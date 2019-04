La cornada a José Tomás se baila por soleá Rubén Olmo, Triana Ramos y Antonio Canales, en la presentación del espectáculo en el Cervantes. / Germán Pozo Rubén Olmo y Triana Ramos traducen al flamenco el libro 'Diálogo con Navegante' en la inauguración de la Bienal de Flamenco de Málaga, este miércoles en el Cervantes REGINA SOTORRÍO Martes, 2 abril 2019, 14:59

En casa de Triana Ramos se vivió aquella cogida como un drama familiar. José Tomás era de la casa. Su padre Joaquín, representante del diestro en el campo durante años, estaba en la plaza mexicana de Aguascalientes aquel fatídico día. Él había sido, de hecho, quien había elegido a Navegante, el quinto de la tarde, el toro que le asestó la cornada que casi le mata. El diestro puso por escrito su encuentro (el real y el imaginado) con el animal en el libro 'Diálogo con Navegante'; y ahora ella lo baila por soleá, seguiriyas, farruca y tangos. La Bienal de Arte Flamenco de Málaga, que organiza la Diputación, inaugura este miércoles en el Cervantes su sexta edición con el estreno de 'La imagen de una pasión: Diálogo con Navegante' (20.00 horas, entre 11 y 30 euros). Un episodio clave de su vida hecho flamenco que José Tomás seguirá discretamente desde una butaca del teatro. «Representar esta obra es también como exponer parte de mi corazón, de mi baile y de mi vida», asegura la bailora.

El espectáculo, coproducido por la Bienal, supone el debut de Triana Ramos, bailaora de 21 años formada en la Fundación Cristina Heeren. Talento joven que se arropa aquí de maestros del cante, el baile y el toque. Asume la dirección escénica y coreográfica Rubén Olmo, recién elegido director del Ballet Nacional de España. «Entrando en todo este diálogo me he ido enamorando de su toreo, de su forma, de su personalidad. Creo que he encontrado un personaje impresionante», reconoce el bailarín y coreógrafo, Premio Nacional de Danza.

Lleva desde primera hora de la mañana trabajando con los técnicos del Cervantes para ultimar una escenografía que sorprenderá al propio José Tomás. Él se ha mantenido al margen de la creación, «pero solo el hecho de ceder los derechos de la obra sin ver un ensayo dice mucho de él», apostilla Olmo.

Triana Ramos se pone a las órdenes de Olmo –«Me ha tratado como jamás pensé que alguien tan grande me trataría», dice– para encarnar el alma del torero. Con su baile revivirá la ilusión del artista ante una nueva faena, el miedo de los momentos previos, el encuentro entre el hombre y el toro, el dolor de la cornada y las ansias por volver. Como el propio José Tomás dijo: «Vivir sin torear... No es vivir».

Enfrente tendrá a todo un 'toro' del flamenco, Antonio Canales. «Este corte de pelo no es gratuito», bromea en la rueda de prensa en su «teatro azul», como llama al Cervantes. El bailaor da cuerpo a Navegante, justiciero y víctima a la vez de la circunstancia. «Te tocaba pagar, otra vez, por todo lo que te estábamos dando los toros», le dijo Navegante al diestro en su diálogo imaginado.

Canales y Olmo se cruzaron halagos y agradecimientos. El primero por la «confianza» que pone en él el «bordador de la danza»; el segundo le reconoció la grandeza de dejarse dirigir por alguien más joven, algo a lo que «no toda persona con su bagaje artístico se presta».

El «equipo A» del flamenco completa el elenco. Las guitarras de Rafael Riqueni, Camarón de Pitita, Juan Campallo y Manuel Amador acompañarán al cante de Enrique 'El Extremeño', Juan José Amador y Segundo Falcón. Juntos pondrán el cierre a una gala de apertura, que también rendirá homenaje a Fosforito. Un adiós que representa un comienzo: quedan por delante cinco meses de arte jondo repartido por la provincia.