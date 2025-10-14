La productora malagueña que trae a España a los zombis de 'The Walking Dead' y factura 50 millones de euros Ánima Stillking, fundada hace seis meses por Silvia Aráez, María Cabello y Cristina Armario, se sitúa ya entre los socios de preferencia de Netflix, Amazon y AMC

Comenzaron su andadura en marzo pasado. Sin oficina ni nombre, pero con ganas e ideas. Seis meses después, no solo tienen sello propio, Ánima Stillking, y sede en Málaga, sino también un cartel cinco estrellas en la industria del cine y las series. En este (corto) tiempo han rodado ocho producciones internacionales y tienen previsto cerrar el año habiendo manejado filmaciones que suman 50 millones de euros de presupuesto. «Y eso que dijimos que nos lo íbamos a tomar con calma», exclama la productora ejecutiva María Cabello, ante la sonrisa cómplice de Silvia Aráez, CEO de la empresa, y Cristina Armario, directora financiera. Un triunvirato que viene de hacer el mismo papel en la todopoderosa Fresco Film y que decidió en febrero pasado dar lo que ellas mismas denominan el «salto». Y las cifras no solo confirman el acierto de su giro argumental y vital, sino también los títulos, entre los que no falta el rodaje del año en España: la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', cuya segunda entrega acaba de estrenarse en AMC+.

Principales rodajes de Ánima Stillking 'The Walking Dead: Daryl Dixon' Plataforma: AMC+ (serie). Argumento: Daryl Dyxon llegará a España desde Francia en su cruzada contra los zombis. Reparto: Norman Reedus, Melissa McBride, Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Alexandra Masangkay, Greta Fernández. Localizaciones: Galicia, Aragón, Cataluña y Valencia. 'The Girlfriend' Plataforma: Amazon (miniserie). Argumento: Una madre desconfía de la nueva novia de su hijo al creer que oculta algo. Reparto: Robin Wright, Olivia Cooke, Laurie Davidson. Localizaciones: Málaga, Marbella y Ronda y Gran Bretaña. 'Mango' Plataforma: Netflix (película). Argumento: Una ejecutiva danesa en enviada a la Axarquía para poner en marcha un hotel rural. Reparto: Josephine Park y Dar Salim. Localizaciones: Vélez y la Axarquía.

Todo esto lo cuentan a la sombra de la Farola, donde Salvador Salas las ha hecho desfilar para su cámara en un paso de cebra como Los Beatles. Desde luego les va la marcha a este trío bien avenido que ha elegido la linterna de la Malagueta como símbolo corporativo de Ánima Stillking, una empresa de 'service' dispuesta a iluminar a los grandes estudios que vienen a rodar a España. Y mostrarles ese camino desde casa. «Antes de montar la estrategia de empresa, el primer punto del pacto de socios fue que queríamos trabajar desde Málaga», explican las tres ejecutivas de la nueva compañía, que han hecho de su espacio natural, una de sus fortalezas.

«A las productoras extranjeras no les extraña que no estemos en Madrid, porque les da igual dónde esté tu base si controlas todo el país, a lo que además hay que unir un fenómeno reciente y es el interés por rodar en Málaga, como nos ha pasado con Amazon», revela Silvia Aráez, que se refiere a la actual filmación en Marbella, Ronda y la capital de la miniserie internacional 'The Girlfriend', dirigida, producida y protagonizada por la estrella de Hollywood Robin Wright ('House of Cards' y 'Forrest Gump'). «Lo relevante no es solo la grabación, sino que la trama se ambienta en la provincia», abrocha Cabello. Y no es el único caso. También Netflix llamó a su puerta para grabar en septiembre en Vélez el nuevo filme del último rey de la comedia romántica, el danés Mehdi Avaz, que repite la fórmula de 'En la Toscana', pero esta vez en la Axarquía y, como dice el título, con el 'Mango' como coartada.

Ampliar Silvia Aráez, CEO de Ánima Stillking, la nueva productora de 'service' con base en Málaga. Salvador Salas

«Con este rodaje, María (Cabello) ha conseguido hacer la primera película con un equipo 99% malagueño y esa es la idea que vendemos y queremos poner en práctica. Estas grandes producciones necesitan a mucha gente, pero aquí disponemos de un tejido industrial desde la base y profesionales ya muy experimentados», cuenta una triunfante Aráez, que añade que esta tendencia también tiene una razón empresarial: «Los clientes –léase Netflix, HBO, Amazon…– cada vez piden más equipos locales, porque eso supone gastar menos dinero detrás de las cámaras en alojamientos y dietas».

