VERGONYA, VERGÜENZA, SHAME, VERGONHA, HONTE, SCHANDE, VERGOGNA, ä¸¢ äºº ç&scaron&bdquo ,æï¿½¥ ,Ø¹Ø§Ø±...

Vergüenza en español o en cualquier otro idioma les debería dar a aquellos clubes que utilizan el deporte como un medio de expresión de políticas o ideologías partidarias, adoptando actitudes que lejos de unir permanecen absolutamente indolentes e irrespetuosas al pensamiento que no le es propio, sin importarles lo más mínimo que sus fieles seguidores lo puedan compartir o no.

Vergüenza en español o en cualquier otro idioma les debería dar a aquellos que como deportistas han alcanzado un alto grado de reconocimiento y que han decidido emplearlo sin ningún tipo de escrúpulos para ofender e intentar desprestigiar a toda una nación, la misma que les ha dado la oportunidad de ser quienes son, sin importarles lo más mínimo para ello usar la mentira, la falsedad o la calumnia.

Voceros en el deporte de la llamada desacertadamente 'Revolución de las sonrisas' en un ejercicio de cinismo excluyente propio de organizaciones reaccionarias de ideologías de régimen que acusan a los demás de lo que realmente carecen, hablando de libertad cuando lo que hacen es coartar la libertad de los que no piensan como ellos, utilizando la mendacidad, la propaganda, la exaltación supremacista y el adoctrinamiento como herramientas útiles para alcanzar sus fines, de lo que, por desgracia, tantos ejemplos nos ha dejado la historia.

'La revolución de las sonrisas' que nos enfrenta a todos, que atrae a los antisistema, a los desquiciados y a los violentos de casa y de toda Europa y sus consecuencias imprevisibles para nuestra sociedad gracias a las irresponsabilidad de algunos de sus dirigentes autonómicos y su 'president' cómplice, que da miedo, que solo le falta el bigotillo, que aprovechándose del sistema de libertades y respeto a todas las ideologías del que disfrutamos en nuestro país quieren gobernar solo para unos pocos evitando los canales que le ofrece la ley. Ante esta situación y ante las recomendaciones de los expertos los que corresponden se han visto obligados a aplazar el 'clásico' del fútbol español porque no se puede garantizar la seguridad plena de los que acudan al estadio, uno de los acontecimientos deportivos de mayor impacto tanto a nivel nacional como mundial proyectando de este modo una pobre imagen de nuestro deporte y de nuestro país, una situación triste e inimaginable cuando hace tan solo unos meses presumíamos de lo contrario al poder acoger en el Bernabéu la final de la Copa Libertadores entre River Plate y Boca Juniors por el mismo motivo aunque por diferentes circunstancias desencadenantes.

Esperemos que pronto comience a imperar la cordura, que no se dé pie a situaciones de las que haya que arrepentirse, que se imponga el respeto entre todos para que hechos como estos no se vuelvan a producir, que el deporte no vuelva a ser utilizado nunca más por políticos insensibles ni por nadie para defender ideologías que nos separan, vengan de donde vengan. Que los valores que encarnan el deporte no sean pasto de los intereses de algunos ni motivo de enfrentamiento porque están para unir y sacar lo mejor de nosotros mismos, un espacio de paz y cordialidad en el cabemos todos y en el que no debe haber lugar para perversas intenciones ni para contiendas en la cancha o en la calle de hinchadas violentas o de majaras radicales que, como estamos viendo y para el caso, son la misma cosa.

¡BASTA YA !