El Observatorio andaluz pide a Zara que retire una campaña con modelos «excesivamente delgadas» Imagen criticada en redes sociales por el El Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista. La entidad lamenta que la multinacional textil «siga en su línea de presentar mujeres que rozan la anorexia» ALMUDENA NOGUÉS Málaga Lunes, 8 abril 2019, 13:59

El Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista ha enviado un requerimiento al buque insignia de Inditex para que retire algunas de las fotos de su última campaña publicitaria, que muestra a modelos a su juicio «excesivamente delgadas» incumpliendo el decálogo fijado por este ente andaluz. La polémica está de nuevo sobre la mesa. Y no es ni mucho menos la primera vez. En diciembre de 2015, Anna Riera -una joven estudiante de Terrassa-inició una petición en Change.org para acabar con los «maniquíes anoréxicos» que aparecían en un escaparate de Lefties, la cadena de tiendas perteneciente a Inditex.

A través de sus redes sociales, el Observatorio ha lamentado que «la multinacional textil Zara siga en su línea de presentar modelos que rozan la anorexia», «lo que es rechazado por esta entidad, como se lo hemos comunicado a la empresa», añaden. En un post publicado en su cuenta de Facebook, dicho organismo -perteneciente al Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), adscrito a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales- alude en concreto a una fotografía en blanco y negro en la que se ve a una joven reclinada en un sofá con un jersey 'crop top' que deja al descubierto su cintura y su abdomen. «Esta imagen en concreto incumple el punto 6 de nuestro decálogo para identificar la Publicidad sexista», dado que «fija unos estándares de belleza inalcanzables para las mujeres, asociándolos al éxito persona, profesional y/o social», agregan. «El requerimiento ha sido enviado hoy, solicitando la inmediata retirada de las fotos de este campaña», explican.

Desde el citado observatorio citan a la artista visual Yolanda Domínguez, «quien resume muy bien el caso», aluden respecto a la polémica con el gigante de Inditex. Y enlazan a uno de sus últimos artículos sobre este asunto: «El problema no es que aparezcan mujeres delgadas en sus editoriales, sino que las demás ni siquiera existan. Ni con curvas, ni con canas, ni con vida. Las poses son una parte esencial del mensaje: mujeres tiradas por las esquinas, colgadas de un gancho o agazapadas sobre las piedras de una playa. ¿Es esa la mujer que representa la marca Zara? (...) Movimientos como el 8M dejan claro que sus imágenes no nos representan. No somos víctimas ni débiles. Somos fuertes, luchadoras y valientes. Exigimos a las marcas que se hagan cargo de la responsabilidad que tienen a la hora de generar referentes. Queremos marcas que nos representen con dignidad y sobre todo con diversidad«, defiende Domínguez en dicha publicación.

La polémica con el Observatorio Andaluz de la Publicidad No Sexista no es la única a la que se ha enfrentado Inditex en los últimos días. Y es que el eslogan de una de sus campañas recientes 'Love Your Curves' (ama tus curvas), también les ha traído dolores de cabeza desatando una lluvia de críticas en redes sociales. ¿El motivo? Una imagen que acompaña a la frase en la que aparecen dos modelos de complexión delgada.

El tuit de una periodista irlandesa, Muireann O'Connell, invitó a la reflexión generando una ola de indignación entre muchas mujeres, que no tardaron en viralizar la fotografía en redes. «Debes estar tomándome el pelo, Zara», escribió O'Connell ironizando que la imagen de las modelos tuviese poco que ver con el mensaje de las curvas. Desde Zara han explicado sin embargo que la campaña no hacía referencia a las chicas «con curvas» sino a un modelo de pantalón que potencia la figura femenina cuyo tallaje va desde la 32 a al 46.