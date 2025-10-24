Un antidisturbios malagueño, bronce mundial de jiu-jitsu El policía Héctor Sepúlveda se consagró la pasada semana en la ciudad serbia de Novi Sad, el colofón a una vida dedicada a su familia y a este arte marcial

El paleño Héctor Sepúlveda, de 36 años, que se colgó la medalla de bronce de jiu-jitsu en el Campeonato del Mundo, en Serbia, la pasada semana, hace encaje de bolillos para compaginar los tres mundos que componen su vida: su trabajo, el deporte al que se ha encomendado desde que era un adolescente y los dos soles que alumbran su día a día, sus niñas, de 3 y 5 años. «Lo escuché en el colegio porque el hermano de un compañero se apuntó», rememora. Entonces tenía 16 años y era el primer deporte que practicó en serio.

Para este policía nacional, que desde el año 2015 ejerce en la Unidad de Intervención Policial (UIP), comunmente conocida como antidisturbios, llegar hasta aquí ha sido un reto. Se remonta a sus años de opositor para contar cómo ha sido todo este proceso. «Me entrené bastante hasta que me metí a opositar, mientras estudiaba un grado superior. Ahí dejé de entrenar, desde 2008 y 2010, y desde entonces no he dejado de hacerlo», cuenta. La ambulante vida de los jóvenes agentes le hizo tener que buscarse la vida en Madrid, Barcelona, Tenerife y ahora en su tierra, en Málaga, donde consiguió el traslado al cabo de los años.

Pero, ¿qué es realmente el jiu-jitsu? Es un arte marcial enfocado en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, donde se usan técnicas de agarre, luxaciones y estrangulaciones para controlar y someter al oponente. Aprovecha las horas que el Cuerpo le otorga para su desempeño físico para seguir curtiéndose en esta práctica. «Y hago malabares para estar con mis hijas, cumplir en el trabajo y dar clases de jiu-jitsu», completa. Hace dos o tres días de fuerza a la semana y otros cuatro de puro jiu-jitsu. «Eso ahora», agrega. «Antiguamente he llegado a entrenar cinco horas al día». El apoyo de su mujer, Paola, es fundamental para conciliarlo sin problemas. La mayor de sus dos hijas ya se ha iniciado en esta disciplina. «Es un deporte que les proporciona mucha seguridad en si mismos, disciplina y autocontrol», predica sobre los valores de este deporte.

La actualidad manda sobre su trabajo y eso hace que hasta una semana antes no saben cómo será la siguiente. «Dependemos de si hay manifestaciones o lo que sea. Ha coincidido, por ejemplo, que ahora viene Vito Quiles, entonces los que libraban ahora trabajan. Nos cambian mucho los servicios», dice, revelando algunas particularidades de su ejercicio profesional, por el que también han de viajar bastante. En esos momentos, se busca la vida para encontrar sitios donde seguir entrenándose.

Inseguridad

Málaga, asegura, no es un sitio especialmente inseguro a ojos de un antidisturbios, aunque con matices. «Lo que sí que hay es mucha delincuencia organizada y se hacen muchos controles por Marbella y la Costa del Sol. Se hacen controles y registros nocturnos en domicilios. Y el fútbol. Todo lo que conlleve riesgos o situaciones en las que pueda haber algún problema». Tenía claro que quería pertenecer a una unidad operativa dentro de la policía, más allá de la organización o la gestión.

Preguntado por las situaciones más comprometidas en las que se ha visto con el uniforme de la UIP, se remonta al 1 de octubre de 2017, el famoso 1-O en Cataluña. «Fue una de las más desagradables porque estaban cometiendo un delito, el impedirnos que cogiéramos las urnas, por ejemplo, orden del gobierno, pero no estábamos tratando con delincuentes. Podía haber una señora de 80 años y otra joven más agresiva. Había que hacerlo todo con cuidado. Muy complicado. Una situación tensa». Y en noviembre, cuenta, estuvo en Valencia por la . El mes entero: «Fue muy impactante».

