismo es ahora mismo apoyar a su líder y movilizar a su electorado, así como instalar el relato de que fue «una decisión política» condenar a Le Pen y a otros 24 miembros o exmiembros del partido por la malversación de más de 4,5 millones de euros de la Eurocámara. Ese es el objetivo del mitin y concentración que han convocado para hoy al mediodía en la Plaza Vauban, enfrente del Palacio de los Inválidos en París. La izquierda intentará competir en decibelios con una manifestación a la misma hora en otra zona de la capital francesa.

La Agrupación Nacional no contempla ningún plan B, al menos de puertas afuera. La posibilidad de que el 'número dos' del partido, el joven eurodiputado Jordan Bardella, la sustituya «resulta un tema tabú» dentro de la formación, según el diario 'Le Monde'. A pesar de que muchos comentaristas políticos ya veían el lunes a Bardella como uno de los posibles aspirantes al Elíseo, la misma Le Pen se ha esforzado esta semana en rebajar esta hipótesis.

El eurodiputado, de 29 años, «representa una baza para nuestro movimiento pero no vamos a desgastarla demasiado pronto», dijo Le Pen el lunes por la noche en el plató de TF1, la principal cadena de televisión gala. En otra entrevista publicada el miércoles en el diario 'Le Parisien', la dirigente aseguró que «no nos planteamos ningún plan B mientras no hayamos ido hasta el final con nuestro plan A». Recordó, además, que «las elecciones presidenciales son unos comicios 'intuitu personae'. No se trata de la votación de un partido, sino de una persona». Con esas palabras, reivindicó que ella es la mejor preparada para concurrir a esa cita con las urnas en lugar de su número dos.

Dudas sobre Bardella

A pesar de su dominio de los códigos televisivos y de las redes sociales, la figura de Bardella genera dudas por su juventud y falta de experiencia profesional. No terminó su carrera de Geografía y solo se ha dedicado a la política. Tampoco parece gustarle a Le Pen, de 56 años, la sensación de que intentan retirarla antes de lo que había previsto. «Pienso que ella tenía en mente dejar la primera línea política si perdía en 2027 -hubieran sido sus cuartas presidenciales-, pero quiere dejarlo cuando ella lo decida», explica a este diario el politólogo Jean-Yves Camus, director del Observatorio de las Radicalidades Políticas.

Aunque no se puede descartar ningún giro de guion, no resultaría ninguna sorpresa que el Tribunal de Apelación confirme la sentencia en primera instancia. Y que el hipotético recurso en la Corte de Casación (equivalente del Supremo) se demore más allá de la primavera de 2027. Entonces, Le Pen debería resignarse con que otro dirigente de su partido se presente en las presidenciales.

Bardella es considerado el favorito ante ese escenario. Ya lo habían proclamado como presidente de Agrupación Nacional en noviembre de 2022 en una votación en que obtuvo el apoyo del 85% de los militantes frente al alcalde de Perpiñán, Louis Aliot. La «democracia» interna en las filas lepenistas no suele deparar grandes sorpresas.