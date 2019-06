Toñi Ledesma asume la alcaldía de Alhaurín el Grande «con visión de futuro» Ledesma asume el bastón de mando. / SUR Alhaurín el Grande La nueva alcaldesa ha conseguido mayoría absoluta en las primeras elecciones a las que se presenta como cabeza de lista FERNANDO TORRES Sábado, 15 junio 2019, 14:26

Los últimos años no han sido fáciles para Toñi Ledesma. Era la mano derecha del exalcalde Juan Martín Serón, que cuando abandonó la política dejó en ella la responsabilidad de gobernar en Alhaurín el Grande. Izquierda Unida, Alternativa Socialista Alhaurina, el PSOE y una concejala del Partido Popular que acabó como no adscrita tras ser expulsada de la formación presentaron una moción de censura en 2017 que no se aprobó hasta hace poco más de un mes, dos semanas antes de las elecciones. Por tanto, gran parte de la gestión de Ledesma ha estado marcada por no tener mayoría y una oposición férrea que en muchos momentos no reconocían su legitimidad como alcaldesa. Pero el 26 de mayo todo cambió: las elecciones municipales le dieron una importantísima mayoría absoluta que este sábado se ha materializado. Ledesma ha recibido los votos a favor de sus concejales y ya es alcaldesa, sin deudas ni herencias y con cuatro años por delante para dirigir el Ayuntamiento con holgura y capacidad de decisión.

«La mayoría de los alhaurinos han confiado en nosotros para hacer realidad la segunda transformación del municipio de la que vamos a ser artífices y testigos los próximos cuatro años, con humildad, ilusión, compromiso, responsabilidad y visión de futuro», ha afirmado Ledesma en su discurso.

Además, ha agradecido el apoyo del pueblo a «un equipo formado por 11 personas preparadas, honestas, y con una amplia experiencia profesional, comprometidas y al servicio de nuestro pueblo, que tienen como único objetivo hacer de Alhaurín el Grande un auténtico espacio de convivencia más accesible, sostenible e integrador y que fomente la participación de los vecinos a todos los niveles, ya que representamos a un proyecto donde los vecinos son los auténticos protagonistas».

