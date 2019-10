Juan Jiménez, un nuevo malagueño en la élite Jiménez posa para SUR desde el gimnasio de lanzadores del CAR de Madrid, donde los atletas dejan sus recuerdos en un tablón. / BLANCA LÓPEZ El lanzador de martillo nerjeño, de 17 años, ha sido ingresado en la Residencia Blume de Madrid y entrena ya en el Centro de Alto Rendimiento de la capital MARINA RIVAS Lunes, 14 octubre 2019, 00:06

España nunca ha sido especialmente reconocida a nivel internacional en la modalidad de lanzamiento de martillo, ni siquiera en algún lanzamiento concreto salvo casos excepcionales. Pero los tiempos están cambiando. En el Mundial de Doha, que cerró hace unos días sus puertas, la delegación española hizo historia al acudir, por primera vez, con dos representantes en esta modalidad. Uno, el extremeño y plusmarquista nacional Javier Cienfuegos, que quedó séptimo, en la mejor posición histórica de un lanzador de martillo del país en una cita mundialista; otro, el joven jiennense de 21 años Alberto González, que el pasado mes de julio se convirtió en el primer español en conseguir el oro en una gran cita internacional de cualquier categoría en esta disciplina.

Dos nombres en alza de la actualidad del atletismo español a los que una joven promesa nerjeña ya ha superado en un aspecto. El atleta del Cueva de Nerja-UMA Juan Jiménez tiene 17 años y posee la segunda mejor marca española de todos los tiempos en categoría sub-18 (la primera pertenece a Miguel Alberto Blanco). Un lanzamiento de 73,76 metros que realizó precisamente en el estadio de su pueblo en el último Campeonato de Andalucía absoluto (él no optó a medalla porque el peso de su martillo es de 5 kilos, mientras que el absoluto es de 7,250). Justo aquel día, el ya mencionado González levantó su título continental. Esta marca rompió además con el récord de Andalucía sub-18 con 5 kilos, que suma al que ya ostenta en de la misma categoría, pero con el instrumento de 6 kilos (62,39); el sub-16 (con 4 y 5 kilos) y el sub-14.

La próxima campaña, que será por primera vez de un año natural (2020), al malagueño le tocará lanzar el martillo de seis kilos porque pasará a ser sub-20, un reto para el que ya ha comenzado a trabajar. El pasado mes de septiembre, Jiménez se trasladó a Madrid para incorporarse a la Residencia Joaquín Blume y entrenarse en el Centro de Alto Rendimiento gracias a una de las exclusivas becas del Consejo Superior de Deportes. Los últimos atletas nerjeños (y compañeros de club) en seguir este recorrido fueron Blanca López (también en lanzamiento de martillo) y Ouassim Oumaiz (fondista). Allí, en lugar de Carlos Salcedo (su técnico hasta ahora), le entrenará Carlos Revuelta. ¿Sus metas a corto plazo? «Cara a este año, quiero quedar campeón de España y poder acudir al encuentro internacional de lanzamientos entre España, Bielorrusia y Portugal. Obviamente la mayor meta sería ir al Mundial sub-20, pero hay que ir poco a poco, y si llego, genial», explica.

El internacional nerjeño posee la segunda mejor marca española de todos los tiempos en categoría sub-18 y el próximo año pasará a ser sub-20

Como todo atleta que aspire a ser grande, el nerjeño sueña con esta gran cita, y el día de mañana, con los Juegos Olímpicos. Ni él mismo cuando comenzó a voltear el martillo esperaba llegar tan lejos. «Empecé a los once años en atletismo, porque me convenció un amigo y yo ya no quería seguir en yawara-jitsu, aunque lo que realmente quería era apuntarme a fútbol», comienza. «Poco después de entrar, Carlos (Salcedo) me vio cualidades para el martillo, y eso que a mí no me gustaba anda... Pero fue llegar la primera medalla y cambié de opinión», relata sobre sus inicios.

Entrenamientos y estudios

Desde entonces, se volcó de lleno en este deporte y en el Club, en el que su abuelo Antonio Jiménez, fue uno de los primeros corredores en defender su camiseta. A día de hoy, el joven suma cinco títulos de campeón de España y tres internacionalidades (la más importante, el Europeo sub-18, aunque no llegó a la final) y el cambio de aires al que se enfrenta estos meses sólo le incita a seguir creciendo. «En estas instalaciones me cruzo con Carolina Marín, Lydia Valentín y a veces coincido en el comedor con atletas como Fernando Carro, Eusebio Cáceres o Héctor Santos. No era consciente de lo que era esto y ahora hablo y como con deportistas a los que admiro y que he visto por la tele», cuenta. Y añade : «Me siento importante y me motiva a seguir».

Eso sí, tendrá que compaginar su nueva rutina de entrenamientos con segundo de Bachillerato, con vistas a cursar Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y después, opositar a Policía Nacional, siguiendo el ejemplo de su ídolo, el doble campeón olímpico de piragüa Saúl Craviotto. Mucho trabajo por delante e ilusión de sobra para aspirar a algo grande.

Jiménez posa con el martillo en una de las esquinas del gimnasio. / B. LÓPEZ

Muy personal

Un cantante o grupo de música favorito. Rosalía.

¿Algún libro favorito? 'Cuatro años para 32 segundos', de Saúl Craviotto.

¿Y una película o serie? De serie, 'La que se avecina'; de película me encanta la saga de 'Piratas del Caribe'.

Un segundo deporte. Me estoy aficionando mucho al pádel.

Un ídolo deportivo. En atletismo, Usain Bolt es la mayor leyenda de este deporte, y luego, en cualquier deporte en general, admiro a Saúl Craviotto.

¿Con quién le gustaría compartir una charla? Con Saúl Craviotto.

¿Qué quería ser de pequeño? Siempre decía que quería ser ginecólogo.

Algo que le gustaría aprender a hacer. Aprender idiomas.

En 10 años se ve... Me veo todavía con la ilusión necesaria como para estar pensando en los Juegos Olímpicos, en Los Ángeles (2028).