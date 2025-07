La agenda musical de Málaga: ¿dónde están las mujeres?

Ellas son la mitad de la población, pero no sobre el escenario. En 2025, tras décadas de lucha feminista y políticas para fomentar la paridad, la presencia de la mujer en la industria musical sigue siendo anecdótica en algunos espacios y minoritaria en otros. Una realidad universal de la que Málaga no es una excepción.

Cada uno de estos círculos () representa un concierto 🎤 —no gratuito y sin tener en cuenta los festivales— programado en la provincia de Málaga para este verano. ¿Cuántos crees que están encabezados por una mujer? La presencia de mujeres solistas y de bandas femeninas es reducida y sus conciertos, además, son más baratos. Los artistas masculinos y las bandas exclusivas de hombres son mayoría en la escena musical. AUX STEP FOR JS

El análisis realizado por SUR de los conciertos de la provincia en temporada alta, desde el 10 de junio hasta el 27 de septiembre, pone cifras a la desigualdad: solo el 20% de las propuestas que se verán este verano son de mujeres artistas frente al 72,4% de los hombres. El 7,6% restante corresponde a grupos mixtos. Una parcela muy reducida para ellas que se estrecha aún más en el caso de los festivales: aquí son el 18%.

Las mujeres no ocupan el lugar que, en teoría y estadísticamente, les corresponde en la música y el por qué varía según quien responda a la pregunta. Pero si partimos de la base de que el talento no va con el género, las razones hay que buscarlas en cuestiones sociales y de mercado. En este caso, como en la mayoría de los sectores en el que las mujeres están infrarrepresentadas, ellos son mayoría y venden más pero, principalmente, porque el posicionamiento de ellas es menor y sus entradas son también más baratas.

Según el análisis de la agenda musical malagueña, el hombre solista cobra una media de 43,2 euros por ticket frente a los 37 euros de la mujer. Llama la atención cómo aumenta la diferencia cuando hablamos de grupos exclusivos de hombres o de mujeres: las entradas de los primeros -que son una abrumadora mayoría- cuesta una media de 45,4 euros, mientras que las de ellas se quedan en 22,7 euros.

Los motivos, según el sector

Es la pescadilla que se muerde la cola: si no se les ve, nunca existirán. Y el tema «preocupa» a los promotores, como confirma Leopoldo Mérida, impulsor de Brisa Festival en Málaga. De los 17 nombres destacados de su 'line up', solo tres son de mujeres: Cariño, Anni B Sweet y Zahara. «Intentamos siempre equilibrar el cartel, tanto en estilo como en género, pero a veces resulta imposible. Es cierto que en la parte alta del cartel la mayoría son hombres, esto es una realidad. No podemos decir quién es el culpable, el público, la industria, los festivales…pero creo que es responsabilidad de todos trabajar por la paridad de género», reconoce Mérida.

Para Sandra García-Sanjuán, fundadora de Starlite Occident, el desequilibrio se produce «desde la base». «Hay muchos más hombres cantantes en España que mujeres», señala. Eso hace que la oferta musical masculina sea mucho más amplia y ellos estén sobrecontratados. «Nosotros siempre nos volvemos locos para intentar conseguir mujeres y hay muchas menos», admite. Este año, por ejemplo, son siete las solistas mujeres en el ciclo -dos en una misma fecha- frente a 20 hombres.

«Es cierto que en la parte alta del cartel la mayoría son hombres. No podemos decir quién es el culpable pero es responsabilidad de todos trabajar por la paridad» Leopoldo Mérida Brisa Festival

Además, de las 24 bandas que pasarán por el auditorio de la Cantera de Nagüeles, 17 son exclusivamente de chicos y las otras siete, mixtas. Lo mismo sucede en Marenostrum: hay siete proyectos de mujeres en cartel y 21 de hombres. No es un dato aislado y puntual de la agenda musical de Málaga. Como García-Sanjuán argumenta, es una consecuencia de la estructura del sector a nivel global: según Chartmetric, una plataforma para los profesionales de la música, de los 469.000 artistas solistas analizados, el 77 % son hombres y apenas el 18 % mujeres. En opinión de García Sanjuán, esto sucede en parte «porque somos las mujeres las que compramos los tickets de los conciertos mayoritariamente».

