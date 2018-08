Cuando Warhol acudió al 'pitote' del Canela Party Málaga en Verano Volvió a superarse tanto en su cartel como en el nivel de los disfraces, muchos inspirados en el universo de la Factory El grupo que acudió disfrazado de Andy Warhol y su universo / FM FERNANDO MORGADO Málaga Domingo, 5 agosto 2018, 01:03

No les faltaba detalle: estaban Andy, por supuesto, pero también sus musas Nico y Edie Sedgwick, los miembros de The Velvet Underground con Lou Reed a la cabeza, las cajas de las esponjas Brillo, Elvis disparando, la lata de sopa Campbell, las Marilyns, el mítico sofá y los globos plateados. La Factory neoyorkina desembarcó en el 'pitote' del verano y tuvo su minuto de fama. La iniciativa nacida de la colaboración entre el Culoactivo Canela, responsables del Canela Party, y el Museo Picasso, para que los asistentes a la duodécima edición del festival acudieran con disfraces inspirados en el universo Warhol surtió efecto y se vieron más pelucas rubias de lo normal para intentar imitar las serigrafías del artista estadounidense de la ambición rubia.

Pero hubo mucho más. Los dos miembros de Cala Vento, el dúo del Ampurdán que actuó justo después de La Plata, no podían contener la risa al ver el panorama que se les presentaba delante mientras se dejaban la piel tocando las canciones de sus dos discos: un Pedro Duque mitad astronauta y mitad ministro, con cartera y todo, se lanzaba al público desde el escenario, donde le recogían una Marta Sánchez que portaba orgullosa una fotografía a gran tamaño de Albert Rivera, un Juan José Padilla malherido junto a su cuadrilla y varios De Gea con unos guantes más grandes de lo normal.

Las actuaciones del dúo catalán Cala Vento y los madrileños Los Punsetes fueron de lo mejor de la noche

Tras cuatro ediciones como cronista del Canela Party, al que firma poco le queda por contar del autodenominado 'pitote' más que invitar a todo el que no lo haya probado a que se anime a comprar el abono el próximo año. No se arrepentirá, se lo aseguro. El habitual desfile de disfraces por la calle la Orotava al atardecer fue un auténtico espectáculo en el que se comprueba que la creatividad de los asistentes no tiene límites. La actualidad política inspiró a muchos: Cristina Cifuentes no paraba de repartir diplomas de su máster y los mejores 'tuits' del presidente Pedro Sánchez pululaban por la puerta de la sala París 15, que un año más fue el escenario de los conciertos.

Otros prefirieron sacar las ideas de la televisión, en concreto de Netflix, y por eso se pudo conseguir una tarjeta de la mismísima Paquita Salas, protagonista de la serie de Los Javis, y ver de cerca a los miembros de la comuna de Rajneeshpuram, salidos directamente del aclamado documental 'Wild Wild Country'. Entre los más simpáticos, un grupo de 'niños' de 4º de Primaria que no paraban de tocar el himno de Andalucía con la flauta dulce y aparecieron ataviados con su uniferme y una banda blanquiverde.

La actualidad política inspiró a muchos: Cristina Cifuentes y los 'tuits' de Pedro Sánchez acudieron a la fiesta

Al gran nivel de los disfraces le acompañó un cartel magnífico, quizá de los mejores de las doce ediciones del festival que organizan Álvaro Fernández, Antonio Mata y Beto Pérez, tres de los fundadores originales que aún están al frente del evento bajo el nombre de Culoactivo Canela. Solo con ver que un grupo como La Plata abría el festival ya se podía conocer la medida del 'pitote'. A los valencianos les siguieron los catalanes Cala Vento, disfrazados de veraneantes, y a estos nada menos que Los Punsetes, que terminaron de animar al público con 'hits' que ya son clásicos del 'indie' nacional como 'Opinión de mierda', 'Tus amigos' o 'Alférez provisional'. Por una vez, su cantante Ariadna no desentonaba con el resto de la banda, disfrazados de geishas.

Luego fue el turno de las bandas internacionales. Primero con los canadienses Fucked Up, que por unos instantes devolvieron al Canela a sus orígenes más 'hardcore' y luego con los belgas It It Anita. Tampoco podía faltar algo más del sello catalán BCore, y por eso saltaron al escenario Jupiter Lion, que remataron la faena antes de los djs Bora Bora.