Mona Kuhn revisa el desnudo en la fotografía en su primera exposición en España en el MUCAC La Coracha La fotógrafa brasileño-estadounidense presenta 'Y tu desnudo será un gran poema', una selección de 43 obras que exploran la poesía del cuerpo y su vínculo con la naturaleza

Rocío Nadales Viernes, 5 de septiembre 2025, 16:44 Comenta Compartir

El MUCAC La Coracha acoge desde este sábado 6 de septiembre una de sus exposiciones más esperadas de la nueva etapa del antiguo museo del patrimonio: la primera muestra monográfica en España de la reconocida fotógrafa brasileño-estadounidense Mona Kuhn. Bajo el título 'Mona Kuhn.Y tu desnudo será un gran poema', la muestra reúne 43 obras realizadas entre 2004 y 2018, concebidas como una constelación de imágenes que dialogan entre sí y que redefinen la tradición del desnudo en la fotografía contemporánea.

Kuhn, considerada una de las creadoras más influyentes de las últimas décadas, ha expuesto en instituciones como el Louvre, la Whitechapel Gallery o la Royal Academy of Arts. Su trabajo se caracteriza por un tratamiento del cuerpo desnudo alejado de connotaciones sexuales, presentándolo como un espacio de intimidad, vulnerabilidad y conexión con el entorno. «Es un honor para mí estar aquí y trabajar con Salvador, que conoce mi obra en profundidad y lleva mucho tiempo trabajando en ella», confesó la artista visiblemente emocionada durante la presentación de este viernes.

El comisario de la muestra, Salvador Nadales, explicó que la selección de obras responde a un criterio más emocional que cronológico, articulado en seis series que combinan técnica analógica y digital. Nadales insistió en que el trabajo de Kuhn es «humanista, no feminista», y que su mirada sobre el cuerpo parte de la empatía y la conexión íntima con sus modelos, amigos y colaboradores cercanos. «En un momento de tanta incertidumbre social y política, su obra es un regalo para los sentidos», añadió el comisario.

«Ella quería crear un espacio para imaginar y preguntarse, para que el espectador se sienta parte de la obra», explicó el comisario sobre el objetivo de la muestra. Además, Nadales desveló que el título de la muestra es un homenaje al poeta estadounidense Walt Whitman y a su libro 'Hojas de hierba', que inspiró a autores como Federico García Lorca.

«Conocí a Salvador en Madrid en 2017 durante un intercambio cultural. Tomamos un café en el Reina Sofía y le enseñé un trabajo que tenía en mente. Desde entonces, mantuvimos el contacto y me contó que uno de sus sueños era exponer mi obra en su ciudad, Málaga», relató la fotógrafa durante la presentación.

El director de la Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Picasso y otros equipamientos museísticos, Luis Lafuente, subrayó durante la presentación la relevancia de esta cita para la ciudad: «Desde el MUCAC mantenemos un firme compromiso con el arte contemporáneo, y acoger la obra de Mona Kuhn es una oportunidad excepcional para el público malagueño y para quienes nos visitan». Lafuente agradeció y destacó además la implicación personal de la autora en el montaje.

Esta exposición podrá visitarse hasta el 2 de noviembre en el MUCAC La Coracha, con entrada gratuita. Además, este sábado 6 de septiembre, Kuhn mantendrá un encuentro con el público a las 11:00 horas, que incluirá una conversación con el comisario y una visita guiada. Una oportunidad única para conocer de cerca el proceso creativo de una fotógrafa que ha sabido convertir la luz, el desenfoque y la transparencia en un lenguaje propio.