Divorcio de Fresco Film

La CEO de Ánima Stillking amplía el foco y pasa de lo local a lo global para dar una visión más panorámica. «La tendencia de los productores de Hollywood es rodar fuera de Los Ángeles y EE UU porque allí se ha encarecido mucho y las ayudas han desaparecido, por lo que viene más pastel para Europa y ahí tiene que estar España», explica Silvia Aráez, que precisamente está al frente del 'service' del rodaje en nuestro país de la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon', que ha sufrido un parón de tres semanas por la lesión de una de sus protagonistas. «Menos mal para eso tenemos los seguros», reconoce con alivio.

Precisamente, el rodaje de esta serie que arrastra miles de fans recuerda al de 'Juego de Tronos', una serie que también pasó por las manos de Aráez y su equipo cuando trabajaban para Fresco Films, la gran compañía malagueña de 'service' de la última década. Y eso de disputarse el trono de hierro también lo han vivido en primera persona las tres ejecutivas, que se plantearon el 'salto' cuando conocieron la venta de Fresco a la compañía catalana Mediapro, operación que se acabó cerrando el pasado verano. «Para nosotras fue un desengaño amoroso», ilustra Silvia.

Ampliar María Cabello aboga por crear incentivos en Andalucía que atraigan rodajes internacionales. Salvador Salas

El divorcio no tardó en fraguarse con la aparición de la productora Twenty Four Seven, una de las líderes del sector publicitario en España que dirige Ivo Van Vollenhoven y cuyos orígenes están en Fuengirola, y la productora internacional de cine y series Stillking Films, que se convirtieron en socios de la nueva compañía malagueña, que además tomó el apellido de la segunda de las firmas: Ánima Stillking. «Algunos trabajadores se vinieron con nosotras y otros se quedaron. Creo que con esta transición todos hemos salido ganando porque Fresco se ha vendido y se ha revalorizado, mientras que nosotras hemos comenzado un nuevo proyecto con ilusión», zanja Silvia Aráez, que deja la separación en tablas.

50 millones de presupuesto es lo que han gastado en España las ocho producciones internacionales cuyo rodaje ha gestionado la productora malagueña Anima Stillking. La mayor parte, unos 35 millones, es la inversión perteneciente la tercera temporada de 'The Walking Dead: Daryl Dixon'.

En su caso, la mudanza arroja números que no esperaban con apenas unos meses de vida. Y aquí la que toma la palabra es la directora financiera, Cristina Armario, que le pone números a la joven empresa: han rodado ocho producciones, de las cuales cinco ha superado ese mínimo del millón de euros para optar a las devoluciones fiscales del Estado. Así, tienen previsto cerrar el año con una facturación de unos 50 millones de euros, de los que 35 millones pertenecen a la superproducción 'The Walking Dead'. «En realidad, en la plantilla de 16 trabajadores de Anima Stillking hay más contables que productores», descubre la CFO, que explica que la actividad principal de la empresa no es solo dirigir los rodajes en España, sino gestionar la devolución de un 25% de lo que invierten las productoras extranjeras. Una medida fiscal que ha multiplicado la llegada y el gasto de series y películas en los últimos años.

Andalucía, en cuarto lugar

Silvia Aráez también mete cuchara en el tema. Trae un informe recién publicado de Profilm, la asociación española de productoras de 'service', que indica que cada euro devuelto en incentivos fiscales a rodajes internacionales generó un retorno de 9 euros en la economía española, ya que, de no existir estos beneficios en impuestos, el 70% de esta inversión extrajera –en total 1.320 millones de euros en cuatro años– no se habría realizado en España. «Y lo mejor es que Andalucía está en cuarto lugar y subiendo con producciones como 'Warrior Nun', 'Kaos'...», pone el acento una optimista Cristina Armario, que da pie a Cabello para exponer un debate que ya está maduro en Euskadi, Valencia o Galicia: los incentivos autonómicos.

Ampliar Cristina Armario, la jefa de los números de las producciones extrajeras en España. Salvador Salas

«A diferencia del País Vasco no tenemos Hacienda propia, pero a través del Cluster Audiovisual de Andalucía (Land) estamos hablando con la Junta para ver qué ayuda se puede articular, como puede ser en el capítulo de alojamiento del equipo para no quedarnos atrás competitivamente con respecto a otros territorios», indica la productora ejecutiva, que apostilla que esa mayor inversión también repercutirá en la formación de más profesionales en Andalucía.

No es el único reto. A nivel interno, en Ánima Stillking también están pensando en otro 'salto'. El de completar el negocio del 'service' en el que son referencia, con el desarrollo de series y películas. «Queremos ser promotores de contenido y lanzarnos a la producción propia», anuncia Cabello que, a renglón seguido, pisa el suelo de la Farola: «Pero bueno, eso será el año que viene, que éste no da para más». ¡Corten!

