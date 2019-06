Pucho, de Vetusta Morla: «No sé qué hay de malo en sonar en Radio 3 y en Los 40 a la vez» Vetusta Morla llega a Torre del Mar con 'Mismo sitio, distinto lugar'. / Javier Carrión López «Vetusta Morla está en una línea intermedia donde cabe todo el mundo», asegura la voz de la banda que el 6 de julio encabeza el cartel del Weekend Beach REGINA SOTORRÍO Martes, 25 junio 2019, 23:56

En algunos círculos indies ellos ya traspasaron hace tiempo la línea de lo comercial. Pero en los canales 'mainstream' siguen sin ser de los suyos. «Vetusta Morla está en una línea intermedia donde cabe todo el mundo», defiende Pucho, su cantante. Y quizás ahí resida parte de su éxito. La banda de rock de Tres Cantos salió de su zona de confort con 'Mismo sitio, distinto lugar', un disco en el que ponen a prueba una nueva manera de hacer y que llevan al directo con uno de los shows más potentes de la escena nacional. Les cansa ya el debate de «lo indie», no niegan crisis en un grupo de seis cabezas y dicen sin complejos que no les importaría compartir 'playlist' con el 'perreo'. De todo eso y más habla Juan Pedro Martín 'Pucho' antes de que el sábado 6 de julio se suban al escenario del ecléctico y multitudinario Weekend Beach Festival de Torre del Mar.

–Con 'Mismo sitio, distinto lugar' rompían con lo ya hecho para probar nuevos caminos. ¿Dudaron en algún momento del resultado?

–La verdad es que no pensamos mucho en los resultados. Los resultados van llegando. En ese momento no sabíamos hacia dónde nos iba a llevar el disco, pero estaba claro que nosotros lo sentíamos como una apuesta. Suponía una evolución de la banda que, a lo mejor, no se podía entender, pero estamos contentos.

–¿Tienen ya clara cuál es su identidad o siguen en la búsqueda?

–Se está cuestionando continuamente todo el rato (ríe). Al final somos seis personas que tenemos nuestros propios cambios, nuestras propias transformaciones internas, y al final eso se nota en el colectivo. Incluso el propio colectivo se va modificando.

–Seis personas que llevan veinte años juntas. ¿Han atravesado por crisis en este tiempo?

–Sí, siempre hay crisis, continuamente, pero hemos tenido muy buena capacidad de resolverlas y aprender de ellas para crecer como colectivo. Las crisis se ven como algo negativo, pero al revés. Si han venido es por algo y hay que ver las maneras de solucionarlas para evolucionar y seguir avanzando.

«Siempre hay crisis en el grupo, pero hemos tenido la capacidad de resolverlas y aprender de ellas»

«Nos cuestionamos nuestra identidad continuamente»

–Y el hecho de que sean los mismos seis de siempre, ya es un logro.

–No soy muy consciente de eso, quizás porque estoy dentro, pero sí es cierto. Nos han dicho muchas veces que es complicado mantener a los miembros de una banda cohesionados y yendo de la mano. A nosotros nos ha ido bien, tenemos mucha empatía, siempre respetamos al otro.

–¿Cómo gestionan el éxito? ¿Es más difícil que el fracaso?

–No lo sé. Nunca he sentido un fracaso a lo bestia, entonces no puedo opinar sobre ello. Sobre el éxito... tampoco hago nada extra para gestionarlo. Tengo mi día a día, voy a mis conciertos los fines de semana y ya está. Fuera de eso, que me haga una foto de vez en cuando con la gente, forma parte de tu vida; tampoco lo siento como algo agobiante que no pueda salir de casa.

–Pero es consciente de que son la banda de rock del momento.

–Somos una de las que estamos ahí en un circuito de festivales y demás. Obviamente somos consciente de la gente que movemos. Y es importante serlo, sin olvidarte de ti y de tu vida.

–En los directos llevan una potente producción, poco habitual en los grupos de indie rock español. ¿Hay que cuidar la imagen tanto como la música?

–El directo, aparte de las canciones, es un show. Si lo acompañas de un buen espectáculo se potencia todo. Nos gusta que los conciertos sean una experiencia para todo el público y, en ese sentido, nos parece importante cuidar toda esa infraestructura. No deja de ser un buen envoltorio para las canciones, pero al final somos gente que venimos de salas de conciertos y las canciones, el rock y la energía están ahí igual.

La banda al completo.

–Imagino que venir de tocar en todo tipo de salas y en algún que otro antro, hace que la visión de las cosas sea diferente.

–Sí, además es algo que no hemos dejado de hacer. Cuando vamos a Europa, cuando tocamos en Alemania o en Ámsterdam, incluso en algunos sitios de Latinoamérica, al final vas a esas salas de las que vienes. Es algo de lo que no te olvidas porque lo estás haciendo más o menos continuamente.

–¿Se puede sonar en Radio 3 y en los 40 a la vez?

–Por qué no, no sé qué hay de malo en sonar en ambas radios. De todos modos, no sé lo que sonamos en Los 40, lo desconozco, imagino que serán programas de música independiente, no creo que sonemos junto a Rihanna y toda la horda del 'perreo'. Y tampoco sé con la frecuencia con la que sonamos en Radio 3. Sé que hay ciertos locutores de radio que son afines a nuestra banda y que suelen poner nuestras canciones regularmente. Otra cosa es que tengas que pagar a alguna radio comercial para que tu música suene, eso es algo que no hemos hecho nunca y no vamos a hacer.

–¿Se han sentido en terreno de nadie? ¿Dónde entra Vetusta Morla?

–En una línea intermedia donde cabe todo el mundo. Además creo que a día de hoy todas esas líneas se están desdibujando. Cada vez más vemos cantantes que están en un entorno más masivo en festivales de música independiente. Tienes el ejemplo claro de Rosalía, una artista que hace un estilo alternativo que se ha convertido en algo masivo. A las nuevas generaciones les da igual escuchar una canción comercial que a ellos les motiva y en la siguiente canción de la 'playlist' suena una banda que nadie conoce. Afortunadamente está ocurriendo eso. Debemos aprender a convivir con todas las músicas.

–Entonces, no les importaría sonar junto al 'perreo'.

–Para nada, eso es que has conectado con una parte de ese público, es maravilloso. No se me caen los anillos, hay muchas cosas del mal denominado 'perreo' y la música urban que me parecen muy interesantes. Hay mucho que aprender de ahí.

–En Málaga estarán en un festival muy ecléctico, el Weekend Beach.

–Es uno de los ejemplos que te digo de lo que está pasando con las nuevas generaciones. En el cartel puede haber desde los raperos más duros, a la música urban o el reguetón y Luz Casal. Muchas de las personas que van a vernos a nosotros habrán escuchado y bailado con sus padres alguna canción de Luz Casal. Es una de las roqueras que más lleva en este país. Cuidado, porque en directo tiene mucho power. ¡Que tiemblen muchos jovenzuelos!

–Cuando se aliaron con Sony, alguien tituló: '¿Se ha cargado Vetusta Morla el indie definitivamente?'

–(Ríe). Hace tiempo que para mí este debate de lo indie y lo no indie ha dejado de existir. Al final se ha intentado generar una especie de estilo indie, y para mí lo indie está más en el concepto, en cómo gestionas tu manera de hacer música y de llegar al público. ¿Qué es música indie? Es un debate que se me escapa.

–En 'Deséame suerte' canta que necesitamos un villano honrado en quien creer. ¿Eso existe?

–Parece que hoy en día estamos rodeados de villanos honrados. Todos los que nos manejan y nos gobiernan parece que son los más malos, los más crueles y los que cometen los mayores atropellos contra la sociedad. Pero luego parece que los más malos son los que triunfan. No sé... creo que no estamos nada escasos de villanos honrados.