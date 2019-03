Triunfo del Gaes y derrota del Maravillas en Primera Nacional El cuadro de la capital, que derrotó al Melilla, sigue invicto en el Pérez Canca y en puesto de fase de ascenso, a cinco jornadas del final SUR Domingo, 24 marzo 2019, 00:48

málaga. El pabellón José Luis Pérez Canca volvió a ser talismán para el Gaes Málaga, que a falta de sólo cinco partidos para el final de la Liga regular salda con victorias todos sus compromisos en el recinto de Carranque. El conjunto que entrena Curro Lucena sumó anoche un nuevo triunfo (25-24), el duodécimo local, esta vez ante el Melilla, un rival correoso, con los deberes hechos en la competición -ya ha certificado su permanencia en Primera Nacional-, que no vino a pasearse, sino que mostró el gen competitivo que le caracteriza. Porque, como advirtió el técnico melillense Faisal Salmi antes del choque, «mis jugadores no van a ir de vacaciones a Málaga, sino que pelearemos el partido desde el minuto cero y no vamos a tirar la toalla».

El Melilla dio una muy buena imagen, hasta el punto de que fue ganando durante gran parte del encuentro para sorpresa de la grada. La primera mitad transcurrió muy igualada, aunque con el cuadro melillense tomando la iniciativa, que llegó a ponerse por delante del marcador en varias ocasiones. Incluso, superando la diferencia de dos goles, como ocurrió en los minutos 8 y 12. Eso sí, los locales no bajaron la guardia y empataron la contienda en el 13.

El Melilla, envalentonado, siempre creyó en sus posibilidades y siguió sacando pecho para intentar irse a la caseta con ventaja en el marcador (12-13). La segunda parte fue un calco de la primera, con un GAES Málaga algo más fallón de lo habitual en ataque y un Melilla con mucha garra y que en el minuto 20 del segundo tiempo se situó con una diferencia de cuatro goles (18-22).

Por otro lado, el Colegio Maravillas Benalmádena cayó ayer en su visita al Caserío Ciudad Real por un claro 30-20. El conjunto malagueño fue por detrás en el marcador casi todo el encuentro. Lucas Vitale, con seis goles, fue su jugador más destacado, y el equipo se mantiene en la zona media.