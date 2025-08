De Congo a Japón: el viaje de los 64 kilos de uranio que destruyeron Hiroshima

Solo fueron 64 kilos de uranio. Esta era la carga de 'Little Boy', la bomba atómica lanzada sobre la ciudad japonesa de Hiroshima hace 80 años, el 6 de agosto de 1945, por el Enola Gay, un B-29 de la fuerza aérea estadounidense comandado por Paul Warfield Tibbets Jr. Aquellos 64 kilos de uranio, cuya fisión desencadenó una explosión nuclear que mató al instante a unas 80.000 personas, habían sido extraídos en su mayor parte de una mina en el Congo Belga que la Alemania nazi también había tratado de explotar cuando se apoderó del país. ¿Cómo llegaron hasta Hiroshima? Esta fue la cadena logística que recorrió la carga mineral más destructiva de la historia, desde que salió de la mina hasta que fue arrojada sobre la desdichada ciudad japonesa.

Antes de su uso en la bomba atómica, el uranio extraído de la mina congoleña de Shinkolobwe (actual República Democrática del Congo) se utilizaba como fuente para producir radio, elemento que tenía aplicaciones médicas (radioterapia), industriales (pinturas luminiscentes) y científicas (investigación en radiactividad). El uranio mismo, considerado un subproducto de bajo valor, se usaba en menor medida como colorante en cerámicas y vidrios y se acumulaba en grandes cantidades. Con el descubrimiento de la fisión nuclear y la puesta en marcha del Manhattan, el uranio del Congo pasó de ser un material secundario a un recurso estratégico crítico, transformando su propósito de aplicaciones civiles a la creación de la primera arma nuclear.

¿Por qué uranio del Congo y no de las minas de EE UU? La elección del mineral de Shinkolobwe para el Proyecto Manhattan se debió sobre todo a su excepcionalmente alta concentración de uranio, que facilitaba el procesamiento y enriquecimiento para producir el volumen de uranio-235 necesario para la bomba. Además, la disponibilidad inmediata de miles de toneladas de mineral almacenado, los acuerdos diplomáticos con la Union Minière y el Gobierno belga en el exilio, y la urgencia de evitar que el material cayera en manos nazis hicieron de Shinkolobwe la fuente ideal. Aunque las minas estadounidenses y canadienses contribuyeron al Proyecto Manhattan, su menor concentración y la falta de infraestructura a gran escala en 1940-1942 las hicieron secundarias frente a la opción congoleña.

En la mina, el mineral se trituraba y se separaba para concentrar la uranita. Este material era empaquetado en sacos o barriles para facilitar su transporte. Aunque no se refinaba completamente en el sitio, se realizaba un procesamiento preliminar para reducir el volumen y eliminar impurezas, preparando el mineral para su traslado. Después se transportaba desde Katanga por camiones y ferrocarriles hasta lugares como Elisabethville o Jadotville, y luego en barcazas por el río Congo o sus afluentes hasta el puerto de Matadi (o, alternativamente, Lobito, en Angola). Desde allí, era cargado en barcos mercantes para cruzar el Atlántico hacia puertos estadounidenses como Nueva York, donde se almacenaba en varios puntos. Aunque el transporte marítimo era el método principal, parece que Pan American Airways también trasladó pequeñas cantidades de uranio refinado en vuelos especiales, con tripulaciones que creían transportar «diamantes» debido al secretismo del Proyecto Manhattan, que usaba nombres en clave para ocultar la verdadera naturaleza del cargamento. Estos envíos fueron coordinados por el Manhattan Engineer District y el Combined Development Trust.

Antes de ser distribuido a las instalaciones del Proyecto Manhattan para su procesamiento y enriquecimiento, el uranio de Shinkolobwe era depositado en un almacén de la Union Minière en Staten Island, donde unas 1.200 toneladas ya estaban disponibles desde 1940. De allí, el Manhattan Engineer District organizaba su transporte por ferrocarril o camión a instalaciones clave del Proyecto Manhattan: Mallinckrodt Chemical Works (San Luis, para producir óxido de uranio y UF₆), Oak Ridge (Tennessee, para enriquecer el U-235) y Los Álamos (Nuevo México, para ensamblar la bomba 'Little Boy'). Todo el proceso se llevaba a cabo bajo medidas de seguridad estrictas y en secreto.

