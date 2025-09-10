El artesano que hace cucharas de maderas con restos de podas o de incendios en Málaga José Gómez lleva ya más de 30 años dándole una segunda vida a desechos de acebuches, nogales u olivos en Benalauría

Javier Almellones Málaga Miércoles, 10 de septiembre 2025, 00:08

A veces a José Gómez le traen restos de una tala o de alguna rama de gran tamaño que ha sido arrastrada por el río. También le llegan lo que se ha salvado de algún incendio. En su taller de Benalauría, estos desechos que bien podrían haber terminado en una chimenea o una barbacoa cobran una segunda vida. La mayoría de las veces acaban siendo cucharas y en otras incluso cuencos.

Joselín, como es más conocido en su pueblo, lleva ya más de tres décadas sacando partido a ramas o troncos de árboles autóctonos de la zona. «Aprendí de mi padre y mi tío, como otros muchachos del pueblo», explica. Es una afición que le relaja, pero que le da mucho que hacer en el pequeño taller que tiene montado en su casa. Además, les suele sacar partido porque tanto cucharas como cuencos los suele vender. Cada primer sábado de mes suele montar un puesto en el Mercado Agro Artesanal de Genalguacil. Y ocasionalmente se le puede ver también en el centro de Ronda.

«Me traen desbroces o restos de podas, los analizo y veo qué puedo hacer con ellos», resume este vecino de Benalauría. Suele trabajar con maderas de lo más variado, desde la de un manzano a la de un nogal: «Todas tienen su truco». Confiesa que la más dura, sin duda, es la del acebuche, pero compensa porque «tiene una veta muy bonita». Las «más agradecidas» son las del peral y del nogal.

Ampliar Algunas de las piezas que elabora este artesano. J.A.

Joselín cuenta con decenas de utensilios para convertir una rama de cualquier árbol en una cuchara de madera artesanal. «Suelo aprovechar las curvas de los palos que me traen de la mejor forma posible», explica. Puede incluso invertir más de un día en tallar una pieza. Con paciencia y herramientas para todas las partes del proceso les va dando forma. En lugar de barnizarlas como se hace con otras maderas, este artesano utiliza aceite de oliva y cera de abejas.

Hoy elabora desde cucharas pequeñas para la miel -las más demandadas- hasta otras para usar en la cocina. También hay quienes sólo las quieren para decorar. Entre todas sus elaboraciones, de la que se siente más orgulloso es del 'machacandero'. Bajo ese nombre se encuentra una cuchara que era tradicional de la zona, que lo mismo servía como la maja de un mortero que para comer. A partir de una pieza que encontró en una casa antigua, comenzó a hacer sus propios 'machacanderos' para que no se pierdan en el olvido. Joselín recuerda que este utensilio de madera solían llevarlos los que trabajaban en el descorche de los alcornoques: «Se las solían poner en el cinturón para tenerlas a mano».

Ampliar Pasos en los que la madera comienza a evolucionar a cuchara. J. A.

Benalauría es un pueblo donde fue antaño mucho más frecuente la elaboración de cucharas de madera. Pero, con el paso de los años, prácticamente sólo queda Joselín como salvaguarda de este oficio. Aunque también hay algún artesano en Mijas Pueblo, esta tradición corre serio peligro de perderse en los próximos años. Pese a ello, José Gómez se muestra muy optimista: «Estoy seguro de que saldrá más gente joven que quiera seguir con el oficio».

