El malagueño Álvaro Jiménez, un lanzador de peso adaptado de récord El deportista de Torre del Mar batió la mejor marca nacional en el XXI Meeting Paralímpico de Basauri en su categoría (F-41) y se coloca entre los cinco mejores de Europa ENRIQUE MIRANDA Málaga Jueves, 13 junio 2019, 13:00

Cuenta que todo empezó en el instituto Reyes Católicos de Vélez-Málaga, cuando un día probaron a practicar lanzamiento de peso. «Aunque algunos lo veían muy complicado con mi estatura, yo dije ¿por qué no?» y lancé, relata Álvaro Jiménez Alonso, atleta con acondroplasia, la forma más frecuente de enanismo. Ese fue el germen de su pasión por el atletismo, que avivó un encuentro con un atleta paralímpico, internacional por Rumanía, al que conoció haciendo el Camino de Santiago. Ahora, tan solo tres temporadas después de empezar con el lanzamiento de peso, este deportista de Torre del Mar de 19 años es récord de España de su categoría (F-41), ha logrado la quinta mejor marca europea y aspira a colarse en el Mundial que se disputará en Doha en septiembre.

Álvaro Jiménez logró el pasado fin de semana superar la barrera de los 7 metros en el XXI Meeting Paralímpico de Basauri (Vizcaya), prueba de deporte inclusivo que contócon una participación de más de 250 deportistas. Hizo un lanzamiento de 7,02 para batir su propio récord de España, que estaba en 6,66 y que es la quinta mejor marca de su categoría a nivel europeo.

«Yo siempre he mantenido que puedo con cualquier cosa», comenta el deportista. «Es día de competición estaba muy motivado y dí todo lo que pude. Estaba lanzando en 6,80-6,90, pero superé los 7 metros», explica. Jiménez empezó a competir en Vélez, en el Rincón Fertilidad, hace tres temporadas. Pero este año decidió marcharse a Bilbao para iniciar sus estudios universitarios -cursa Ingeniería Civil- y lo hizo con el deporte muy en mente. «En Málaga no hay clubes que trabajen a fondo el atletismo adaptado. Por eso me vine aquí. Estoy con el Club de Atletismo Adaptado Saiatu-Javi Conde, de Basauri, que me pueden dar la cobertura que necesito», cuenta. En su palmarés destaca ser Campeón de España en peso y jabalina (F-41) y Medalla de Oro con la Selección de Andalucía en los Campeonatos de España de Deporte Adaptado por Comunidades en 2017 y 2018. Y ahora tiene en mente ir a un Mundial. «El de este año, en Dubai, está complicado. En un mes y medio tendría que llegar a los 7,50 metros. Pero trataré de hacer la mejor marca posible, porque si no hay atletas que lleguen a esta mínima hay una repesca entre las mejores marcas». Aún así, tiene solo 19 años y su carrera como atleta solo acaba de empezar.