En 1939, Albert Einstein, junto con el físico Leo Szilard, había firmado una carta dirigida al presidente de Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. La misiva, conocida como la 'Carta Einstein-Szilard', advertía sobre el potencial destructivo de la fisión nuclear, un descubrimiento reciente que podía conducir a la creación de una bomba atómica de inmenso poder destructor. El texto alertaba que la Alemania nazi estaba investigando activamente en este campo y posiblemente accediendo a reservas de uranio, lo que representaba una amenaza grave. Precisamente, mencionaba las minas de uranio de alta calidad en el Congo Belga, como la de Shinkolobwe, e instaba a EE UU a asegurar estos recursos y acelerar la investigación nuclear. Esta carta impulsó la creación del Comité del Uranio y, finalmente, el Proyecto Manhattan.

El enriquecimiento del uranio-235 para 'Little Boy' se realizó en Oak Ridge (plantas Y-12 y K-25). En Los Álamos, el uranio ya enriquecido llegaba para su ensamblaje final y se realizaban experimentos con él para desarrollar la bomba. Las instalaciones de Los Álamos eran una pequeña ciudad secreta en un altiplano remoto de Nuevo México, creada en 1943 para el Proyecto Manhattan. Con laboratorios técnicos para diseñar y ensamblar bombas atómicas, contaba con viviendas para unas 6.000 personas que vivían en un ambiente de secretismo extremo. Aquí se desarrollaron las bombas 'Little Boy' y 'Fat Man' (bomba de plutonio que sería arrojada sobre Nagasaki el 9 de agosto de 1945).

Un hito importante en la historia del royecto Manhattan fue la prueba Trinity, realizada en el desierto de Alamogordo, Nuevo México, la primera detonación exitosa de un arma nuclear en la historia. Esta prueba se realizó con una bomba de plutonio ('Gadget'). La detonación experimental se hizo el lunes 16 de julio de 1945, tres semanas antes del bombardeo de Hiroshima con 'Little Boy'. Trinity tuvo lugar cuando los 64 kilos de uranio-235 para 'Little Boy' ya habían sido enriquecidos en Oak Ridge y enviados a Tinián. No fue necesario probar una bomba de uranio antes de sus uso en la guerra porque el diseño del mecanismo de detonación de 'Little Boy', conocido como 'de cañón', era simple y seguro, con poco riesgo de predetonación debido a las propiedades del uranio-235. Además, la escasez de uranio enriquecido (solo suficiente para una bomba) hacía inviable gastar material en un test previo al uso en la guerra.

Para la misión de Hiroshima, los componentes de la bomba debían transportarse desde EE UU hasta la base de North Field, en Tinián, una de las tres islas principales de la Mancomunidad de las Islas Marianas del Norte, (actualmente bajo soberanía estadounidense), donde el 509th Composite Group prepararía el arma. Tinián, a unas 1.500 millas de Japón, era la base operativa ideal para las misiones nucleares debido a su ubicación estratégica. La mayor parte de los componentes de 'Little Boy', incluido el uranio-235 enriquecido (el núcleo de la bomba), fue transportada por el crucero pesado USS Indianapolis (CA-35).

El USS Indianapolis partió de San Francisco, California, el 16 de julio de 1945, el mismo día de la prueba Trinity, hacia Tinián. El cargamento estaba bajo vigilancia militar estricta, con agentes armados del Proyecto Manhattan supervisando su seguridad. El uranio iba almacenado en una caja fuerte sellada en la cubierta del barco y solo un puñado de oficiales sabía de su verdadera naturaleza. El crucero navegó a través del Pacífico, haciendo una breve parada en Pearl Harbor, Hawái, antes de llegar a Tinián el 26 de julio de 1945. La travesía duró 10 días, cubriendo unas 5.000 millas náuticas. Los componentes más pequeños, como detonadores y relés, se enviaron por aviones C-54 Skymaster del 509th Composite Group, que eran más rápidos y adecuados para cargas ligeras. En Tinián, todos los componentes se ensamblaron en North Field para bomardear Hiroshima.

