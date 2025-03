'Roaming' en Europa: este es el tiempo máximo que las compañías permiten usarlo sin cobrar Desde junio de 2017, no se aplican recargos por la realización de llamadas, el envío de mensajes o navegar por internet en cualquier país de la UE, pero cuidado porque hay limitaciones

Si tienes previsto viajar por la Unión Europea, no tendrás problemas para hacer llamadas, enviar mensajes o navegar por internet. Bastará con que actives en el móvil la itinerancia de datos, más conocida como roaming', y tu compañía no te cobrará de más. Desde junio de 2017, no se aplican recargos por el uso del teléfono en cualquier país de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos (Holanda), Polonia, Portugal, Rumanía y Suecia. Es más, el servicio se extiende a países que forman parte del Espacio Económico Europeo (EEE), concretamente, Islandia, Liechtenstein y Noruega.

Pero, cuidado, porque hay limitaciones. Como explica la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía, los operadores de telefonía móvil pueden aplicar la llamada «política de utilización razonable» para evitar un uso abusivo de datos o la utilización anómala del servicio contratado, aunque sea dentro de la UE o del EEE.

¿En qué consiste? Si la compañía detecta que un cliente hace uso de sus servicios móviles fuera de su país durante un periodo continuado de cuatro meses, podría aplicar un recargo. Previamente, debe enviar un mensaje de advertencia, a partir del cual el cliente dispone de un plazo de 14 días para informar y clarificar su situación a su operadora, o volver a la utilización de su dispositivo móvil en el país donde tiene la tarifa contratada. En este último caso, volvería a diponer de otros cuatros meses de 'roaming' gratuito en los países anteriormente señalados. Pero, si no se informa a la compañía de ese uso excesivo ni se vuelve a utilizar el móvil en el país donde se tiene contratada la línea, la operadora podría aplicarle un recargo.

¿Y qué pasa en los países que no pertenecen a la UE?

La Dirección General de Consumo advierte de que fuera de la UE o de los países que pertenecen al Espacio Económico Europeo, el 'roaming' sí tiene recargos.

Las alternativas son adquirir una SIM/eSIM de datos móviles, ya sea en España o en el país extranjero al que se viaje, que otorgan una cantidad de datos-llamadas en forma de prepago, o consumir datos únicamente a través de la red Wi-Fi.

Pero si se descartan estas opciones, Consumo recomienda desactivar la itinerancia de datos ya que, de no hacerlo, «se corre el riesgo de sumar recargos, casi siempre desorbitados, aunque las conexiones que realicemos sean mínimas». Y si se va a hacer uso del servicio de 'roaming', lo mejor es preguntar a la operadora de telefonía móvil el coste que tiene fuera de la Unión Europea para evitar sorpresas.

Consumo también apunta a otra posibilidad: que la persona use su teléfono en zonas de un país de la UE que se encuentre cerca de la frontera con otro país no perteneciente a la UE o al Espacio Económico Europeo, como por ejemplo, Marruecos. El dispositivo se podría conectar a las redes del país africano y el 'roaming' tendría un coste. Para estos casos, Consumo señala que lo recomendable es que se configure de manera manual la forma en que los móviles acceden a la red doméstica, para evitar conexiones no deseadas. También se puede desactivar, para estos casos, la itinerancia de datos.

