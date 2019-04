Davidovich consigue el triunfo más importante de su trayectoria Davidovich mantiene su imparable progresión. / JOSELE-LANZA Gana su primer partido en un torneo del ATP Tour y también ante un rival de mejor 'ranking', Taylor Fritz, 58.º del mundo PEDRO LUIS ALONSO Málaga Martes, 30 abril 2019, 17:03

Alejandro Davidovich (167.º del 'ranking' ATP) sigue registrando nuevos hitos en su fulgurante progresión. El tenista rinconero logró este mediodía su primera victoria en un torneo del ATP Tour, el 250 de Estoril (Portugal), en tierra batida y, asimismo, obtuvo el triunfo ante un rival de mejor 'ranking' de su carrera, un 58.º del mundo, el estadounidense de 21 años Taylor Fritz, que fue su verdugo en el único precedente que se había dado entre ambos en el circuito, en la fase previa del Mutua Madrid Open de 2018 (dos sets a uno para el norteamericano). Es también la tercera vez que derrota a un 'top 100'.

Davidovich se impuso en una hora y 27 minutos por 7-6 (3) y 6-4, y dio una lección de temple ante un excelente sacador, desde sus 1,93 metros. Pese a sus once 'aces' (por cuatro del malagueño), Fritz estuvo algo más impreciso, con tres dobles faltas, y sumó diez puntos menos (69 frente a 79) a lo largo del choque.

En la primera manga, Davidovich comenzó rompiendo el saque a su rival, aún frío, en la única bola de 'break' de que dispuso en ese set. Por el contrario, Fritz aprovechó una de sus cuatro, igualó el duelo en el cuarto juego y hubo que recurrir al 'tie break', resuelto de forma favorable (3-7) para el malagueño, que accedió a estos dieciseisavos de final en Estoril a través de la fase previa, en la que superó al estadounidense Bjorn Fratangelo (134.º) y al británico Daniel Evans (82.º).

El segundo set fue una exhibición de competitividad y sangre fría de Davidovich, cuyo juego madura a pasos agigantados. En su segundo partido en un torneo del ATP Tour (hace semanas cedió ante Kohlschreiber en Marrakech, pero planteó una dura batalla) no concedió bolas de 'break' y logró la ruptura in extremis, en el décimo juego y en su primera opción, para cerrar el partido con 4-6. Sólo el salto a estos octavos de final le ha de dar cerca de una treintena de puntos ATP y le permitirá escalar a su mejor 'ranking' de siempre, cerca del 150º con sólo 19 años (cumplirá los 20 dentro de poco más de un mes). Además, Davidovich es el decimotercero de la Carrrera a Milan, el torneo de jugadores sub-21 (la denominada 'Next Gen') que reúne a los siete mejores jugadores mundiales de ese año de esa edad y a un invitado. No se trata de una superposición del 'ranking' mundial por edades, sino únicamente de una clasificación de los jóvenes por los méritos contraídos en la temporada en curso.

Su cruce de octavos de final será el francés Jeremy Chardy (42.º), que se deshizo de la cuarta raqueta española del momento, el asturiano Pablo Carreño (38.º), después de tres sets, por 5-7, 6-1 y 6-2 en dos horas y siete minutos. Sería el segundo rival con mejor 'ranking' al que se haya enfrentado siempre el malagueño, tras vérselas hace semanas con Kohlschreiber (41º).