Tinián había sido capturada por los EE UU en 1944 y convertida en una base estratégica para operaciones aéreas contra Japón. North Field tenía cuatro pistas de 2.600 metros, de las más largas en todo el Pacífico, ideales para los bombarderos B-29 Superfortress del 509th Composite Group. La isla era un centro logístico clave, con hangares, almacenes y áreas seguras para manejar armas nucleares. Los componentes de 'Little Boy' se montaron en un hangar seguro. Un foso de carga excavado en el suelo permitió alinear la bomba bajo el Enola Gay, un B-29 modificado con un compartimento reforzado y puertas mejoradas para soportar las 4,4 toneladas que pesaba el artefacto. Un gato hidráulico elevó 'Little Boy' desde el foso al compartimento del avión el 5 de agosto de 1945. El bombardero despegó en la madrugada del 6 de agosto de 1945 a las 2:45 am, hora de Tinián. El avión había sido bautizado en la víspera como Enola Gay por su comandante, Paul Tibbets, que acababa de asumir el mando de la misión: era el nombre de su madre.

El Enola Gay voló precedido por un avión de reconocimiento meteorológico cuyo propósito era confirmar que las condiciones del tiempo sobre Hiroshima, el objetivo principal, eran adecuadas para el lanzamiento de la bomba atómica. Este avión era el Straight Flush, otro B-29 Superfortress, pilotado por el mayor Claude R. Eatherly. El Straight Flush había despegando de Tinián a la 1:37 a.m. y llegó al objetivo alrededor de las 7:00 a.m. Encontró un cielo despejado con menos del 30% de nubes y envió un informe codificado que permitió al Enola Gay seguir adelante con el bombardeo. El Straight Flush regresó sin incidentes a Tinián.

Para evitar una detonación accidental, la bomba no estaba completamente armada en tierra. Los detonadores (explosivos convencionales que iniciaban el mecanismo de 'cañón', disparando una masa de uranio contra otra) y los pasadores de seguridad (dispositivos que bloqueaban el mecanismo de disparo) se ajustaron durante el vuelo. Esta tarea era crítica, ya que un error podía desactivar la bomba o, en el peor caso, causar una explosión.

Aproximadamente 30 minutos antes del lanzamiento, el Capitán William S. 'Deak' Parsons, asistido por el teniente Morris R. Jeppson, instaló los detonadores (cuatro cargas de cordita que iniciaban el mecanismo de disparo) y retiró los pasadores de seguridad (tres enchufes verdes que impedían que el mecanismo se activara accidentalmente). Parsons tuvo que arrastrarse hasta el compartimento de bombas del Enola Gay en pleno vuelo, en un espacio estrecho y con el avión en movimiento, para realizar esta tarea delicada. Usó una linterna y herramientas manuales para insertar los enchufes rojos de activación, completando el armado de la bomba.

El avión voló durante 6 horas desde Tinián hasta Hiroshima, donde dejó caer a 'Little Boy' a las 8:15 a.m. (hora de Japón). La misión del bombardero, incluyendo el regreso, duró 12 horas y 13 minutos.

El Enola Gay soltó la bomba a una altitud de aproximadamente 31.060 pies, equivalente a 9.470 metros. La bomba estaba preparada para detonar a 600 metros sobre el suelo (aproximadamente 1.970 pies), una altura óptima para maximizar el daño de la onda expansiva y el calor, ya que una explosión aérea amplifica los efectos destructivos en comparación con una detonación a nivel del suelo.

La bomba fue lanzada por el bombardero Thomas Ferebee, quien apuntó al puente Aioi -fácilmente reconocible por su forma de 'T'-usando el punto de mira Norden. La detonación ocurrió a las 8:16:02 a.m. (47 segundos después), según los registros del 509th Composite Group y los informes del Proyecto Manhattan.

