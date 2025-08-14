Mapa de las casetas de la Feria de Málaga 2025 en el Cortijo de Torres
Encuentra tu caseta en el real: escribe el nombre y localízala al instante
Jueves, 14 de agosto 2025, 16:30
El Real de la Feria de Málaga, en el Cortijo de Torres, vuelve a llenarse de color, música y fiesta. Con más de un centenar de casetas repartidas en distintas calles, la mejor forma de no perderse es planificar el recorrido antes de llegar. También utilizar el transporte público para llegar, hacerlo con tiempo y evitar las horas de mayor afluencia, ya que los accesos al recinto suelen saturarse.
SUR facilita este mapa interactivo en el que basta con escribir el nombre de la caseta para conocer su ubicación. Memoriza algunas calles clave para orientarte como Antonio Rodríguez Sánchez, José Blánquez 'El Maño' o Peñista Rafael Fuentes y usa referencias como el Auditorio Municipal o la zona de atracciones.
Además del mapa, también te facilitamos el listado de las casetas por calle:
