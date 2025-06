¿Dónde está el emblemático mural 'Homenaje a Málaga' de la Subida a Gibralfaro?

Paco Griñán Málaga Domingo, 22 de junio 2025, 22:38 Comenta Compartir

Durante décadas ha sido parte imprescindible del paisaje de la Subida a Gibralfaro. Nada más dar la curva del Camino Nuevo (Paseo Salvador Rueda) te topabas con un mural cargado de iconos de la capital, desde un espetero a una picassiana señorita de Avignon. Hace mes y medio, a comienzos del pasado mes de mayo, falleció su autor, el pintor Gabriel Padilla (Málaga 1949-2025), figura de referencia del arte contemporáneo de los 80 y 90 en la capital, y al hacer recuento de su legado no faltó su pieza más popular, 'Homenaje a Málaga', ubicada estratégicamente en la entrada de la carretera al castillo y al parador. No obstante, la emblemática obra callejera ya no se encontraba allí. ¿Dónde está?

La pregunta se trasladó al Ayuntamiento de Málaga, responsable del patrimonio municipal, y, tras mucho insistir, ya hay respuesta. La buena noticia es que la obra no está perdida. La mala, que pronto hará tres años que está guardada y olvidada en un almacén. Para recomponer esta historia, hay que retrotraerse varias décadas cuando el mural fue realizado por Gabriel Padilla a iniciativa de los vecinos. Montado sobre una estructura metálica y expuesto a los efectos del sol y la lluvia, tanto la propia pintura como el soporte se encontraban muy deteriorados y descoloridos, por lo que los propios residentes que lo veían día a día al llegar a casa venían pidiendo que la obra fuera retirada para ser rehabilitada o sustituida por una réplica, explican a SUR desde la asociación de vecinos Balcones de Gibralfaro.

Los enclaves y personajes del mural 'Homenaje a Málaga' La Equitativa Señorita de Avignon (Picasso) Torres de la Malagueta Catedral Castillo de Gibralfaro-Alcazaba Puerta de Atarazanas (Mercado Central) Obelisco de Plaza de la Merced Plaza de Toros Parque de Málaga Espetero Teatro Romano Estatua de Ibn Gabirol Guitarra

Esa solicitud fue finalmente atendida por el Ayuntamiento de Málaga en septiembre de 2022 con motivo de la obra de ampliación de la curva en la confluencia del Camino Nuevo con la Subida a Gibralfaro (Paseo Calvo Sotelo), que se acometió por los problemas de tráfico que originaba el denso tráfico de autobuses con turistas rumbo al castillo, el monumento más visitado de Málaga junto a la Alcazaba. Esta reordenación viaria se concluyó a comienzos de verano de 2023, pero el mural de Gabriel Padilla no volvió a su emplazamiento original.

Según ha confirmado a SUR el Consistorio, el descolorido 'Homenaje a Málaga' de Gabriel Padilla se encuentra depositado desde su retirada en un almacén de Servicios Operativos del Distrito Centro. El Área de Cultura y Patrimonio Histórico está evaluando los daños de la obra para «restaurar la placa» y también está «estudiando» la idoneidad de su ubicación, aunque lo cierto es que, en estos más de dos años y medio desde que fue retirado, el mural sigue en el mismo sitio y, a la espera de una decisión que lo saque del olvido, le devuelva los colores y lo restituya en la calle, destino para el que fue concebido.

La retirada de monumentos o piezas del patrimonio municipal para su renovación no es nueva, como tampoco que la restauración quede pendiente sine die o en eterna «fase de evaluación», según la versión oficial. El precedente más cercano -no solo geográficamente- es el de la fuente de Miguel Berrocal en la plaza César Olano de El Limonar, que fue retirada hace una década por su delicado estado de conservación y todavía espera una decisión sobre su restauración.

En el caso de 'Homenaje a Málaga', la pieza propone un divertido juego para identificar iconos malagueños, como el Obelisco de la Plaza de la Merced, la puerta nazarí del Mercado de Atarazanas, la plaza de toros, el estoico filósofo Ibn Gabirol y el cercano Teatro Romano, la puntiaguda Equitativa y, por supuesto, el castillo de Gibralfaro coronando el mural. Esta temática malagueña no fue extraña en la obra de Gabriel Padilla que, además de retratar con su personal estilo rincones y costumbres cotidianas de la ciudad, fue autor de los carteles de la Feria (1994) y del Carnaval (1999), en los que también usó emblemas locales como La Farola.

Figura indispensable del arte contemporáneo en Málaga de los años 80 y 90, la obra de Padilla forma parte de colecciones privadas, como el Colegio de Arquitectos y el Ateneo, además de formar parte de los fondos del Museo de Málaga. El Ayuntamiento también atesora un mural muy singular con su firma que duerme en un almacén, mientras «evalúa» su restauración. Un estudio concienzudo que ya va para tres años.

