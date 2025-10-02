El gran reto del 'tigre' de Lagunillas

Nacho Carmona Málaga Jueves, 2 de octubre 2025, 23:59 Comenta Compartir

Su progresión ha sido tal en los últimos meses que optará al título continental de su peso, el superwélter, porque le ha sido imposible encontrar otro rival de su nivel. Junior Osaigboud Robledo, de 23 años, es un campeón con la denominación de origen en el barrio malagueño, tan pintoresco y característico, de Lagunillas. Lo hará con sólo seis peleas profesionales y tras lograr colgarse el cinturón de campeón nacional en febrero con un 'KO' en el primer asalto. Porque no siempre se trata sólo de ganar, en ocasiones también dice mucho la forma, el modo, en el que se logran los objetivos. El Polideportivo de Benahavís será el escenario de la pelea, ante el italiano Michel Merora, en la sexta edición del evento Dragon Fighter, que contará con 20 combates. El suyo será el estelar.

En otras palabras, se medirán el campeón nacional español y el de Italia. En ese sentido, las fuerzas están igualadas, aunque las trayectorias de uno y otro hasta llegar aquí han sido bien distintas. Osaigboud cuenta con un balance de cinco victorias y una derrota, mientras que su rival llega con una relación de resultados de 22-7. Casi cinco veces más que él. La edad (tiene 36) también va acorde a su 'boxrec', que se suele llamar en el noble arte. Junior cuenta con una derrota, aunque lo matiza contando que se terminó tomando la revancha con el único que ha sido capaz de ganarle.

Al malagueño no le gusta definirse. A su rival lo ha estudiado junto a su entrenador, Luis Miguel Sobrino, por lo que ha podido extraer conclusiones interesantes sobre él. «Es un peleador muy fuerte físicamente. Su mejor arma es el físico y la intensidad, que la mantiene durante todo el combate, y será bastante difícil, aunque me vea superior y sepa que voy a hacer mi trabajo bien», expresa desde lo más profundo de su corazón.

Comenzó a trabajar cara a cara con su entrenador justo al acabar el confinamiento, hace ya cinco años, y asegura que la relación, desde el principio, ha sido «de uña y carne». Actualmente lleva con él, mano a mano, el gimnasio en el que se curte, el Club Deportivo Lekonen. A él, cuenta, le debe todo: «Sin él el proyecto que hemos formado no sé qué haría. Es una guía y un compañero».

Su talento y la previsión de comenzar a competir le llevó a buscarse un apodo. Un nombre de guerra. En aquel momento estaba muy enganchado a la historia de Kobe Bryant, cuyo apodo es 'The Black Mamba'. Reconoce que el tigre ha sido siempre el animal que más le ha representado por su forma de ser: solitario, independiente, tranquilo y con capacidad de cualquier cosa. Eso, fusionado con el apodo de Bryant, le llevó a autodenominarse 'The Black Tiger'. El 'tigre' de Lagunillas.

Del fútbol a las MMA

Lo cierto es que Junior siempre ha hecho deporte, aunque no hace demasiado que se bautizó en los deportes de contacto. Durante casi toda su vida jugó al fútbol, como cualquier chaval, en el equipo del barrio: la Olímpica Victoriana. La frustración por tomárselo demasiado en serio para lo que había en su nivel le llevaron a dejarloo. Durante dos años probó todas las disciplinas posibles, hasta que descubrió los deportes de contacto gracias al 'boom' de las MMA. «Me sentí muy atraído», reconoce. De las artes marciales mixtas, gracias a una carambola del destino, terminó practicando kickboxing, la disciplina con la que se gana la vida hoy por hoy.

Eso sí, reconoce que su camino no ha sido de color rosa. Ha tenido que sortear senderos espinados en el barrio, al que cataloga de complicado. «Soy de la calle y me he criado allí con mis amigos, viviendo las cosas del barrio. Siempre he tenido un camino recto y no he hecho cosas raras, pero las he tenido cerca. Me han hecho ver lo que no quiero», confiesa. Lo que ha visto y vivido de pequeño ha forjado su fuerte personalidad. Es lo que es hoy gracias a esos cantos de sirena que escuchó por el camino, pero a los que no sucumbió. Hoy puede presumir de ser un campeón que se ha hecho a sí mismo.