'Little Boy' era una bomba de caída libre que tenía un paracaídas de frenado pequeño para estabilizar su trayectoria, pero no para reducir significativamente su velocidad de caída. Los registros históricos confirman que la caída real duró 47 segundos, ya que el paracaídas de frenado y la resistencia del aire ralentizaron ligeramente la velocidad terminal de la bomba. Los fusibles del artefacto (un altímetro y fusibles de proximidad) estaban programados para activar la detonación a 600 metros, lo que añadió un pequeño retraso a la sincronización.

La reacción en cadena de fisión nuclear de aquellos 64 kilos de uranio del Congo en 'Little Boy', activada por el sistema de 'cañón', liberó una explosión de 15 kilotones (equivalente a 15.000 toneladas de TNT). La explosión devastó un área de 12 kilómetros cuadrados y destruyó el 70% de los edificios de Hiroshima. La radiación residual (aunque menor que en pruebas posteriores debido al diseño de uranio) afectó a suelos y aguas, y los supervivientes ('hibakusha') sufrieron problemas de salud graves a largo plazo, además de ser discriminados por sus propios compatriotas. Aunque las estimaciones varían según las fuentes debido a la dificultad de contabilizar víctimas inmediatas y a largo plazo, los datos más aceptados indican que entre 70.000 y 80.000 personas murieron instantáneamente o en las primeras horas debido a la onda expansiva, el calor y la radiación.

Tras soltar la bomba, el piloto del Enola Gay, Paul W. Tibbets Jr., ejecutó un giro pronunciado de 155 grados a máxima velocidad para alejarse todo lo posible de la explosión. Esto permitió al avión estar a unos 16 kilómetros (10 millas) de distancia cuando la bomba detonó, y evitar la onda expansiva y el destello térmico.

El sargento George R. 'Bob' Caron, artillero de cola del Enola Gay, tenía encomendada la tarea de fotografiar la explosión desde su puesto. Caron no era un fotógrafo profesional, pero su posición ofrecía una perspectiva clara de Hiroshima tras la detonación, por lo que la noche antes del despegue un fotógrafo militar le enseñó a usar la cámara, una Fairchild K-20. Era una cámara portátil de mano, comúnmente utilizada por las Fuerzas Aéreas del Ejército de EE UU para fotografía aérea. Las imágenes de Caron, tomadas unos 2-3 minutos después del estallido a unos 16 kilómetros de distancia, capturaron la icónica nube en forma de hongo ascendiendo a unos 6.100 metros (20.000 pies). «¡Es como mirar el fin del mundo!», dijo por radio a sus compañeros de vuelo.

La bomba fue lanzada con la intención de forzar la rendición de Japón, lograda el 15 de agosto de 1945, tras el bombardeo de Nagasaki, pero todavía se discute, incluso en Estados Unidos, si realmente fue necesario para resolver la guerra o estuvo justificado.

Ninguno de los doce tripulantes del Enola Gay expresó un arrepentimiento público significativo por el bombardeo. El copiloto, capitán Robert A. Lewis, escribió en su diario: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?», al ver la nube en forma de hongo. Sin embargo, esta reacción fue más de asombro por la magnitud de la destrucción que de arrepentimiento, y no expresó ninguna culpa de manera pública en su vida posterior.

Por el contrario, tras la guerra, el piloto del Straight Flush, el B-29 que precedía al Enola Gay, expresó un profundo sentimiento de culpa por su participación en la misión. Claude R. Eatherly sufrió trastorno de estrés postraumático y problemas de salud mental, males que se manifestaron en episodios de depresión, alcoholismo y comportamientos erráticos. En la década de 1950, estuvo involucrado en incidentes legales menores, como pequeños robos, que algunos interpretaron como intentos de hacerse encarcelar para sufrir un castigo. Envió mensajes a los 'hibakusha', a los que pidió perdón y expresó su remordimiento, y con los que apoyó el desarme nuclear.

Pero hubo muchas muertes más después. Se calcula que hasta diciembre de 1945 entre 90.000 y 140.000 personas murieron en total, incluyendo víctimas de quemaduras, envenenamiento por radiación y otras heridas. Algunas estimaciones posteriores, que tienen en cuenta muertes por cáncer y efectos tardíos hasta la década de 1950, elevan la cifra a 140.000-166.000.

