La cronología del caso María Teresa

1997

La familia de María Teresa vienen a vivir a España procedentes de Suiza.

Tony King y su pareja Cecilia se instalan en la Costa del Sol en septiembre de ese año.

1998

La Interpol envía al ministerio del Interior un informe con los antecedentes de Anthony Bronwich (Tony King), un ex convicto que dos años antes, en 1996, había salido de la cárcel.

La Policía inglesa descubre que se ha cambiado de nombre y mudado a España y avisa al Gobierno español a quien informa de que es un individuo 'potencialmente peligroso para las mujeres'. La policía española le localizó en Mijas, donde llevaba una 'vida normalizada'.

El ministro Acebes dijo que no se actuó contra él porque no se pidió su detención. Su expediente se archivó y nunca fue rescatado para investigar agresiones sexuales en la Costa del Sol. La Guardia Civil aseguró que jamás tuvo conocimiento de este aviso.

9 de septiembre de 1999



Rocío Wanninkhof, de 19 años, desaparece cuando se dirigía a su casa a pie desde el núcleo de la población de La Cala de Mijas (Málaga), para ducharse y reunirse después con su novio y unas amigas en la feria de la localidad andaluza.

2 de noviembre de 1999

Aparece el cadáver de Rocío cerca de un club de tenis de Marbella, a 33 kilómetros de donde fue asesinada. No se produce la detención de Dolores Vázquez hasta septiembre de 2000 (días después de la desaparición de María Teresa).

18 de agosto de 2000

María Teresa desaparece.



19 de agosto de 2000

A las 9.46 de la mañana, el padre, Antonio Manuel Fernández Martín denuncia en la Comisaría Local de la Policía Nacional de Motril la desaparición de su hija.

Llevan buscándola toda la noche.

20 de agosto de 2000

La Policía toma declaración al conductor del Alsina Graells que hacía esa noche la ruta de la playa.





6 de septiembre de 2000

En una declaración el padre amplía la información.

Manifiesta que ese día dejó a su hija sobre las 21.40 horas junto al semáforo que hay al final de la calle Cuevas, frente a la tienda Maratón.

Relata que su hija había quedado en verse allí con Néstor y su novia que viven cerca. Que su hija le había dicho que luego iba a ir a la Marquesina a encontrarse con su novio Philipp, porque juntos iban a un concierto y que su otra hija, María Mercedes, había quedado en recogerla a la salida.

Que a las 03.00 Mercedes llamó a su casa diciendo que María Teresa no había aparecido. Y que al día siguiente presentaron la denuncia.

Que su hija llevaba 2.000 pesetas, su DNI y el móvil, pero que no se llevó más dinero de su habitación, ni tarjeta o libreta del banco, ni ropa ni pasaporte.

21 de agosto de 2000

Toman declaración a Phillip, 15 años. Explica que jamás le ha dicho nada sobre irse de casa, aunque sí reconoce que le contaba que se sentía 'agobiada' porque los padres la protegían demasiado. Sobre la noche de la desaparición, explica:

A las 14,50, recibe un SMS en su móvil de María Teresa «Piénsatelo. ¿Vamos a ir al concierto? Piénsatelo bien y piensa lo que quieres hacer esta noche. Voy a las diez a la playa».

A las 21.53, recibe otro: «Puede Q llegue 1 tarde pero voy. Espérame».Philip declara que salió de trabajar a las 22.00 del restaurante en el que trabaja, que la esperó en la parada del autobús hasta las 22.38 y como no llegaba, subió andando hasta el paseo de las Explanadas.



Durante el camino la llama varias veces, aunque desde cabinas porque no tiene saldo. En todas las ocasiones, el teléfono da señal de llamada pero nadie lo coge.

Ya en la Avenida de Salobreña, decide coger el bus hacia la feria. Se encuentra con varios amigos que le ayudan a buscarla sin éxito. Desde allí, vuelve a llamar dos veces, en la última el teléfono deja de hacer señal de llamada y sale que está fuera de cobertura o apagado.

22 de agosto de 2000

Primer mandamiento para que telefónica facilite las llamadas efectuadas y recibidas tanto por María Teresa como por el novio.

27 de agosto de 2000

El padre acude a la Policía. ha recibido una llamada. Le piden 80 millones si quiere volver a ver a su hija. El padre dice que está dispuesto y acto seguido el interlocutor le dice que no la va a volver a ver porque está muerta y la habían tirado al mar en Torrenueva.

