Conchita se reivindica en Suena SUR: «Me costó asumir la subida»

«Puede ser que me haya equivocado una y otra vez, pero esta vez es cierto que todo va a ir bien, lo siento aquí en el pecho y en tu cara también». Como si se tratara de una premonición, la canción 'Puede ser' de Conchita habla de su historia. Una historia que en el momento que salió este éxito, en 2007, aún no se había escrito. «Y debe ser que pienso igual que ayer pero del revés, todo se ve mas claro más fácil, no sé. Las cosas se van ordenando solas, sin querer». La cantante relató en Suena SUR, el ciclo de charlas y acústicos que organizan este periódico y Fundación Unicaja, cómo ha sido su carrera hasta llegar al punto actual. «Ahora estoy muy bien, en un buen momento y disfrutando de todo lo que me pasa», reconoció al periodista de SUR Alberto Gómez en la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

La artista lamió las mieles del éxito con su primer trabajo, el disco 'Nada más', que incluye canciones tan reconocidas como 'Nada que perder', pero también conoce lo que es dejar de estar en ese lugar. «Me costó asumir la subida y también la bajada. Lo asumí todo de golpe», confesó la compositora a pesar de considerar que «siempre» ha tenido «los pies en el suelo». La clave para Conchita a la hora de pasar de «ser todo» a «ser nada» es pensar que ni antes era tan buena ni ahora tan mala. «Ahí está tu trabajo constante, que yo siempre he intentado demostrarlo con la música», resaltó.

En esos años de despegue musical de Conchita, la cantautora tuvo que enfrentarse a las duras críticas de los especialistas musicales. «Me hicieron mucho bullying. Era heavy porque era la cursi, la ñoña, la aburrida...». Una de ellas decía: «Con Conchita sabemos que la cajera del Mercadona o la pediatra del ambulatorio podrían triunfar en el mundo de la canción». La artista recordó otras demoledoras frases de ese mismo artículo. «Escribió que no era ni guapa ni fea, que tenía el rostro huesudo y las piernas en X», comentó, además contó cómo se enteró: se montó en una furgoneta para ir a tocar y su mánager, «feliz», le dijo 'mira que crítica más guay'. «Ese fue el primero de muchos», aseguró.

La compositora reconoció que ahora lee esas críticas y ya no le hacen daño. «A la Conchita de ese momento le daría un abrazo», dijo. La artista afirmó que hay un trabajo y un aprendizaje detrás para que no le afecten esos comentarios negativos. «También soy lo que soy gracias a eso... Por buscar el lado positivo», añadió.

En contraposición a esos comentarios negativos, la compositora recibe mensajes constantes de personas que le agradecen sus canciones porque les ayudan a salir de determinadas situaciones personales complicadas. «'Por las veces' fue una forma de pedirme perdón por las cosas tan feas que me decía, sobre todo en el escenario. Es bonito que el broche de mi mala racha, que es esta canción, ayude a otra gente que está ahí en el barro», señaló.

Conchita también es reconocida por su faceta como compositora: además de escribir su propias canciones, hace letras para los demás. Algunas son 'Si tú la quieres', interpretada por David Bisbal y Aitana y 'Volver a comenzar', que canta Luz Casal.

Tras la entrevista, Conchita comenzó su acústico con 'Puede ser', uno de los grandes éxitos de su carrera. Continuó con 'El viaje', una canción compuesta para su hijo, que en 2025 cumplirá siete años. «Tras dos meses en neonatos, me obsesioné con que no conocía mundo y no había abrazado a nadie», contó sobre este tema. Una tarde que el bebé no paraba de llorar, decidió sacarlo a la calle y explicarle qué era el mundo hasta que se quedó dormido. «Al día siguiente decidí componer esta canción porque él no se iba a acordar, pero yo sí». Con un piano en la sala, no se resistió a interpretar 'Me pareció verte'. Y siguió con 'Nada que perder'. «No es de mis favoritas, pero me da mucho coraje cuando voy a ver a un artista y no canta las canciones más conocidas», aseguró sobre este tema inspirado en una historia de amor que vivió en Fuengirola.

Los niños, protagonistas

En contraposición con la dureza de algunas situaciones que narró Conchita, este Suena SUR también se llenó de risas y contó con un público muy especial: los niños, quienes querían conocer a Conchita. La mayoría de ellos, con el cuento realizado por la artista: 'Trespatas y Olivia'.

Conforme iba cantando sus canciones, Conchita notaba cómo los más pequeños eran los que más la acompañaban. Hasta que, en un aire de espontaneidad, los invitó a subir al escenario a cantar con ella 'Colores'. Rodeada por una veintena de niños, la artista cantaba mientras ellos lo hacían de manera tímida y pasando el micro de unos a otros.

Un tierno momento que remató con la firma de libros y abrazos a cada uno de los pequeños que acudió a ver a una gran artista.