Javier Castillo y los reyes del 'bestseller' frente al emérito, en el gran duelo editorial del otoño Juan Carlos I competirá por el lector con el popular autor malagueño, Arturo Pérez-Reverte, Dan Brown, Ken Follett y Santiago Posteguillo

Miguel Lorenci Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:05

Como cada otoño, las editoriales disparan su artillería pesada en una batalla cargada de grandes nombres. Este año entre los mosqueteros del 'bestseller' se cuela un invitado inesperado que no quiere ser de piedra: el rey Juan Carlos I. Con sus memorias, el emérito competirá por los lectores con otros 'reyes' de la ficción, como Arturo Pérez-Reverte, Santiago Posteguillo, Ken Follett, Dan Brown o Javier Castillo. Todos coparán los mostradores de novedades a partir de la semana próxima.

'Misión en París': vuelve Alatriste

La apuesta segura de Alfaguara es Arturo Pérez-Reverte, que resucita a su personaje más célebre, el capitán Diego Alatriste, 14 años después de 'El puente de los asesinos'. 'Misión en París' (3 de septiembre), octava novela de la saga, nos traslada a la ciudad de la luz del siglo XVII, en una misión secreta por encargo del conde-duque de Olivares. Allí arranca la historia con Íñigo Balboa esperando reencontrarse con Alatriste, Quevedo y Copons que incluye un cruce de caminos con los tres mosqueteros.

La publicación coincide con el 30 aniversario de la serie y suma otro hito a la trayectoria del 'Rey Arturo', traducido a más de cuarenta idiomas y con más de cuatro millones de 'alatristes' vendidos solo en España. Como es tradición, ilustra el libro Joan Mundet. «Leer es comprender. Si miras el pasado, entiendes mejor el presente», afirma el escritor y académico.

Dan Brown: secretos en Praga

También Dan Brown apuesta por su héroe más famoso en 'El último secreto' (Planeta, 10 de septiembre), el lanzamiento internacional más pomposo del otoño. El profesor de simbología Robert Langdon viaja a Praga para asistir a una conferencia de la científica Katherine Solomon, con quien mantiene una relación. La charla sobre la conciencia humana se truncará por un asesinato y la desaparición de Katherine junto a su manuscrito, con descubrimientos capaces de desafiar siglos de creencias.

«Es, con diferencia, la novela más meticulosamente trazada y ambiciosa que he escrito», asegura Brown, autor de 'El código Da Vinci'. Con más de 250 millones de ejemplares vendidos en 56 idiomas, es Brown uno de los fenómenos editoriales más rentables de las últimas décadas.

Ken Follet: en Stonehenge

El autor de 'Los pilares de la Tierra' vuelve al género que lo consagró con 'El círculo de los días' (Plaza & Janés, 23 de septiembre). Tras narrar la construcción de catedrales, el galés recrea ahora el enigma de Stonehenge, uno de los mayores misterios de todos los tiempos. «Esta historia tiene 4.500 años y resulta tan actual como las noticias de hoy. Hay guerra, venganza, misoginia, sexo y limpieza étnica. El mundo cambia, pero los humanos siguen siendo iguales», adelanta el escritor, que ha vendido casi 200 millones de ejemplares en 40 idiomas y 80 países. Estará en España el 8 y 9 de octubre para presentar la novela.

Javier Castillo: misterio canario

Javier Castillo regresa al 'thriller' con 'El susurro del fuego' (Suma, 1 de octubre), su primera novela ambientada en España. Tras abandonar los escenarios estadounidenses de sus siete libros anteriores, sitúa la acción en las volcánicas islas Canarias. Es la historia de dos hermanos mellizos que viajan al archipiélago para celebrar la vida tras superar él un cáncer. Pero su recaída y la misteriosa desaparición de ella desatan un desesperado viaje entre hospitales, montañas y volcanes. Convertido en fenómeno editorial desde 'El día que se perdió la cordura' (2017), traducido a 15 idiomas y publicado en más de 60 países, Castillo suma más de 2,5 millones de lectores. La adaptación en Netflix de 'La chica de nieve' y 'El juego del alma' lo convirtieron en uno de los autores españoles de más proyección.

Santiago Posteguillo: más César

Otro gran superventas español, Santiago Posteguillo, presenta 'Los tres mundos' (Ediciones B, 21 de octubre). Completa la 'Trilogía del Ascenso' sobre Julio César, tras 'Roma soy yo' y 'Maldita Roma'. Ahora el procónsul romano se consolida militarmente con la conquista de la Galia, mientras una joven Cleopatra acompaña a su padre en el exilio. Con más de cinco millones de lectores y traducido a diez idiomas, Posteguillo es el indiscutible rey de la novela histórica en español.

Juan Carlos I: memoria inesperada

El título más sorprendente de la temporada es 'Reconciliación' (Planeta, 12 de noviembre en Francia; en España aún sin fecha confirmada), las memorias del rey emérito Juan Carlos I. Escritas junto a la historiadora franco-venezolana Laurence Debray, prometen ser un ajuste de cuentas personal con la reciente historia de España.

«Mi padre siempre me aconsejó no escribir memorias. Los reyes no confían en nadie. ¿Por qué lo hago ahora? Porque siento que me roban mi historia», arranca el texto, que aparecerá casi coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte de Franco. El libro, descrito por sus editores como un «acontecimiento histórico», busca «reparar una injusticia» y reivindicar su derecho a la reconciliación con España. No habla de su relación con Bárbara Rey, vedete y amante cuyas memorias publicó Plaza & Janés.

Un caleidoscópico y libresco iceberg Los superventas son la punta de un inmenso iceberg editorial que surcará el otoño con un sinfín de títulos. Un colorido caleidoscopio en el que brillará el esperado 'Unos cuantos sueños', de Chimamanda Ngozi Adichie (Random House), obra monumental presentada como 'Una 'Guerra y paz' feminista». En 'Vaim (Random House), Jon Fosse reaparece con la primera novela escrita tras ganar el Nobel en 2023. Una fábula onírica sobre el primer amor de juventud. Otra candidata al Nobel, Joyce Carol Oates, publica 'El señor Fox' (Alfaguara). El cubano Leonardo Padura vuelve con 'Morir en la arena' (Tusquets). Isaac Rosa presenta 'Las buenas noches' (Seix Barral). Cristina Fernández Cubas regresa con 'Lo que no se ve' (Tusquets) y Alice Kellen lanza 'Sigue lloviendo' (Planeta). Luz Gabás firma 'Corazón de oro' (Planeta) y Juan Tallón 'Mil cosas' (Anagrama). '¿Qué pasa con Baum?, de Woody Allen (Alianza) es la primera novela del controvertido cineasta sobre un escritor petulante y ridículo, Asher Braum.