28 de agosto de 2000

Llamada diciendo que está muerta. El padre acude a la Policía. Cuenta que está recibiendo multitud de llamadas, muchas con pistas falsas, otra de mala fe o para gastarle bromas. Cuenta que ese día a las 17.50 le ha llamado un hombre con voz apagada y le ha repetido 30 veces al teléfono «La niña está muerta».

11 de septiembre de 2000

Declaración de Néstor -amigo al que iba a ver Mari Tere- . Declara que por la mañana ha coincidido con ella en unas clases particulares y que después se marchó cada uno por su lado. Explica sus movimientos ese día y que se entera de la desaparición al día siguiente a través de su madre, porque recibió una llamada telefónica de la familia de madrugada preguntando por si él estaba con Mari Tere.

16 de septiembre de 2000

Manifestación popular por la desaparición.



10 de octubre de 2000

Nick Jerome Hall, como representante de Gary Linwood, un ciudadano de Benalmádena, se compromete en un contrato a facilitar al padre la información que conducirá al esclarecimiento.

El contrato es de 500.000 pesetas si el caso se resuelve. Entrega 250.000 pesetas. Nunca le devolvieron el dinero. El padre luego lo denunció por estafa.

11 de diciembre de 2000

Petición de información a la Policía. El juez pide a la policía que le informe de las gestiones que están practicando y si hay resultado.

25 de septiembre de 2001

Petición de información a la Policía. El juez pide a la policía que le informe de las gestiones que están practicando y si hay resultado.

2 de octubre de 2001

La nueva jueza pide a la Policía que le informe del estado actual de las investigaciones.

23 de noviembre de 2001

Se archiva la causa de forma provisional al no aparecer debidamente 'justificada' la perpetración del delito.

2 de febrero de 2002

Anulan la sentencia contra Dolores Vázquez. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anuló la sentencia y el veredicto del jurado por falta de motivación y ordena un nuevo juicio.



15 de abril de 2002

Por nuevos indicios el juez acuerda el secreto para todas las partes menos para el Ministerio Fiscal. En mayo vuelve a prorrogarse.

24 de noviembre de 2002

Se hace un perfil biológico de María Teresa (a efectos de ADN).



11 de diciembre de 2002

El inspector Jefe del MIP, comunica al juzgado que hasta la fecha las «gestiones realizadas para el esclarecimiento de los hechos han resultado infructuosas, si bien la investigación continúa para la averiguación de nuevos datos que puedan aportar algo nuevo sobre la mismaª.

12 de diciembre de 2002

Otra vez se archiva el caso de forma provisional.

19 de agosto de 2003

Hallan el cadáver de Sonia Carabantes, la chica de Coín, en Monda, a cinco kilómetros de donde desapareció el día 14.



1 de septiembre de 2003

El ADN de la a piel encontraba bajo las uñas de Sonia, que forcejeó con su agresor, coinciden con el de otro cigarrillo, un Royal Crown, hallado hace cuatro años cerca de donde se descubrió el cuerpo de Rocío Wanninkhof en noviembre de 1999.

12 de septiembre de 2003

Cecilia, expareja de Tony King, denuncia a su ex marido como presunto autor de los crímenes de Sonia Carabantes y Rocío Wanninkhof, primero a la policía inglesa y luego, a la española. Llegó incluso a acudir a Scotland Yard. Fue ella quien puso a la policía sobre la pista del británico. El día de la desaparición de Rocío llegó a casa "con la cara destrozada" y heridas en brazos en piernas alegando que había tenido un accidente de coche.

18 de septiembre de 2003

Detienen a Tony King.



23 de septiembre de 2003

Londres confirma que Tony King (Anthony Bromwich) y el estrangulador de Holloway son la misma persona.

30 de marzo de 2004

Carta de Tony King a Cecilia, su exmujer. «Quiero que le des un mensaje a Robbie de mi parte. Dile: ¿Caminas como un pollo?. Dile que sé cada una de las cosas malas que me ha hecho y que juro por el alma de mi hija ante Dios que aunque me lleve el último aliento en este mundo le haré pagar por lo que el hizo a Rocío y a la chica de Motril».

8 de noviembre de 2004

Declaración de Tony King en Motril. Según King, tras su detención le preguntan por un turismo Mitsubishi rojo oscuro y plateado, ya que le dijeron que ese fue el coche en el que se llevaron a María Teresa. Rememora un episodio con Graham, en el que le contó que tenía un coche así pero que se había desecho de él.



23 de noviembre de 2004

Auto de sobreseimiento provisional porque las explicaciones ofrecidas por el señor King carecieron de credibilidad alguna, toda vez que se fundamentan en meras sospechas personales carentes de verosimilitud.

