La Junta de Gobierno Local ratifica la prórroga de cinco años del Pompidou en Málaga El alcalde de Málaga y el presidente del Centre Pompidou firmaron un principio de acuerdo en febrero de 2018. / Ñito Salas El convenio entre el Ayuntamiento y la institución francesa para su permanencia en el 'Cubo' se amplía hasta 2025 REGINA SOTORRÍO Viernes, 5 abril 2019, 12:48

El Centre Pompidou ocupará 'el Cubo', al menos, hasta 2025. La Junta de Gobierno Local ha aprobado esta mañana la prórroga de cinco años del convenio de colaboración entre la entidad francesa y el Ayuntamiento de Málaga. El órgano municipal ratifica así el acuerdo alcanzado por las partes en febrero de 2018, tal y como adelantó SUR, una ampliación que sellaron en un encuentro el presidente del Pompidou, Serge Lasvinges, y el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

Las condiciones económicas del convenio actual se mantienen sin cambios. Es decir, habrá una aportación municipal al Pompidou de 2,07 millones de euros al año, un millón por el uso de su 'marca' y de sus colecciones y el resto por los seguros, transportes y asesoramiento. De este modo, el Ayuntamiento habrá pagado al Pompidou 20,7 millones de euros en una década.

No obstante, la voluntad es prolongar la presencia del Pompidou en Málaga más allá de 2025. El alcalde de Málaga confirmó la "buena disposición que existe en el ámbito francés" para continuar cinco años más en la ciudad, hasta 2030. Ese nuevo plazo ya no se entendería como una prórroga sino como un nuevo acuerdo -al no estar previsto en lo firmado inicialmente- y necesitaría la aprobación del pleno. De la Torre se mostró confiado en que conseguirá los apoyos necesarios, "si no ahora, más adelante" "Lo que es bueno para la ciudad debe apoyarse siempre, tengamos cerca elecciones o no las tengamos", declaró.

El 3 de septiembre de 2014 la entidad francesa y el Consistorio firmaron un convenio marco relativo a la creación y explotación Centre Pompidou Málaga. El periodo de ejecución del citado convenio era de cinco años, se inició el 28 de marzo de 2015 y finaliza el día 27 de marzo de 2020. Dos años antes, no obstante, ambas partes firmaron un protocolo de acuerdo donde manifestaron la intención de prorrogar el convenio marco inicial. Una propuesta que esta mañana se ha materializado.