Sobre el papel, ellos son más rentables porque mueven más público y por más dinero. De hecho, solo dos mujeres entraron en el 'top ten' de las giras nacionales en 2024 (por venta de entradas), según el informe de la Asociación de Promotores Musicales: Rozalén y Malú. Junto a ellas, Melendi, Estopa, Robe, la Gira de OT, Pablo López, David Bisbal, SFDK y Manuel Carrasco. De nuevo, un 20%. Lo mismo sucede a nivel internacional: solo Karol G y Taylor Swift aparecen en la lista de los diez tour mundiales que mejor funcionaron en España, junto a Bruce Springsteen, Luis Miguel, Maná, AC/DC, Camilo, Metallica, Rammstein y Morat. El número se repite: ellas son el 20%.

Pero hay que profundizar más: detrás de este dato se esconde «una clara falta de oportunidades», señala María Pellicer, nueva presidenta de la Unión Fonográfica Independiente (UFI) y mánager de El Kanka. «No tiene nada que ver con el talento de las mujeres, sino con una industria que sigue fallándoles desde el principio. Muchas artistas jamás llegan a profesionalizarse porque, al intentarlo, chocan con la falta de apoyo familiar, institucional y hasta de su propio entorno. No es casualidad: históricamente, se nos ha negado el espacio para ser protagonistas, también en la música», dice con contundencia.

«No es casualidad: históricamente, se nos ha negado el espacio para ser protagonistas, también en la música» María Pellicer Presidenta de la Unión Fonográfica Independiente

Para ella, el argumento de que no venden «es falso»: «Rigoberta Bandini, Amaia, Aitana, Rozalén, Vanesa Martín o Rosalía han demostrado que, cuando se les programa y se les da el espacio, el público responde». De hecho, el Fulanita Fest llenó el pasado mayo Marenostrum Fuengirola con un cartel íntegramente femenino. «El festival está abarrotado. Así que cuando dicen algunos promotores 'no, es que las chicas vendéis menos', eso es mentira. Lo que pasa es que hay que darles el posicionamiento, como en todo. Tenemos que tener ventanas donde expresarnos y donde mostrar nuestro arte y que la gente acceda, que no siempre sean los mismos», decía en una entrevista con SUR Vanesa Martín antes de su actuación en Fuengirola.

En opinión de la presidenta de UFI, el problema está en «el miedo a romper con carteles repetitivos y apostar por la diversidad». En esa misma línea se manifestó la artista María José Llergo en una entrevista reciente con este periódico: la cuestión no es que las mujeres sean minoría, es que «como por lo general lo tienen más difícil, cuesta encontrarlas y hay que hacer un esfuerzo de búsqueda». Ella habla además de una «sociedad sesgada» y cuenta una experiencia propia: analizando la estadísticas de oyentes de una «plataforma súper famosa en la que todo el mundo escucha música», tomando como referencia a un grupo de artistas de todos los géneros, descubrieron que las mujeres consumen contenido de ambos sexos, pero que los hombres «tienden a consumir arte solo de hombres».

Para frenar esta dinámica, hace falta tomar medidas. «Es muy necesario poner cuotas porque necesitamos igualar la estadística. Es una cosa de justicia social, no es ninguna amenaza para el sector masculino de la música. Desgraciadamente hay una brecha salarial total y absoluta, y vemos como grupos masculinos se remuneran de una forma desorbitada mientras que a las mujeres nos cuesta hasta que nos programen en los festivales, hasta que nos den la oportunidad de estar», reflexiona Llergo.

María Pellicer pone el foco en la importancia de visibilizar a las artistas «durante todo el año y no solo en la semana del 8M» desde los medios de comunicación y las plataformas. Y a los festivales, donde la desigualdad se acentúa aún más, les pide «asumir su rol, publicar datos de género y comprometerse con cuotas progresivas». Solo en dos de los festivales malagueños analizados, Galaxy Sound y Weekend Beach, la mujer consigue romper la barrera del 20%, pero ni por esas se acerca al porcentaje que representan en conjunto los solistas y grupos masculinos. En términos generales, la presencia femenina se limita al 18%, frente a casi el 70% de los varones (sumando solistas y bandas).

Desde Brisa Festival trabajan en iniciativas que den un vuelco a esa realidad. Brisa en tu Barrio, el ciclo paralelo de conciertos en los distritos de Málaga, les sirve de plataforma para muchas artistas que se abren camino en la música. Este año, dos de las que debutaron en 2024 en ese formato darán el salto al escenario del Dique de Levante, Rocío Lapaz y Sike. «Y el año que viene, después de verlas en los barrios, ya sabemos que al menos cuatro propuestas femeninas irán al cartel principal», avanza Leopoldo Mérida. Como concluye María Pellicer, «no es cuestión de imponer, sino de equilibrar oportunidades».

Temas

Historias visuales

Comenta Reporta un error