16 de marzo de 2005

Declaración de Cecilia en Motril. Declara como testigo y está en trámites de separación de King. Declara sobre la amistad entre Graham y King.

10 de mayo de 2006

El Colegio de Abogados autoriza a José Rojas a entrevistarse con Tony King en Albolote. Le cuenta que Graham vivió en Nerja en el año 2000. Les cuenta que Graham le dijo que había estado en Motril en varias ocasiones y que había estado en la Feria y que había ido a comprar cocaína.

5 de julio de 2007

El jefe de la brigada de Policía Judicial, Francisco Pérez Polo, se reúne con King en la prisión de Albolote, tras confirmar con Ingrid que Justine le había contado que en los días de la desaparición de María Teresa, Graham apareció sin camisa en casa y que sospechaba de él. En esa reunión asiste también la ex de Tony, Cecilia. King le dice que María Teresa está muy cerca de donde desaparició con el cuchillo que la mataron que es el mismo que se utilizó en la muerte de Rocío Wanninkhof.



13 de julio de 2007

Segunda declaración de Tony King en Motril. Cuenta que la desaparición de María Teresa tiene relación con la de Rocío, con la finalidad de ocultar a los autores de esta muerte y emplear y utilizarle a él como conejillo de indias.

26 de febrero de 2008

Franciso Pérez Polo pide que King entre en Motril en un coche. Cuenta que es necesario que visite Motril para reconocer por dónde pudieron pasar la noche del 18 de agosto, ya que por sus declaraciones parece que ha estado antes en la ciudad. Además señala que aunque con ellos no se hubiese montado en el coche en otro iban otras personas con las que sí como Mark o Nicole. Para facilitar el recuerdo de King, la policía pide su excarcelación para recorrer Motril.

7 de marzo de 2008

Tony King vuelve a declarar como testigo en Motril, tercera vez.Cuenta que el 18 de agosto, Graham lo hipnotizó. Recordó que estaba sentado en un coche Renault 5 y vio pasar un Mitsubishi todo terreno color rojo oscuro y plateado que se le puso delante y giró a la derecha. Que el Renault paró detrás del Mitsubishi. Que Graham salió del coche, que vio la puerta trasera del Mitsubishi, donde había 3 o 4 personas y un cadáver. Que cree que pararon para dejar pistas falsas, dejando objetos de la chica. Que cerraron la puerta trasera del Mitsubishi y siguieron la marcha. Entraron Por un carril y dejó de ver el otro coche al dar una curva, donde cree que tiraron el cadáver, pero que él no vio eso. Declara que en Mishubi iban Mark, Nicole y Jon McGuinnis. Cree que lo hicieron por dinero para tener pruebas contra él para que se le relacionara con el asesinato de Wanninkhof. Que no había ni móvil sexual ni robo. Que ellos mataron a María Teresa con un cuchillo con sus huellas.

El fiscal le pregunta por qué no ha contado esto antes y dice que no lo recordaba. Que cree que las mismas personas que mataron a las 3 chicas también han matado a su hija y que todo lo pagó Dolores Vázquez. Y añade que él vio a Dolores Vázquez apuñalar por la espalda a Wanninkhof. Que Dolores mató a Rocío y luego encargó que mataran a las otras dos chicas para hacer creer a la Policía que había unos criminales sueltos y todo eso se lo encargó a Graham.

2 de abril de 2008

King pide a las autoridades penitenciarias reunirse con Pérez Polo. Él acude a Albolote, donde le dice que lo que ha contado es cierto, pero puede parecer inverosímil. Suplica que le sometan a una hipnosis para hilvanar todo. Que los detalles están en su cabeza.

17 de abril de 2008

El juzgado autoriza al Inspector Jefe de la Brigada que proceda a la práctica de una prueba psicológica (regresión mediante hipnosis) así como cualquiera que el psicólogo considere pertinentes, que vaya la persona especializada a la prisión de Albolote.



2 de abril de 2008

20 de mayo de 2008

La hipnosis es un fracaso, King no se duerme.

Abril de 2009

Una carta anónima dice que hay que buscar restos en la zona de Minasierra. El 24 de abril se recibió una llamada telefónica diciendo que María Teresa estaba en Órgiva. Se han recibido multitud de llamadas de un número a horas 'intempestivas'. Se pidió información sobre esos teléfonos.



25 de mayo de 2009

Reabren diligencias y piden la identidad del número que llamaba y el número oculto.

Abril de 2016

El procurador solicita: que la Policía Nacional facilite el domicilio de Robert Graham y que se le cite a declarar como investigado o testigo, para que haya un careo entre King y Graham. El juez da orden de averiguar el actual paradero de Graham.