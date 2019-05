Tolox, en vilo por el recuento de votos: «Lo de la moneda al aire suena a broma»

Es el tema más recurrente de la semana. El resultado de las elecciones municipales ha puesto a Tolox en el centro de la actualidad política como la gran curiosidad de los comicios. La historia lo tiene todo: un empate técnico, Partido Popular y PSOE en cada lado de la balanza en un equilibrio perfecto designado por 603 votos a favor de cada formación y una manera de resolverlo de lo más llamativa. La Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), determina que la fórmula para deshacer un entuerto de estas características es «por sorteo», es decir, lanzando una moneda al aire, a cara o cruz.

Desde el domingo electoral hasta este miércoles, día en el que la Junta Electoral tenía programado recontar los votos de toda la provincia, las dudas se han ido acrecentando. El PSOE impugnó un voto a su favor que fue determinado como nulo por el presidente de la mesa. Por tanto, todo estaba en manos de si los jueces y abogados que componen este organismo consideraban que la decisión con respecto a esa papeleta era correcta o no. Esa nulidad se está decidiendo este miércoles mientras que la localidad contiene la respiración.

Mientras tanto, los vecinos de Tolox, que lamentan que esta situación les haya puesto en el epicentro de la actualidad (muestran con asombro un titular de la prensa británica en el que se hace referencia al lanzamiento de la moneda), se preparan para que el azar elija a su alcalde. Y la mayoría no lo lleva demasiado bien.

En la Plaza de la Constitución, a la sombra de los bancos entre el Ayuntamiento y el estanco de Pilar, Juan Felipe Rasero da su opinión: «No veo bien que se utilice una moneda». A su parecer, lo más adecuado sería que los dos partidos llegasen a un acuerdo. «Que se juntaran los dos e intentaran gobernar el pueblo». Otra opción para Rasero sería que una formación dirigiese el Ayuntamiento un año y la contraria otros dos años. «Así saldrían todos los programas, si ha habido un empate el pueblo lo que ha querido es eso».

En el bar que hay al lado del estanco, las cervezas de media mañana y sus correspondientes frutos secos están acompañadas de la misma cantinela, esa dichosa moneda al aire. «Esto lo tendría que decidir el pueblo, no la ley electoral», comenta Juan Gómez. «Creo que se deberían repetir las elecciones, para el pueblo, que cada uno votase de nuevo a quien quisiese», añade. A su lado, compartiendo picoteo, está Miguel García. ¿Qué opina de la moneda al aire?. Es rotundo: «Que no, yo digo también que no». «Eso nunca lo he escuchado, yo, las monedas al aire mejor para los partidos de fútbol, para cambiar el campo y ver quién saca, pero para un alcalde no, y elegir elecciones de nuevo tampoco... si hay empate, ¿qué hacemos? Pues dos año uno y dos años otros, y cuando pasen cuatro años a ver si el pueblo ha espabilado».

A las puertas de su estanco, Pilar Moreno tampoco se siente satisfecha con el sorteo. «Me parece de risa, no es serio, jugarse una alcaldía y el futuro de cuatro años de esa forma, por sorteo... debería haber otro método, quizá el mejor sería repetir elecciones». «Para mucha gente parece una broma, un chiste».

«Es la primera vez que escucho esto», admite María Vera. Sin embargo, tiene claro que la mejor fórmula para deshacer la situación es «repetir las elecciones». «Lo de echarlo a cara o cruz , la verdad es que no lo entiendo», comenta al salir del banco. Isabel Vera tampoco cree que esta fórmula sea la más adecuada. «Si la mitad del pueblo ha elegido a una persona y la otra mitad a otra, es un poco frío lo de echar una moneda al aire... el que saque cruz se queda con la alcaldía, el que no, se queda fuera... no creo que el pueblo esté contento».

Calle abajo, Iginio Gamboa, ve «muy malamente» que por tirar una moneda «se decida un alcalde». «Como ciudadano del pueblo preferiría una nueva votación o que gobernasen dos años uno y dos años otro». En la misma avenida, Francisco Sánchez coincide con el sentir general. «No me parece bien, deberían hacerse elecciones nuevas». La idea de que el mandato se divida en dos años para cada partido tampoco le parece justa: «El que entra hace lo que le da la gana y el segundo se queda ahogado».

Los dos candidatos a la alcaldía coinciden con el sentir popular. «Creemos que dejarlo en manos del azar es una opción anticuada», comenta el actual alcalde y cabeza de lista del Partido Popular. Francisca García, candidata por el PSOE, está de acuerdo, y asegura que ambos han hablado en varias ocasiones. De hecho, incluso se han llegado a plantear un posible pacto, aunque ahí la última palabra la tendrían los partidos a nivel provincial o nacional. «Creemos que cualquier opción es mejor que dejarlo en manos del azar», concluye García.