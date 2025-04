Más de 12.000 preuniversitarios exploran la UMA durante sus jornadas abiertas

Nerea Arco Martes, 8 de abril 2025, 17:15 Comenta Compartir

¿Qué pasa cuando mezclas 12.000 estudiantes, más de 150 institutos y todo un campus universitario volcado en recibirlos? Exacto: Una auténtica experiencia universitaria anticipada. La UMA celebra del 8 al 10 de abril su XXI Jornada de Puertas Abiertas, una cita ya clásica que cada año ayuda a miles de jóvenes a resolver la gran pregunta. ¿Qué carrera quiero estudiar?

Durante estos tres días, el Complejo Deportivo Universitario es el epicentro de este gran evento. En total, 42 puntos informativos que representan a todas las facultades, escuelas y servicios de la UMA. Allí, estudiantes actuales que participan como voluntarios, docentes y personal especializado dan respuestas claras, consejos prácticos y una buena dosis de ánimos a los asistentes.

Chicos y chicas como Irene del instituto Rodríguez Delgado (Ronda), Daniel y Pepe de Los Colegiales (Antequera) o Patri de El Limonar y muchos más, aún no lo tienen claro. Algunos tuercen el labio, otros miran al techo pensativos o se ríen simplemente. Miles de preguntas divagan por su cabeza. ¿A qué me quiero dedicar? ¿Y si me equivoco? ¿Y si no me da la nota? Hoy las dudas y el miedo se disipan un poquito más gracias a este evento.

Cristina Conde, orientadora en el instituto IES Reyes Católicos de Vélez-Málaga, comenta que los alumnos esperan durante todo el año que llegue este momento. «Es el primer contacto que los alumnos tienen con la universidad. No es lo mismo lo que nosotros le podemos contar en el centro que lo que ellos puedan vivir aquí en la Jornada de Puertas Abiertas», afirma. Además, entre todas las profes de la mesa comentan que es un 'chute de motivación' para la recta final que les lleva hasta selectividad.

En el acto de inauguración, el rector, Teodomiro López, ha querido dar la bienvenida personalmente a los estudiantes asegurando que este es 'el día grande de la Universidad'. A su lado, autoridades académicas y representantes institucionales han destacado la importancia de este evento como herramienta de orientación, motivación y contacto directo entre la comunidad universitaria y los que pronto formarán parte de ella. Sin embargo, desde la organización admiten las dificultades que se han encontrado durante el proceso por el bajo presupuesto del que disponían.

Ampliar Acto de inauguración. Crónica

Uno de los puntos fuertes de esta edición ha sido el enfoque en la sostenibilidad. Los stands han sido elaborados con cartón reciclado y todo el montaje se ha gestionado con medios propios de la universidad, en línea con su compromiso medioambiental.

Puede que la mayoría de estos jóvenes no sepan lo que quieren estudiar, pero una cosa está clara: todos tienen muchas ganas de jueves universitario, cafetería en la facultad y conocer gente nueva. El futuro les espera.