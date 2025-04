Davidovich pone contra las cuerdas a Zverev en Madrid

Pocas veces un punto tuvo más influencia en un partido. Jugaba Alejandro Davidovich (27º) con 6-2, 4-4 y 30-40 al resto, y ... en un largo intercambio encontró hueco en la pista sobre la subida de Alexander Zverev. Tenía los pies bien clavados para ejecutar uno de sus mejores golpes, el revés a dos manos, pero se le fue por poco a la red.

Esa ejecución, de las que en circunstancias normales mete nueve de diez, era la opción de sacar para cerrar el partido (sólo había cedido una vez el saque en el encuentro) y firmar la victoria más valiosa de su mejor temporada. Esta vez no fue, ni mucho menos, un Davidovich comido por sus demonios, pero sí un Zverev segunda raqueta mundial (primer favorito del cuadro) viniendo de menos a más. Demoledor con su saque, que comenzó siendo muy poco decisivo.

Era Davidovich la esperanza nacional. El único superviviente en Madrid, el foco en la Manolo Santana, pero la 'Armada' llega sin vida a la última semana del torneo, que se hará más larga cara a mantener el interés mediático. Fua una pena, porque por una fase larga del partido el tenis del malagueño mereció la sorpresa, el pase a octavos. Era la cita más difícil posible: Zverev reconoce que es la pista en la que se siente más cómodo. Ganó el torneo en 2017 y 2021 y siempre ha pasado a octavos en Madrid, y venía de ganar el ATP 500 de Múnich...

Sin embargo, fue demoledor el comienzo de Davidovich, que ganó los diez primeros puntos del partido y se colocó dos 'breaks' arriba. No encontraba el ritmo de partido Zverev, pero pese a todo su gestualidad denotaba la confianza total en que el partido giraría...

...Giró, pero tardó casi una hora más en hacerlo. Davidovich, con algún apuro más (un 'break' point' en el sexto juego, un 15-30 en el octavo), cerró la primera manga con 6-2 y lejos de arredrarse comenzo con ruptura el segundo set. Pero Zverev no iba a entregarse. No se consolidó el quiebre y llegó un resto de periodo muy duro, con el alemán yendo a más por momentos con su saque, que ya en muchos casos no generaba devoluciones del malagueño.

Ampliar Zverev se gana un 'warning' por tomar una foto a la huella de la bola en la línea en un punto que se le concedió a Davidovich en el tramo final del segundo set. REUTERS

Y llegó el momento cumbre. El juego con el 4-4 y aquel 15-40 y la bola de revés errada con el 30-40, en un juego en el que se ganó la ventaja con puntos de alta escuela, con una paciencia absoluta en la construcción de la jugada. Hubo más: Zverev se desquició con un golpe a la línea por fuera tan apurado que reclamó que bajara a la pista el juez de silla más respetado del circuito, Mohamed Lahyani. Desde hace meses se aplica la tecnología también en tierra y no hay jueces de línea. «El sistema tiene fallos como Matrix». «No te pido que la rectifiques, sólo que bajes y veas que es fuera», decía el teurón, y disconforme se fue a hacer una foto a la línea con su móvil y se ganó un 'warning' por conducta antideportiva.

Davidovich llegó al 'tie break', pero dos errores, una derecha ganadora que no estaba mal elegida se le fue al pasillo de dobles por muy poco, y otra dejada, bien jugada, fue alcanzada por Zverev (3-7). Perdida la segunda manga (con sólo diez errores no forzados del alemán) todo apuntaba a la remontada del gran favorito del cuadro, tras la retirada de Alcaraz.

Y más con el 0-40 al inicio del rinconero, pero se repuso con cinco puntos seguidos y fue manteniendo su servicio hasta el tramo final. Ambos tenistas parecían reservar fuerzas para el desenlace y los juegos se desarrollaban con rapidez. Tanta que Zverev no cedió un punto cuando metía su primer saque.

Con 4-4 llegó el momento de la verdad. Era el momento de presionar, y Davidovich jugó con algo de precipitación varios puntos con su saque. El quiebre llegó tras devolver muy baja una bola cortada de revés en la línea de fondo. Parecía el 'game over' pero Zverev perdió en blanco su servicio de forma increíble, superado por las circunstancias.

Se encomendaron al 'tie break', aunque ahí Davidovich no fue el mismo que el de todo el partido. Un error tras otro hasta un 7-0 que no ha de desmerecer la actuación ni lo más mínimo: 6-2, 6-7 (3) y 6-7 (0)), en dos horas y 43. Es difícil pedir más en un escenario tan exigente y el nivel de juego está ahí. Lo pudo ver toda España.