Caída de las exportaciones españolas por el parón en la demanda de la eurozona

madrid/shanghái. La eurozona deja de consumir. La ralentización económica ha provocado un menor ritmo importador, lo que tiene como consecuencia directa el bajón de las exportaciones de España, ya que la mitad de las ventas de bienes de las empresas españolas van dirigidas a este territorio. Las exportaciones cayeron otro 1,3% anual, lo que suponen tres meses seguidos de caída, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Industria y Comercio.

Los datos de cierre de 2018 ya hicieron saltar las alarmas. Por primera vez desde 2006 las exportaciones españolas crecieron por debajo de la media de la zona euro, y eso que tampoco habían sido boyantes a nivel general. Los datos de enero son peores aún porque la caída de las ventas al exterior de productos españoles contrasta con el aumento de las de Alemania (+1,7%), Italia (+2,9%) o Francia (+5,2%). El déficit comercial se situó en los 4.483 millones en enero, casi un 14% más que hace un año, con las importaciones creciendo un 0,9% este mes hasta superar los 27.000 millones de euros. La cara positiva se la llevan las ventas fuera de la eurozona, las exportaciones a Asia crecieron un 3% anual en enero, un 5% las dirigidas a Norteamérica y un 12,8% a África.

Los sectores que salen peor parados son el textil (-21%) y el de la automoción. También se redujeron las exportaciones de productos energéticos, que cayeron casi un 23%, por la bajada del petróleo. Las comunidades con mayores crecimientos en sus exportaciones en enero fueron Cantabria, Asturias y Navarra. En cambio, los mayores descensos se dieron en Galicia, Baleares y Canarias. La situación internacional no es para ser optimistas. Quien crea que un eventual acuerdo comercial entre China y EE UU proporcionará cierta tranquilidad al mercado, no tiene más que escuchar a Trump: «Las conversaciones con China van bien, pero no consideramos eliminar los aranceles impuestos».